La ira criminal desatada en Guanajuato y Jalisco mantuvo en alerta al personal de la SSPM y el comisario Antonio Martínez Romo señaló que la corporación se encuentra realizando patrullajes en los límites que tiene la ciudad capital con la tierra tapatía.

Ese Libramiento Poniente sigue siendo dolor de cabeza para quienes no digieren su uso aún. Ayer, en el marco de la conferencia de prensa que tuvo el alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula habló de la reunión que sostuvo con representantes de la Canacar.

A PESAR DE LOS INTENTOS de algunas corrientes al interior de Morena por invalidar los resultados de su proceso pasado para la designación de Consejeros Distritales por medio de redes sociales a los recién elegidos, parece no quitarse el sueño y por lo contrario mostraron por medio de redes sociales una fotografía en la cual presumen unidad. Dentro de la imagen destaca la ex candidata a la gubernatura, Nora Ruvalcaba, así como Aldo Ruiz y Arturo Ávila, quienes posaron haciendo referencia a la 4T… LA IRA CRIMINAL que se desató en los estados de Guanajuato y Jalisco mantuvo en alerta al personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Al respecto, el comisario Antonio Martínez Romo señaló que la corporación se encuentra realizando patrullajes en los límites que tiene la ciudad capital con Jalisco; además, estarán atentos a las alertas que se emitan desde el C5 en el caso de que se repitan hechos violentos. En otro tema, Martínez Romo habló sobre el acuerdo que pretende realizar el presidente López Obrador para que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena, y sostuvo que la coordinación es buena con la Guardia Nacional, “han sido muy cooperativos para trabajar”, expresó. Sin embargo, el comisario espera que se analice muy bien el esquema, porque a nivel nacional “nos quedaríamos sin una policía”, ya que sólo estaría operando “una policía de corte militar sin acercamiento con la población”. Por último, el alto mando municipal sugirió al ejecutivo crear una policía nacional con corte civil… ENFOCADO EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN, le urge al regidor Alfredo Cervantes García, que el Cabildo autorice su separación del cargo, lo cual sucederá hoy en el marco de la sesión ordinaria que se llevará a cabo en Palacio Municipal para dar cauce a la solicitud presentada desde hace una semana. En entrevista, el todavía regidor comentó que en este momento se encuentra enfocado en brindar apoyo a la gobernadora electa, Teresa Jiménez Esquivel, para que la transición con la actual administración sea óptima en materia financiera. Una vez que los regidores aprueben el permiso indefinido para que Cervantes salga del municipio, lo sustituirá el ex diputado Alejandro Serrano Almanza… LA INICIATIVA PRIVADA, por cierto, pidió al gobierno saliente y a las próximas autoridades que los trabajos de entrega-recepción se lleven a cabo de manera estrecha sin que temas esenciales para la ciudanía se vean afectados, como es la seguridad pública. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, resaltó la importancia de mantener trabajos organizados que eviten que la delincuencia pueda sacar ventaja: “en el tema de seguridad no podemos generar ningún hueco, porque la delincuencia también está muy atenta a lo que sucede en los estados. El llamado es que esa transición, sobre todo en el tema de seguridad, pues se ve con muy buena coordinación” expresó… SE COCINA la etapa final para que el INE elija a quien sustituirá a Luis Fernando Landeros Ortiz como presidente del IEE. Consejeras y consejeros del INE desahogaron este 9 y 10 de agosto la etapa de entrevista y valoración curricular de 81 aspirantes para ocupar las presidencias de los Organismos Públicos Locales Electorales de Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala. En el caso de nuestro Estado, son 10 mujeres las participantes. Las entrevistas fueron en línea y tienen una ponderación del 70% del total de la etapa, desglosada de acuerdo con lo siguiente: 15% respecto al apego a los principios rectores de la función electoral y 55% relacionadas con las aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo. Los porcentajes se integran con los factores: Liderazgo: 15%, Comunicación: 10%, Trabajo en equipo: 10%, Negociación: 15% y Profesionalismo e integridad: 5%. En tanto, la ponderación de la valoración curricular será del 30% del total, dividido con el 25% para historia profesional y laboral, el 2.5% para participación en actividades cívicas y sociales y el 2.5% para experiencia en materia electoral. Un proceso definitivamente complejo… PARTICIPARÁ HOY en la reunión del Consejo forestal (de la CONAFOR), en el cual tiene voz y voto la diputada Geny López. Lo hará sabiendo que, por la existencia de 11 amparos, la Semarnat ha detenido el proyecto eco turístico en la Sierra Fría que prevé la construcción de 79 cabañas. Y dijo que ahí se abordará este tema para conocer todos los lados del área natural protegida y que no se acomoden los polígonos a conveniencia de unos cuantos. El análisis que se elabora es para conocer toda la situación y poder actuar en consecuencia con fundamentos legales… ESE LIBRAMIENTO PONIENTE sigue siendo un dolor de cabeza para quienes no digieren su uso aún. Ayer, en el marco de la conferencia de prensa que tuvo el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López, habló de la reunión que sostuvo con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, donde conoció las inquietudes de los transportistas sobre la circulación de camiones de carga pesada y les dio a conocer las restricciones para el tránsito por la cabecera municipal, ya que la carga del autotransporte de circulación nacional y de alto tonelaje han provocado el desgaste de las vías estatales y municipales. “Ellos comentan que el tráfico que quieren que pase por aquí solamente es el interno, el que va de las fábricas que están situadas en Jesús María hacia otros puntos y les dije que está bien, pero hay que pasarlo por lo menos en la noche que no hay tanto tráfico de personas y argumentan que en la noche trabajan horas extras y les implica un costo, pero a veces son costos que tenemos que pagar y es un riesgo para la gente, es un desgaste, son incomodidades, es el ruido y creo que tenemos que llegar a acuerdos”. Por lo pronto, dijo que están haciendo un inventario de dónde están las fábricas que tienen trailers y hacia dónde van para saber en qué rutas y solamente en algunas avenidas principales permitir el paso, además de que no sea en horas pico, pero pudieran ampliar el horario. “En este momento tienen permitido pasar en la noche, pero podríamos ampliar al día, siempre y cuando estén respetando los lugares y las rutas que se les tracen. Estamos todavía en la negociación, todavía no hay un acuerdo definitivo, pero estamos en las pláticas para llegar a un acuerdo”, comentó…