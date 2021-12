El Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, refirió que en Aguascalientes son 3 cárteles del crimen organizado los que pretenden disputarse la plaza, sin embargo, la lucha contra el narcotráfico es una constante.

La súper delegada Nora Ruvalcaba Gámez reconoció que siguen teniendo amparos para la vacunación de menores de edad del rango de los 12 años en adelante y a la fecha llevan 67 vacunados bajo esta figura.

SI CUMPLE AÑOS en marzo o en abril, prepárese porque podría ser convocado a participar como funcionario de casilla para la elección del 5 de junio del próximo año. Ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, llevó a cabo el sorteo del mes calendario que será tomado como base para seleccionar a quienes serán invitados a participar al frente de las mesas directivas de casilla en Aguascalientes, y otros cinco estados, como son Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. De manera que en sorteo resultó que serán considerados aquellos nacidos en los meses de marzo y abril, entre quienes serán insaculados para que se hagan cargo de recibir, contar y cantar los votos que emitan los ciudadanos en esa ocasión… TODO PARECE INDICAR que los diputados actuales mostraron un tanto su rebeldía o falta de acuerdos, pues si bien la gran mayoría tenía claro que quien debería ocupar la titularidad de la próxima administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes sería una mujer, había dudas sobre dos perfiles en especial, mismos que trataron de politizar desde afuera, específicamente por parte de gente identificada con el Partido Acción Nacional, y si bien entre diputados había marcadas preferencias sobre dos de las tres mujeres que se registraron para suceder al licenciado J. Asunción Gutiérrez Padilla, hubo quienes intentaron señalar que cada una representaría las causas de dos grupos específicos de los azules. Todavía un día antes del jueves en que se dio la elección, hubo quien se esmeró en señalar que quien al final fue electa como próxima ombudsperson, no lo sería porque le habría faltado “visitar” a unos diputados ante quienes no se presentó, pero al final, terminó ganando el perfil que ameritaba ocupar un organismo neutral y que ha logrado mantenerse al margen de colores partidistas y en atención a la ciudadanía, para preservar sus derechos… FUE PRESENTADO el libro “Análisis de la política en la educación superior bajo el gobierno de AMLO”, en el Congreso del Estado. El trabajo editorial aborda varios temas entre ellos, el financiamiento, la inclusión y profesión docente, además se dan a conocer ocho reflexiones de investigadores de diversas universidades públicas del país. Se trata de una publicación que busca hacer un análisis de las condiciones presupuestarias actuales, la narrativa gubernamental, los conceptos detrás de la acción y el diseño de algunos programas para abatir los diversos problemas que enfrentan las instituciones de educación superior. La presentación del ejemplar fue por parte de los diputados integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, presidida por Raúl Silva Perezchica… EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, Jesús Figueroa Ortega, refirió que en Aguascalientes son tres cárteles del crimen organizado los que pretenden disputarse la plaza, sin embargo, la lucha contra el narcotráfico, es una constante, agregó. Lo anterior ha permitido el aseguramiento de una gran cantidad de narcóticos entre cocaína, marihuana y «cristal», principalmente. El Fiscal precisó que las organizaciones delictivas detectadas son el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Sinaloa y Los Talibanes. Finalmente, indicó que los operativos para consignar a los integrantes de cédulas delictivas serán permanentes… GRAN EXPECTATIVA por el inicio en breve de las tradicionales posadas, mantiene el sector restaurantero en la entidad, el cual espera un repunte en ventas hasta del 20%. Lo anterior, provocará que esta rama de servicios que resultó afectada severamente por la pandemia de COVID-19, pueda finalmente cerrar de manera positiva el 2021, año que si bien no lograron recuperar lo perdido, al final pudieron contrarrestar los cierres y la pérdida de mayor número de plazas laborales… LOS HOTELEROS POR SU PARTE registran hasta el momento una ocupación promedio de un 46%, según comentó la presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Gloria Romo Cuesta. Detalló que hasta el momento todos los hoteles están al 100% operando sin ninguna restricción y esperan seguir así, a pesar de la nueva variante Ómicron. Asimismo, informó que tienen previsto hacer cenas navideñas y sobre todo eventos de Fin de Año en algunos salones de los propios hoteles. “No queremos dejar de decirle a la gente que en nuestras páginas y redes sociales identifiquen cuales hoteles van a estar ofreciendo cenas navideñas y de fin de año, que a lo mejor con una dinámica distinta y con menos capacidad, pero estamos todavía ofreciendo servicios para que el fin de año, nuestros hoteles sean espacio para la celebración con la familia, los amigos y la pareja”. Enfatizó que Aguascalientes siempre se ha caracterizado por muy buenos eventos de cenas de fin de año, por lo que estarán enviando información sobre qué hoteles, cuáles serán los precios de las cenas y qué es lo que se va a estar ofreciendo, guardando los protocolos como lo hacemos con todos los eventos sociales y que sigan confiando en la hotelería de Aguascalientes enfocándonos en el cuidado de los colaboradores, amigos y clientes sobre todo cuando se trata de eventos sociales”… LA SÚPER DELEGADA Nora Ruvalcaba Gámez reconoció que siguen teniendo amparos para la vacunación de menores de edad del rango de los 12 años en adelante. Detalló que a la fecha llevan 67 menores vacunados bajo esta figura del amparo. “Son poquitos, pero nos siguen llegando todavía, a veces tenemos que hacer algunas jornadas para ellos, cuando se nos juntan 10 hacemos una jornada porque son las dosis que traen las botellas del Laboratorio Pfizer, los juntamos y le estamos dando el cumplimiento”. Destacó que los menores vacunados bajo el amparo, normalmente no presentan alguna comorbilidad y si el Juez les mandata, los vacunan. Asimismo, señaló que todavía no han considerado una jornada de vacunación para menores de 12 años, pero dijo que conforme se vayan dando las cosas, se estarán ejecutando…

