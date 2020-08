Aún cuando el ITEA dio a conocer desde el viernes el nivel de cumplimiento de transparencia de los sujetos obligados, ayer la UAA presumió que por tres años consecutivos sacó 10 y estrellita en la frente, cuando en junio pasado el propio ITEA le ordenó dar los nombres de los nueve profesores denunciados por acoso, pero la institución solo dio cinco.

Poco viable observa el nuevo dirigente del PRD en la entidad, Iván Sánchez Nájera hacer una alianza con el PRI para las elecciones federales del 2021.

Sin duda la reunión de la Conago, prevista para la próxima semana en San Luis Potosí, se va a poner de “a peso”, porque los gobernadores que integran la Alianza Federalista, entre ellos Martín Orozco, ya advirtieron que si no se incluyen en el Orden del Día los temas prioritarios que han propuesto en forma reiterada al presidente López Obrador en materia de coordinación fiscal, economía, salud y educación, abandonarán la sesión, pues no tendría caso “perder el tiempo”… PRECISAMENTE AYER en rueda de prensa de dicha Alianza, con sede en Torreón, Coahuila, los nueve mandatarios que acudieron se pronunciaron en el mismo sentido (el de Durango participó por Zoom), y advirtieron que en tal caso, ellos, los 10, trabajarán en proyectos conjuntos y los desarrollarán de manera coordinada, sin importar que carezcan del apoyo del gobierno central, porque no se quedarán cruzados de brazos mientras la población de sus respectivos estados demanda acciones inmediatas que respondan a sus necesidades… ACUERDAN UN PACTO por la Educación, para evaluar de forma local el regreso a las aulas de manera paulatina, con esquemas mixtos, especialmente en los niveles medio superior y superior; en este encuentro, donde el COVID-19 fue el protagonista, Orozco Sandoval convocó a sus homólogos de los estados de Chihuahua, Colima, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán, a aplicar criterios estatales en materia de salud que no pongan en riesgo a las comunidades estudiantiles, padres de familia y al magisterio, pero que permitan generar mecanismos para un regreso seguro a clases… SE PRONUNCIARON A FAVOR de un sistema de indicadores para la toma de decisiones en cada estado, de acuerdo a sus circunstancias. Dejaron en claro que Hugo López-Gatell solo es un vocero, que corresponde al Consejo Nacional de Salud, tomar el timón en esta Pandemia… ACOSO. Aún cuando el ITEA dio a conocer desde el viernes el nivel de cumplimiento de transparencia de los sujetos obligados, ayer la UAA presumió que por tres años consecutivos sacó 10 y estrellita en la frente, cuando en junio pasado el propio ITEA le ordenó dar los nombres de los nueve profesores denunciados por acoso, pero la institución solo dio cinco. Dijo que fueron expulsados, pero de acuerdo a la respuesta al ITEA, la UAA solo “recomendó” no contratarlos, como se establece en la respectiva sentencia… EL INEGI PRESENTÓ LOS RESULTADOS de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) -Encuesta de Turismo de Internación (ETI) y Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF)-, las cuales tienen la finalidad de dar a conocer el número de visitantes internacionales que ingresaron y salieron del país, así como los gastos realizados por éstos. Durante junio de 2020 ingresaron al país 2 millones 426 mil 612 visitantes, de los cuales 981 mil 385 fueron turistas internacionales; su ingreso generó 231.5 millones de dólares. En su comparación anual, el número de turistas registró una reducción de (-)74.8% en el mes en cuestión… Y A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, que se celebra mañana, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, en México hay 30.7 millones de jóvenes (de 15 a 29 años) y representan 24.6% del total de habitantes. De la población joven, 34.2% de los hombres y 33% de las mujeres asisten a la escuela. En el país existen 30.7 millones de jóvenes que representan 24.6% del total de habitantes. Por grupos de edad, 36.8% (11.3 millones) tienen entre 15 y 19 años; 32.7% (10 millones) están en el grupo de 20 a 24 años, y 30.5% (9.4millones) entre 25 y 29 años… FUERON DESIGNADOS ayer en la sesión ordinaria de Cabildo y a iniciativa de la Comisión de Seguridad Pública los tres vocales que integrarán el Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, así como dos ciudadanos expertos en prevención de Adicciones, con fundamento en el artículo 619 del Código Municipal de Aguascalientes, y ellos son: Alejandro Apess Esparza, Ramiro Zúñiga Segovia, José Arturo Ramírez García, Mauricio González López y Juan Camilo Mesa Jaramillo… UNA AGENDA DE 26 PUNTOS desahogaron ayer de modo virtual, los regidores y síndicos del ayuntamiento capitalino y no hubo intervención de ninguno de los ediles que generara discusión entre los mismos, es decir, todos los asuntos fueron aprobados por unanimidad. Entre otros, destaca el que se votó a favor de otorgar en comodato condicionado un predio propiedad municipal a favor de la Secretaría de Bienestar, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción sector Guadalupe, el cual se suma al otorgado en junio pasado en la colonia Insurgentes, en donde se construirán Bancos de Bienestar para que las familias en distintos puntos de la ciudad se beneficien con programas de financiamiento que ofrece la federación. También se aprobó otro comodato condicionado a favor de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, en la colonia Solidaridad IV en donde se consolidará un Centro de Desarrollo (CRECER)… EL PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL, Ramón Jiménez Peñaloza acompañado por la directora general, Alma Hilda Medina Macías, entregaron ayer reconocimientos por antigüedad laboral por 10, 15 y 20 años de servicio a 16 trabajadores de esta institución… CONTADAS PERO DAÑINAS han resultado para Jesús María las lluvias registradas en las últimas horas en el Estado. En el marco de la transmisión en redes sociales del programa Lunes con tu Alcalde, el alcalde José Antonio Arámbula afirmó que hubo algunas pequeñas inundaciones no mayores, por lo que estarán con el Consejo de Protección Civil revisando qué hacer para corregirlas y con la Secretaría de Obras Públicas también harán un recorrido para revisar dichos puntos de inundaciones. Apuntó que afortunadamente no hubo personas qué evacuar y tampoco llegaron personas al albergue… POCO VIABLE OBSERVA el nuevo dirigente del PRD en la entidad, Iván Sánchez Nájera hacer una alianza con el PRI para las elecciones federales del 2021. En el marco de la conferencia de prensa donde hizo la presentación de los integrantes de su comité directivo, el perredista comentó que si bien el tema de las alianzas se define a nivel nacional, “en lo personal, no veo un punto de unión entre las agendas y lo que en los hechos llevaron los gobiernos del PRI con lo que desde el PRD le podemos ofrecer a la población. En política se ven todas las aristas y veo muy difícil que se logren esos intentos de algunas personas, porque así como lo vivimos en el PRD, no vemos la naturalidad de una alianza de ese tipo, pues tampoco los otros partidos la sienten de esa manera”. Es decir, el PRD apenas da señales de vida y se pone sus moños con el tricolor que anda casi por las mismas, en una de esas en alguna esquina se encuentran la pobreza con la necesidad y claro que se alían… QUE SON 5 MIL 725 los militantes que cuenta el Sol Azteca en la entidad, aseguró Sánchez Nájera, con profunda añoranza de cuando llegaron a tener más de 20 mil -así lo dijo- hace varios años… ARRANCARON MOTORES en el PAN. El fin de semana hubo acuerdos y mientras en Palacio Municipal, la alcaldesa palomeó y dio permiso para levantar la mano a Jaime Gallo y cinco colaboradores más, incluyendo por supuesto al diputado Galo, otro grupito también tuvo su venia para brincar a redes y presumir que respiran y aspiran, claro que con su cobijo. Ambos, suman 17 y los que no salieron de la boca del “gallo” se tomaron una foto de esas que están de moda, juntos pero no revueltos, con sana distancia. La gráfica circuló en distintos grupos de chat, públicos y privados, destacando que los personajes están identificados con los grupos de Luis Armando Reynoso Femat, Rubén Camarillo, Arturo González y Fernando Herrera. La mescolanza aparentemente desvincula a los que aparecen en la fotografía con sus “impulsores”. Quienes han estado cerca de lo que ocurre en Acción Nacional, refieren que el fin de semana hubo una reunión precisamente entre los 4 mencionados, que si bien en algún momento tuvieron diferencias, ahora pretenden sumar a un mismo proyecto, de ahí que se están alineando a favor de un grupo que aparentemente va a la delantera en la carrera interna, que de acuerdo a los tiempos electorales, no debería haber iniciado, pero como es natural entre los acelerados, en los hechos es que ya están sumando canicas LARF, Camarillo, Herrera y Arturo González… REZAGADO parece haber quedado, por cierto, por lo menos de entre los precoces aspirantes, el diputado Gustavo Báez, y sólo él sabe el motivo…

