No demorará mucho el nombramiento del sustituto del extinto José María de la Torre Martín, como Obispo de la Diócesis de Aguascalientes, advirtió ayer el Cardenal José Francisco Robles Ortega quien visitó la entidad.

Entidades vecinas son más inseguras, señaló la diputada Claudia Guadalupe de Lira, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso quien señaló que hablar de inseguridad en la entidad también es referirse a la percepción que tienen los ciudadanos.

LA MESA PUESTA le dejará el gobierno municipal de Tere Jiménez al equipo de Leonardo Montañez Castro para que celebre el Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes apenas días después del arranque de la administración que está por empezar. El comentario lo sacó a colación el secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, quien adelantó que toda la ceremonia protocolaria del 22 de octubre se organizará desde ahora para que Leo pueda presidir la sesión solemne de Cabildo sin contratiempos, entregue los premios de cultura y coloque el Bando Solemne de la emblemática fecha. De aquí a entonces se valorarán las condiciones para que haya, o no, un programa cultural, si bien, ya es un hecho que no habrá eventos masivos… EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL del Municipio de Aguascalientes es, por cierto, la instancia responsable del actual proceso de entrega-recepción entre las administraciones saliente y la electa; en todas las áreas se realiza ya la entrega de información de acuerdo al formato autorizado por el Cabildo de Aguascalientes, aunque será el 14 de octubre cuando suceda el cambio formal y el día 15 inicie el nuevo gobierno capitalino… AL GRUPO DE MARKO CORTÉS pertenezco, dejó en claro ayer la alcaldesa capitalina al aseverar que el dirigente nacional se reelegirá y sin duda ganará, y para ello se estará trabajando a su favor… QUE ES INVÁLIDA LA REUNIÓN del viernes pasado en el PAN local, dijo también Tere Jiménez al referirse a la renovación de la dirigencia estatal. Señaló que este proceso tendrá que someterse a la militancia y la intención de Gustavo Báez para mantenerse un año más en ese puesto, tendrá que refrendarla la militancia y no será por acuerdos ni imposiciones de nadie. Y no es válida porque el PAN a nivel nacional está pidiendo la renovación de dirigencias en todo el país, así que sin duda la militancia deberá tomar la decisión y habrá que buscar a la persona idónea para llegar a ese puesto… Antes, durante la homilía, llamó a los creyentes a mantener encendida la fe y a orar por las personas que han perdido algún ser querido por la pandemia por COVID-19, esperando que pronto encuentren pronta resignación. Durante el acercamiento al cual acudió una cantidad importante de feligreses, cumpliendo con los protocolos de sanidad correspondientes entre ellos la sana distancia, el uso de cubrebocas y demás medida, el Cardenal, dijo que el regresar a tierras hidrocálidas lo llenaba de gozo esperando que pronto la Diócesis de Aguascalientes, tenga nuevo Pastor. UNA CHAMBA EN LA SEFAM no le caería mal a la diputada Paloma Amézquita. Al menos así lo sugirió al referir el gran reto que tiene la recién creada dependencia estatal que tendrá que encargarse en parte, de crear políticas públicas de manera coordinada con otras instituciones de gobierno, para atender a niños, niñas, hombres y mujeres de todas las edades. Recalcó que de momento ella desconoce el Plan de Trabajo de dicha Secretaría, pero siempre tendrá la mano alzada para contribuir en el proyecto, si bien está por terminar su gestión como diputada local, su disposición siempre estará. Lo mismo dijo en materia política, pues desde la trinchera en que se encuentre, hará lo que su partido, Acción Nacional, le encomiende. Pero abundó en que aún con los programas dirigidos a la población del oriente de la ciudad, sigue siendo ésta la zona donde se presentan focos rojos en distintos problemas como es la inseguridad, drogadicción, embarazos juveniles, violencia dentro y fuera de los hogares, entre vecinos y propias familias, lo que en buena medida, dicen los conocedores, se debe en gran medida al hacinamiento en que viven las familias y pues bueno, todo ello requiere trabajo… Resaltó que, mientras el Gobierno Federal ha dado muestra de que sus operativos no han funcionado del todo bien, particularmente en el caso de Aguascalientes, es de reconocerse la coordinación que se tiene con la Guardia Nacional. El nivel de inseguridad que se vive en el país no se puede ocultar, y es muestra de que algo no ha funcionado de manera adecuada, dijo, pero “debo reconocer el trabajo de colaboración de la Guardia Nacional que ha tenido una coordinación adecuada con las Secretarías de Seguridad Pública”. No obstante, reconoció las cifras que presenta el INEGI, en cuanto a que Aguascalientes es considerada como una entidad con inseguridad, sobre, lo que indicó, tiene que ver más con la percepción y los distintos puntos que se consideran para la evaluación de los indicadores… UNA DONACIÓN de libros realizó ayer la doctora Blanca Rivera Río en el municipio de Pabellón de Arteaga con el presidente electo Humberto Ambriz Delgadillo… QUIERE CAMBIOS EN EL GABINETE federal, Fernando Herrera “ante la evidente falta de resultados y la crisis de inseguridad, violencia e ingobernabilidad que amenazan la estabilidad del país. Éste se encamina a ser el sexenio más violento de los últimos 25 años y el gobierno federal sigue cruzado de brazos. No hay una estrategia tangible en la materia”, apuntó. Además, dijo el aguascalentense, existen zonas del país que son verdaderas bombas de tiempo y que ya se le salieron de las manos al gobierno de López Obrador.