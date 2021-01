Esperan que hoy se presente ante el personal de la PROFECO Aguascalientes el nuevo delegado de la institución de nombre Francisco Javier Aguilera Candelas, originario de Guanajuato y que se venía desempeñando como delegado de la misma institución en Cancún.

Que ahora sí el viernes 15 de enero comenzará la dispersión del pago de la pensión a las personas adultas mayores y para las personas con discapacidad en lo correspondiente al bimestre enero-febrero de 2021, aseguró el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez.

TARDE, PERO SIN SUEÑO llegó la noche de este domingo la “nota aclaratoria” de la mesa directiva en funciones del Consejo Coordinador Empresarial, respecto de la impugnación llevada a tribunales por algunos de sus miembros que, como informó El Heraldo, no quedaron conformes con el resultado de la elección que dio el triunfo en octubre pasado a la planilla encabezada por Raúl González Alonso y emprendieron una demanda de nulidad, argumentando fraude, ante el Juzgado I de lo Civil. Y no, no hay un llamado a la unidad, solo señalamientos de “imprecisiones, infundios y desapego a la realidad” que más bien tendrán que argumentar y demostrar ante el juez de la causa, que es finalmente donde se decidirá este expediente del que oportunamente informó El Heraldo, pero solamente informó porque la demanda se gestó al seno del Consejo Coordinador Empresarial por parte de miembros de ese organismo; no se confundan, porque el fuego señores… está en su casa… UN PASO ADELANTE. El Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial hace un llamado a las autoridades en Aguascalientes refiriendo cómo Yucatán acaba de crear una ventanilla electrónica de inversiones en la cual se pueden conocer todos los trámites para realizar un proyecto sin la necesidad de peregrinar de una a otra dependencia y por supuesto sin tener que viajar a Mérida; esa ventanilla tiene el aval de OCDE, lo cual al final de cuentas es competitividad para hacer atractiva la inversión extranjera, buen ejemplo… ESPERAN QUE HOY se presente ante el personal de la PROFECO Aguascalientes el nuevo delegado de la institución de nombre Francisco Javier Aguilera Candelas, originario de Guanajuato y que se viniera desempeñando como delegado de la misma institución en Cancún. Quien concluyó de manera provisional su función como encargado de despacho de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor es Diego Abraham Bonilla Ortiz que en los últimos tres meses del año pasado desempeñó tal encargo tras la salida de Carlos Ricardo Olvera Ávila que se fue a buscar la candidatura a alcalde por Morena de su natal San Miguel de Allende. Diego Bonilla regresa a su antiguo puesto como Jefe de Servicios de la Delegación e incluso recibió un reconocimiento por parte de Oficinas Centrales por los tres meses que estuvo al frente de la dependencia en la entidad y a quien le tocó atender el Buen Fin 2020, los operativos de Navidad y vacaciones, tanto de forma presencial como de manera virtual… QUE AHORA SÍ el viernes 15 de enero comenzará la dispersión del pago de la pensión a las personas adultas mayores y para las personas con discapacidad en lo correspondiente al bimestre enero-febrero de 2021, aseguró el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez. El funcionario federal informó que la dispersión comenzará con aquellos beneficiarios que tienen tarjeta bancaria de cobro y en días posteriores iniciará el operativo de pago para quienes cobran mediante una Orden de Pago a través de Telecomm. Asimismo, enfatizó que esta ocasión, el pago incluirá un aumento del 3.3% de acuerdo al ajuste inflacionario, de acuerdo a lo informado por el propio presidente López Obrador y aclaró que será solo un bimestre de pago, lo correspondiente a estos dos primeros meses del año. También dijo que el día 15 se iniciará la entrega de becas para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidades… MORENA NO DEJARÁ de ser Morena, el partido en el que se pelean unos contra otros por las mínimas posiciones, con la aspiración de obtener algo de poder, de manera que mientras hace un par de semanas todavía denostaban contra Federico Ávila, ahora la mayoría se ha mostrado en unidad hacia él, será que han entendido que es quien lleva “mano” ante el dirigente nacional Mario Delgado, un poquito más arriba que Heder Guzmán, por algo es que lo eligieron para dar a conocer aquí lo relativo a la alianza con el PT y Panal. Sin embargo, la duda está en si acaso le permitirán que repita como candidato a alcalde, pues aunque deja entrever que pudiera ser el abanderado, el que le pisa los talones es el diputado Heder, pero aunque parecen ser los fuertes, inclusive entre ellos no hay nada escrito, es decir, tendrán que esperar a la nominación desde el nivel central. Y vaya que les gusta complicarse la existencia, se ve que no han entendido que al Presidente de México y fundador de Morena, poco le interesa el partido y sólo mete mano con la gente que le dio su apoyo, pues ya en el poder será parte de los libros de historia, entonces, al menos en Aguascalientes pareciera que Morena tiene poco interés, mientras se siguen haciendo daño, además, el riesgo está en que se quede sin dirigencia y por ende sin timón, ante lo cual el diputado y ex presidente del partido, Cuitláhuac Cardona, ha apresurado que se tenga que elegir dirigente para que la campaña venidera sea reforzada… LE CUELGA TODAVÍA para que los habitantes del fraccionamiento de Lomas del Picacho que llevan años batallando con el suministro del servicio de agua potable van resuelto su problema, pese a que hay buenas noticias porque CCAPAMA trabaja ya en el proyecto de construcción de las líneas de conducción en el pozo de Lomas de ese lugar, ya está presupuestado para realizarse este 2021 junto con el pozo número 14 en Municipio Libre, pero mientras eso se cristaliza, pues a tener paciencia porque faltan meses… TRANSCURRIÓ la primera semana de precampañas, y los únicos que han presentado precandidatos son los de Movimiento Ciudadano; en tanto que en Fuerza por México hubo un destape adelantado, de ahí que hasta el momento solo se sepa de los exes, Gabriel Arellano Espinosa y Luis Armando Reynoso Femat, ambos ya calificados dos veces; el primero como alcalde de esta capital y luego como diputado, y Luis Armando también como alcalde y luego gobernador, ambos tienen muchos seguidores. En el 00000000resto de los partidos aún no muestran su “caballada” para entrar a la justa electoral…