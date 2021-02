Volvieron a madrugar a los diputados locales; y es que en la búsqueda de evitar la reelección del magistrado Alfonso Román Quiroz, ventilaron sus intenciones, y pues, el conocedor de las leyes optó por buscar el amparo, ya que deshoja la margarita y no ha definido si quiere o no quedarse en el cargo.

Reiteran los colectivos feministas a los diputados su petición para que mantengan su voto “a favor de los derechos de las mujeres” y analicen muy bien la iniciativa del Frente Nacional por la Familia que busca proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

MARCA HISTÓRICA NUEVA se registró en enero pasado en el retiro de recursos para la ayuda del desempleo de las Afores por parte de los trabajadores, según comentó el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera. Detalló que 142 mil 257 trabajadores hicieron uso de esta prestación que equivale a 1,639 millones de pesos, lo cual es una marca histórica para un primer mes del año. “Si comparamos el ticket promedio de las remesas que era de 340 dólares, equivaldría a 6 mil 800 pesos en promedio. Ahora el retiro promedio de un trabajador de las Afores fue de 11 mil 521 pesos”. Resaltó que en el caso de Aguascalientes aproximadamente 1,600 trabajadores ejercieron la ayuda por desempleo que brinda la Afore y tuvieron que esperar 46 días para ejercer este derecho laboral y que perdieron su empleo entre octubre y noviembre del año pasado. Recordó que en el año 2020 un total de 1 millón 709 mil 437 trabajadores usaron esta prestación, a quienes después se les va a descontar algunas semanas cotizadas, pero que por el momento les está sirviendo para poder cubrir sus necesidades básicas… VOLVIERON A MADRUGAR a los diputados locales; y es que en la búsqueda de evitar la reelección del magistrado Alfonso Román Quiroz, ventilaron sus intenciones, y pues, el conocedor de las leyes optó por buscar el amparo, ya que deshoja la margarita y no ha definido si quiere o no quedarse en el cargo. En el Congreso del Estado se regocijaron públicamente de que mañana en la sesión extraordinaria, sería votado el dictamen de término de su gestión y pues nada, que se les adelanta y buscó el amparo en el cual, de acuerdo al expediente número 77/2021 con fecha 9 de febrero y publicado ayer, se ordenó el trámite por duplicado del incidente de suspensión –de la votación-, además, se pidió a las autoridades responsables un informe previo a su labor, para lo cual se ha citado a la autoridad responsable para el 22 de este mismo mes a las 15:06 horas para la audiencia incidental. Por lo pronto, Quiroz les ha ganado la primera… EN SESIÓN DE LA PERMANENTE, la diputada Amabel Landín presentó un pronunciamiento de urgente y obvia resolución, aprobado por la mesa directiva, en el que exhortan a las autoridades electorales a establecer un protocolo sanitario durante el desarrollo de la próximos comicios, en aras de salvaguardar la salud de la ciudadanía y aspirantes a los cargos de elección de popular, en lo cual, tanto el Instituto Estatal Electoral, el INE y el ISSEA se adelantaron, pues la semana pasada anunciaron la integración de la Comisión Interinstitucional para la creación del protocolo especial para el tiempo de campañas y día de la jornada electoral. Lo que sí, es que una propuesta que se podría tomar en cuenta por las autoridades electorales y de salud, es la del cierre de negocios y de actividades no esenciales para no poner en riesgo a la población. Consideró que se debe exigir que ningún candidato ni y partido político infrinjan las medidas sanitarias que son obligadas para todos los ciudadanos. Convocó a los partidos y sus abanderados a que hagan uso de la tecnología para expresar sus ideas y que la propaganda electoral se realice a través de reuniones virtuales, en redes sociales y evitar los toca-toca, reuniones presenciales, masivas o en espacios cerrados. Por su parte, Mario Armando Valdez Herrera presentó una iniciativa para reformar la Ley del ISSSSPEA y señaló que la pensión por viudez y orfandad que otorga el instituto debe ser compatible aún y en el caso en que el beneficiario se encuentre disfrutando de una pensión por antigüedad en el servicio o una pensión de retiro por edad avanzada o desempeñando un empleo, cargo o comisión en alguna entidad pública patronal y que además se encuentre cobrando un sueldo respectivo por dicha actividad… REITERAN LOS COLECTIVOS FEMINISTAS a los diputados su petición para que mantengan su voto "a favor de los derechos de las mujeres" y analicen muy bien la iniciativa del Frente Nacional por la Familia que busca proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Al respecto, Angélica Contreras manifestó su preocupación porque no es la primera ocasión que estos grupos insisten en su iniciativa bajo amenazas electorales hacia los legisladores, según señaló. Afirmó que los diferentes colectivos ya tienen listo el amparo y la acción de inconstitucionalidad que habrán de promover, vía la Comisión Estatal de Derechos Humanos en caso de que dicha iniciativa sea aprobada por el pleno del Congreso del Estado. “No vamos a parar en nuestra lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y vamos a ir hasta donde tope”, sostuvo… EN CONTRA votó la regidora Citlalli Rodríguez González las cuentas públicas del Municipio de Aguascalientes, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2020, y no resultó una sorpresa; justificó su postura refiriendo “el gasto estrepitoso de 336 millones de pesos en banalidades como la compra de hojas de papelería, asesores, publicidad, cámaras fotográficas y de video, contra los 280 millones ejercidos en obra pública”… SE DIJO QUE DEL PLATO A LA BOCA, se le caería la sopa, pero no, ayer Luis Antonio Muñoz Mosqueda, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado, entregó la constancia a Roberto Lamas de Alba, que lo acredita como candidato a diputado por el Distrito Electoral Federal 2 por Aguascalientes; la libró. En el hotel Quinta Real, Muñoz Mosqueda, junto con Herminio Ventura Rodríguez y Leslie Atilano Tapia, presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal del PRI, sostuvieron un encuentro con las candidatas y los candidatos a presidentes municipales y diputados locales a fin de intercambiar información en temas referentes al proceso electoral 2020-2021 en los ámbitos de salud, seguridad, servicios públicos, educación, inversiones y otros rubros olvidados por los actuales gobiernos en turno… EN LA II SESIÓN del Consejo Municipal de Participación Social en el período 2020-2022, donde se instaló este órgano legalmente, ayer el secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de la capital, Leonardo Montañez Castro, destacó la participación de los integrantes del consejo, su valiosa labor y disposición para contribuir en la búsqueda de soluciones a situaciones que en materia educativa se presentan en el municipio…