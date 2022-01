Anoche llegaron al Estado más de 35 mil dosis de refuerzo de la vacuna de los laboratorios Moderna para su aplicación a personal docente local. Todavía no hay fecha de aplicación pero la delegación del Bienestar habrá de definir en breve cuándo y en dónde serán administradas.

Confundida, la diputada Genny López creyó ayer que los medios de comunicación están a su disposición, y convocó a rueda de prensa para quejarse amargamente de un medio de información electrónico del que considera fue víctima de violencia política en razón de género.

EN REDES SOCIALES el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Javier Luévano Núñez dio a conocer que su partido se suma al pacto de civilidad por el COVID. "Nos comprometemos al impulso de todas las medidas necesarias para garantizar, en la medida de lo posible, la salud de la población de Aguascalientes". Por si alguien estaba preocupado… Todavía no hay fecha de aplicación pero la delegación del Bienestar junto con las Brigadas Correcaminos habrán de definir en breve cuándo y en dónde serán administradas a los trabajadores del sector educativo en el estado, cuyos integrantes deberán mantenerse atentos a las indicaciones que se giren al respecto… POR LO PRONTO AYER poco más de 8 mil 500 vacunas a igual número de personas entre el personal de salud del Estado, públicos y privados, se aplicaron durante el primero de tres días de la Jornada para inmunización de vacuna de refuerzo contra el COVID-19, la cual tuvo lugar en los hospitales Miguel Hidalgo, Tercer Milenio, General del ISSSTE y en la Clínica 3 del IMSS, la cual habrá de continuar este martes en las mismas sedes, informó la Delegación de la Secretaría de Bienestar… 200 ROSCAS de Reyes envió la diputada Tere Jiménez a algunas agrupaciones de taxistas con motivo del pasado Día de Reyes. El generoso donativo fue bien recibido, si bien con el recelo por un posible trasfondo electorero… ay no, ¡para nada!… CONFUNDIDA, la diputada Genny Janeth López Valenzuela creyó ayer que los medios de comunicación están a su disposición, incluso para pataletas personales y convocó a rueda de prensa para quejarse amargamente de un medio de información electrónico del que considera fue víctima de violencia política en razón de género. La señora no ha denunciado el hecho ante las autoridades correspondientes, para que éstas puedan indagar los hechos por los que se siente molesta, pero sí tuvo la descortesía de quitarle el tiempo a los informadores para decirles que se siente agraviada, si bien al único que tendría que reclamarle con lágrimas o sin ellas es precisamente al que supuestamente la atacó. Los demás, estamos trabajando… FALLAS DE LA CFE dejaron ayer sin luz a un amplísimo sector de la ciudad capital, sin aparente justificación ni mucho menos explicación de por medio. Desde temprana hora habitantes del sector oriente citadino sufrieron el intempestivo corte de luz eléctrica en el fraccionamiento Ojocaliente y la zona aledaña. Pasado el mediodía los reportes se multiplicaron para informar de similar situación en colonias del norte y por supuesto en el Centro de la Ciudad, así como algunas del sur. Está de sobra señalar que los cortes dejaron fuera de servicio el sistema de semaforización, por lo que entre el riesgo y los esfuerzos de agentes viales, a los que ni un silbato se les dio para dirigir el tránsito, fueron la constante. En el corazón de la ciudad, negocios sin luz, sin uso de terminales ni internet, se vieron imposibilitados a una actividad normal y la CFE parece que ni enterada estaba. El responsable del área de comunicación social, jamás tomó la llamada ni mucho menos contestó a los mensajes de WhatsApp que le fueron enviados preguntando los pormenores de la situación, aunque sí los leyó. Otra más de la Comisión Federal de Electricidad y por supuesto, sin consecuencias… COMO PARTE DE LAS ACCIONES implementadas desde el municipio para mitigar la propagación del virus que causa la COVID-19, se realizó la sanitización de las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, a fin de salvaguardar la salud de sus trabajadores y de todas las mujeres y sus familias que acuden en solicitud de apoyo ante la violencia de género… LES FUE BIEN EN DICIEMBRE a los taxistas. El gremio tuvo buenos datos en cuanto a los servicios prestados a la ciudadanía, ningún concesionario ni trabajador del volante se quejó como había sucedido en meses anteriores, incluso llegaban a pagar en tiempo y forma sus liquidaciones, sin retrasos como ha sucedido en los tiempos de las restricciones por la pandemia desde el mes de abril del 2020… LA PRODECON informa que los días 12 y 13 de enero se llevara a cabo un webinario sobre las Jornadas de Actualización Fiscal 2022, sobre aspectos relevantes aplicables en este ejercicio fiscal vigente, en punto de las 17.30 horas, por las redes de este órgano… YouTube: https://www.youtube.com/ProdeconMexico y Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclcuChrDgpE9bYEKcKSFq3s-YtJKoJyfiQ … PERSONAL DOCENTE brindó ayer lunes el servicio educativo a los estudiantes que asistieron a escuelas del estado, así mismo hoy martes se estarán realizando todos los preparativos para iniciar el miércoles 12 de enero y hasta el 21 de enero con la modalidad de educación a distancia. Por ello, el Instituto de Educación solicita que se respeten las medidas sanitarias para reducir los contagios del COVID-19… EL MUSEO DESCUBRE informa que por la salud de todos sus visitantes, no estarán disponibles las áreas cerradas de Museo Descubre tales como: IMAX, Planetario y Observatorio y Casa de la Tierra durante el periodo del 11 al 24 de enero… Por ello se invita a visitar las áreas exteriores donde se podrá disfrutar del jardín de cactáceas, jardín de la ciencia, Laberinto, Plantae y la exposición temporal de Bichos… EL COLEGIO DE ECONOMISTAS en voz de su presidente José Gil Gordillo Mendoza respaldó las medidas emitidas por el Gobierno del Estado para mitigar la pandemia, afirmó que en el caso de los centros nocturnos, si las escuelas cierran, también estos deberían hacerlo y permanecer el mismo tiempo cerrados “y así nos apuramos a que estos contagios bajen, la base es más corta y la mortandad no es tan alta, pero si una empresa no trabaja en 2 o 3 semanas, se muere”. En ese sentido dijo que debe haber una armonía y comunicación entre todos los sectores y tomar también las medidas de apoyo para lo que sea necesario “porque todavía ni la crisis económica ni el COVID han terminado. No ligarse a la petición del SNTE, ya hemos visto que ha habido renuncia de ellos a regresar a clases, mientras que las escuelas privadas han sido muy ordenadas”…

