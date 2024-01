El gobierno del PAN en Jesús María retiró de un plumazo a Georgina Tiscareño De Lira como titular de Seguridad Pública Municipal, luego de que participara en un videoclip de un corrido, de mal gusto.

A pesar de que el IEA ganó la demanda contra la Universidad Autónoma del Carmen, aún no se han podido recuperar los 354 millones de pesos que se le abonaron por equipamiento que nunca llegó.

COAHUILA DE ZARAGOZA ha sido seleccionado como el estado invitado de honor para la edición de la Feria Nacional de San Marcos 2024, que se llevará a cabo del 13 de abril al 5 de mayo, anunció el Patronato de la FNSM… EL GOBIERNO DEL PAN en Jesús María retiró de un plumazo a Georgina Tiscareño De Lira como titular de Seguridad Pública Municipal, luego de que participara en un videoclip de un corrido, de mal gusto tal vez, por el cual fue duramente criticada en redes, en la sede municipal, en el propio partido azul y muchos otros lugares donde horrorizó que la mujer jefa de la preventiva se prestara a ese tipo de actividades donde, además, se mostraba “sexy”. Ella salió a explicar que el origen fue un regalo familiar, que no usó fundos públicos, ni insignias oficiales, tampoco lo hizo en horas laborales, pero de nada sirvió. Evidentemente para la administración del alcalde José Antonio Arámbula López la acción fue imperdonable a grado tal que a través de un comunicado dio a conocer solamente la designación de Crispín Orozco como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, sin mencionar siquiera que Georgina, a la que invitó hace no mucho como parte de su equipo. Le costó caro, pues, a la oficial Tiscareño De Lira tener mal gusto, quizá si se hubiera mostrado como una Barbie, se le hubiera perdonado hasta el uso de instalaciones públicas o las causas personales que la motivaran; así ha sucedido, pero Georgina no tuvo aprobación, ni siquiera por simulación, como también ha sucedido… UNA AUDITORÍA realiza la Universidad Autónoma de Aguascalientes a las finanzas de la institución a través de su Contraloría Interna, tras el caso de la estafa Ponzi, reveló la rectora Sandra Pinzón Castro. La afectación de más de 200 millones de pesos, por el fraude registrado contra la universidad a través de una inversión con bonos de riesgo, no tendría una fecha estimada para su recuperación, reconoció. Expuso que se avanza en las investigaciones a través del despacho jurídico de la Ciudad de México que la UAA contrató para dar seguimiento a los procesos jurídicos y penales que se siguen en la Fiscalía General del Estado… NI ESPERANZAS… A pesar de que el Instituto de Educación de Aguascalientes ganó la demanda contra la Universidad Autónoma del Carmen, aún no se ha podido llevar a cabo la ejecución de la sentencia para recuperar los 354 millones de pesos que se le abonaron por equipamiento que nunca llegó a las aulas de la entidad, según el IEA. Agregó que se ha llevado este asunto a la atención de la SEP, buscando la posibilidad de obtener apoyo financiero para la Universidad del Carmen. Explicó que ha planteado la necesidad de que la SEP o el Congreso local de Campeche brinden respaldo económico a la universidad, que enfrenta una situación financiera crítica con deudas que superan los 2 mil millones de pesos… DIETA COMPLETA están percibiendo los tres magistrados de la Sala Administrativa por la resolución de seis expedientes abiertos en sus ponencias, derivado de las demandas de amparo de ciudadanos que quieren que sus asuntos sean resueltos por el mismo organismo jurisdiccional en cumplimiento a los criterios de constitucionalidad, aunque también hay que decir que ahora están abocados a llevar los miles de expedientes pendientes de resolverse hacia el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, al frente de Jaime Beltrán y que por cierto tiene sus puertas cerradas a la presentación de juicios ciudadanos contra actos del Gobierno… curiosamente… DESAPARECIDOS. La presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Mariana Ávila Montejano dio a conocer que el 19 y 20 de enero tendrá lugar el Encuentro Regional de Personas Buscadoras en la Ciudad de México y la revisión de todos los procesos que han estado detenidos este año, al cual asiste el Colectivo de Búsqueda de Personas e integrantes del OVSGA. Recordó que Aguascalientes fue el estado que inició y promovió justamente las reuniones regionales, que ahora ya se volvió nacional… LA DIPUTACIÓN PERMANENTE recibió ayer en su cuarta sesión una reforma a la Ley Para Evitar el Desperdicio de Alimentos. Propuesta por Jaime González de León, busca que se otorguen certificaciones ISO 22000 y en Desperdicio Alimentario 0 a empresas del sector, incentivando prácticas responsables y transmitiendo confianza a consumidores. Además, apoya la operación del Banco de Alimentos para personas vulnerables. El proyecto se enviará a comisiones legislativas para su análisis… REFORMAR el Código Penal del Estado propuso por su parte la diputada Nancy Gutiérrez, para aumentar la pena por sustracción de menores de 2-4 a 3-6 años de prisión, cuando el responsable sea un familiar sin custodia. Esta medida busca proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y disuadir a posibles infractores. Enfatizó la importancia de alinear la legislación local con compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, para garantizar un ambiente seguro y de desarrollo para la infancia…