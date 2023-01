En halagos hacia la gobernadora se le fue la rueda de prensa al presidente del CDE del PAN, Javier Luévano Núñez, quien respaldó las acciones que se han llevado a cabo durante los primeros 100 días de la administración encabezada por Tere Jiménez.

Los senadores de la república, Josefina Vázquez Mota y Antonio Martín del Campo, acompañaron a la gobernadora en el acto de presentación de la construcción de 100 nuevos departamentos en el sur de la ciudad, y salieron en la foto.

CON EL ALMA EN UN HILO se encuentra el magisterio de Aguascalientes y los familiares de la joven Diana Laura Castillo Hurtado, quien fue vista por última vez el pasado viernes 6 de enero en el municipio de Villa García en Zacatecas; Diana, de 24 años, se desempeña como maestra de la Telesecundaria de la comunidad del Codo en el municipio capital y estaba acompañada por José Rodríguez Andrade, de quien tampoco se tiene rastro, por esta razón familiares de Diana y el secretario general de la Sección 1 del SNTE, Ramón García Alvizo, acudieron hasta el vecino estado para pedir al Fiscal General de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, que realice todas las acciones necesarias para recuperar con vida a los dos jóvenes desaparecidos. La familia de la maestra asegura que varias camionetas han ingresado a la zona donde desapareció Diana para llevarse a más personas en contra de su voluntad, sin que hasta el momento haya respuesta de las autoridades policiales de aquella demarcación… EN HALAGOS hacia la gobernadora se le fue la rueda de prensa al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Javier Luévano Núñez, quien respaldó las acciones que se han llevado a cabo durante los primeros 100 días de la administración encabezada por Tere Jiménez. Y no está mal que lo haga, pero si fuera más objetivo y su respaldo fuera a través de un discurso formal y no de puros aplausos, sería mejor, pues finalmente hasta parece que la gobernadora necesitara porrista para lucir, y no, no es el caso. Pero muy a su estilo el dirigente, que no es chicahual, dijo que el partido será consciente en caso de que alguna secretaría estatal “no dé el ancho”, y pedirá que se hagan los cambios necesarios, ajá. Luego se centró en su personal y, para que crean que trabaja, el líder blanquiazul adelantó que este fin de semana viajará a Yucatán para hacer presencia en el informe del gobernador Mauricio Vila, y aprovechará la estancia en el sureste mexicano para participar de la reunión nacional de presidentes estatales de Acción Nacional, donde se abordará el proyecto, plataforma y líneas de acción rumbo al proceso electoral de 2024 que renovará la Presidencia de la República… LOS SENADORES de la república, Josefina Vázquez Mota y Antonio Martín del Campo, acompañaron a la gobernadora en el acto de presentación de la construcción de 100 nuevos departamentos en el sur de la ciudad y destacaron la empatía de Tere Jiménez con las personas que menos tienen: “Ella se pone en los zapatos de la gente para saber qué es lo que necesita”, coincidieron, tras salir en la foto del evento donde se explicó que este programa se diseñó especialmente para todas aquellas personas que no cuentan con seguridad social, como tianguistas, pequeños comerciantes, artesanos, taxistas, trabajadores del campo, madres solteras, personas de la tercera edad y con discapacidad, entre otros sectores… ACLARÓ POR SU PARTE la directora del IVSOP, Gabriela Caudal, que para acceder a esta vivienda todavía se trabaja en las reglas de operación que se darán a conocer mediante una gira con medios de comunicación y que las obras formarán parte de una licitación pública en la que tendrán preferencia los constructores de Aguascalientes… NO FALTARON LAS MUECAS ante el anuncio de que el INE echará la mano en la elección de la reina de la Feria de San Marcos 2023, lo mismo que el IEE de Jalisco. Y es que la institución no está en el mejor momento en cuanto al ánimo que genera ante detractores de la 4T y creen que si aquellos se enteran en lo que acabó el árbitro electoral, puedan utilizarlo en su contra. Así que mejor no diga, no vaya a ser que AMLO encuentre en el tema motivo alguno para darle otro zarpazo… MUY SATISFECHA parece sentirse Sarahí Macías Alicea, titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua en la nueva administración, pues ayer salió a presumir que el año pasado se colocaron 226 mil 060 hologramas “que indican el compromiso asumido por la ciudadanía para realizar en tiempo y forma la verificación vehicular”. Parece una burla que la funcionaria esté de plácemes con eso y no diga que la verificación vehicular en Aguascalientes es un rotundo fracaso pues más del 70% de los propietarios de vehículos de automotor simple y sencillamente no tienen el mínimo interés por cumplir con ello, al fin y al cabo nada sucede para proteger el medio ambiente de la contaminación por automotores. Es de conocimiento público que el parque vehicular rodante en la entidad supera las 600 mil unidades, así que 226 mil y pico sólo demuestran la incapacidad oficial para convocar a la ciudadanía a cumplir lo que dice la ley… EL ANTEPROYECTO YA ESTA LISTO y lo tiene la Comisión de Asuntos Electorales de la LXV Legislatura, ahora, la reforma del Código Electoral del Estado será puesta al análisis de los diferentes sectores de la sociedad durante febrero, a fin de que el dictamen esté listo para el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, informó su diputado presidente, Emmanuel Sánchez Nájera. No obstante, mencionó que todavía llegan nuevas iniciativas en materia de violencia política de género, las cuales serán analizadas para ser incluidas en las reformas al Código Electoral. Hasta el momento se tienen modificaciones relacionadas con la reelección de diputados, designación de plurinominales, asignación de cuotas, entre otros. Asimismo, se prevé transparentar la información electoral, e incluso existe una iniciativa por parte de la sociedad civil organizada para que todas las precandidaturas presenten su 3 de 3, sin que este trámite incurra en ámbitos de inconstitucionalidad. Precisó que las mesas de trabajo con los sectores de la sociedad serán individuales por temáticas, a fin de lograr el consenso necesario para que cumpla con las disposiciones legales y pueda ser discutido y aprobado por el pleno legislativo. El legislador del PRD sostuvo que este Código Electoral, que será una reforma profunda, no contará con una nueva normatividad, ya que todavía muchos aspectos se encuentran vigentes, motivo por el cual sólo se incluirán todos esos procedimientos que en los hechos ya se ejecutan, pero que requieren de formalidad legal… POR SU PARTE, la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo de la LXV Legislatura reformó la Ley del Patronato de la FNSM, la cual permite al sector restaurantero del estado tener voz y voto en la toma de decisiones para la organización de la Feria Nacional de San Marcos… ya lo veremos… Se prevé que sea votada por el pleno legislativo durante la primera sesión ordinaria del mes de marzo…