EL INSTITUTO de la Beneficencia Pública de Aguascalientes cerró el año pasado con una inversión de 70 millones de pesos en apoyos diversos a la sociedad y a la administración pública, y en el primer mes de este año ya se reportan 30 millones adicionales fuera del presupuesto…. ANTONIO ABAD, quien encabeza este organismo, destacó que la veda electoral no afecta la entrega directa de apoyos como prótesis de cadera y de rodilla, asegurando la continuidad de los servicios a la comunidad… EL SECRETARIOde Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García,se dio una vuelta por la tierra del Tío Sam para visitar la academia de formación de agentes del FBI, en Quantico, Virginia… AHÍ SOSTUVO UN ENCUENTROcon el agregado jurídico de esta agencia de seguridad,Ángel Catalán, con la intención de estrechar lazos de colaboración que permitan mantener altos estándares de coordinación y capacitación interinstitucional… SIN PRISA ALGUNA, el nuevo presidente de Coparmex Aguascalientes,Juan Carlos Soledad Pérez, dejó para después su presentación como dirigente del sindicato patronal en Aguascalientes ante los medios de comunicación, en el marco de la rueda de prensa celebrada este sábado y que suele ser el postre de la sesión mensual del Consejo Coordinador Empresarial…Y ES QUE PREVIAMENTE, se efectuó su incorporación al espacio de representación que la Coparmex tiene en el organismo cúpula empresarial. En la reunión también coincidieron Juan Manuel Ávila y Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, quienes antecedieron a Soledad Pérez al frente de Coparmex Aguascalientes… CABE SEÑALARque el Colegio de Economistas de Aguascalientes se ha sumado al Consejo Coordinador Empresarial de manera oficial, a través de la presencia de su dirigente Dafne Viramontes, luego de que inicialmente hubiera colaboración con el organismo, y posteriormente se confirmó su adhesión como organización asociada… LLAMA LA ATENCIÓN el contraste de la posición de la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Irma Patricia Muñoz de León, sobre la participación de políticos en la marcha de la defensa de la democracia, respecto a lo señalado por el dirigente de “Sí Por México” en Aguascalientes, Humberto Martínez Guerra…Y ES QUE PARA LA DIRIGENTEde la cúpula empresarial, los políticos sí tienen derecho a participar en la marcha programada para el próximo 18 de febrero porque también son ciudadanos con todo y su filiación partidista… PREVIAMENTE,Martínez Guerra pidió que por favor los políticos se abstuvieran de acudir a esta concentración, como un espacio de participación ciudadana…EN TODO CASO HABRÍAque preguntarle al ciudadano común si los políticos están interesados en alejarse del círculo rojo para involucrarse al activismo, donde no hay paga, y a veces hasta hay que meterle feria de la bolsa propia… EN UN ESFUERZO por revitalizar y enriquecer la oferta cultural y de entretenimiento en el corazón de Aguascalientes, la Asociación de Comerciantes del Centro busca la inclusión del primer cuadro en el área ferial… LA REPRESENTANTE de los comerciantes céntricos, Guadalupe González Madrigal, señaló que esta integración representaría una oportunidad única para promover la cultura, el entretenimiento familiar y el turismo en la región… LO QUE ELLOS QUIEREN es que en la Plaza de la Patria se ofrezcan espectáculos y actividades culturales del programa ferial… POR LO PRONTO,González Madrigal resaltó que esta iniciativa cuenta con el respaldo de la diputada Alma Hilda Medina. Ya veremos si los juntan o no a la fiesta grande… SIGUIENDO CON LAS LÍDERES de la iniciativa privada de la entidad, la presidenta de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Aguascalientes, Berenice Cruz Frausto, habló de la salida de Manuel Alejandro González Martínez de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del estado…CRUZ FRAUSTO DESTACÓespecialmente el apoyo brindado del otrora funcionario hacia los proyectos liderados por mujeres, lo que refleja un compromiso con la equidad de género… «LA VERDADfue un excelente secretario de Desarrollo Económico. Creo que había un entendimiento muy claro por ser también empresario, y desde la perspectiva política empresarial, realizó un trabajo excepcional. Estamos muy agradecidos con él»…