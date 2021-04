Falta ver qué tan capaces son de sacudirse los espíritus chocarreros y malas vibras que dejaron sus antecesores en el Palacio Legislativo, donde la congeladora sigue saturada…

EL PROMETER no empobrece y, del dicho al hecho, suele haber mucho trecho… UNA VEZ que se han incorporado a la 64 Legislatura Local, los reflectores caen ahora sobre los suplentes de los diputados que partieron buscando la reelección… SEGÚN ELLOS, llegaron con muchas ganas a la Legislatura, en donde ocuparán las mismas carteras de sus antecesores en las distintas comisiones de las que ya son parte… PARA MUESTRA, la de Fortalecimiento Municipal, a la que se han incorporado Rosa Ycela Arias Villegas, Saúl García Alonso y Martha Imelda Gutiérrez Delgado, en su calidad de secretaria y vocales, respectivamente… ELLOS SUPLEN en el trabajo legislativo a Margarita Gallegos Soto, Enrique García López y Claudia Guadalupe de Lira, en ese mismo orden… CABE MENCIONAR que también se han integrado a la Legislatura Liliana Noriega Suárez, suplente de Karina Eudave; Abdiel Alejandro Luévano Núñez entró al quite por Héder Guzmán… DEL MISMO MODO, en sustitución de José Manuel Velasco Serna, entró Julio César Velasco López y, por Guillermo Alaniz, entró Alejandro González Dávila… EN LA CURUL que otrora ocupara Patricia García ahora encontramos a María Guadalupe Guerrero Delgado y, en lugar de Gladys Ramírez, ahora se ubica María Guadalupe Casas Llamas, en tanto que Verónica de Luna Prieto entró de diputada gracias a la ausencia de Mónica Becerra… FALTA VER qué tan capaces son de sacudirse los espíritus chocarreros y malas vibras que dejaron sus antecesores en el Palacio Legislativo, donde la congeladora sigue saturada, los ciudadanos no se sienten representados y las indicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de otras instancias, son olímpicamente ignoradas en un ambiente que huele a soberbia y a mueble rancio… UNOS AZOTES CON ROMERO y una purificación con sahumerios no le vendría mal a estos relevos, quienes podrían sorprendernos siendo –en cosa de medio año– más productivos que sus antecesores… QUE VALOREN estas damas y caballeros las posibilidades que tienen como gestores sociales y que también consideren, ahora que tienen la oportunidad de hacer historia desde su trinchera, que no se trata sólo de llegar a proponer iniciativas y puntos de acuerdo, sino lograr que estos sean considerados para su aprobación… NO PERDEMOS LA ESPERANZA de que, a diferencia de sus predecesores, hagan un papel notable y dejen de engordar archivos… UNA IDEA QUE SE HA CONVERTIDO en iniciativa surgió de parte del diputado del PAN, Saúl García Alonso, suplente del famoso Quique Galo, que presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado de Aguascalientes, con el objeto de ampliar los supuestos para el cumplimiento de derechos alimentarios y que sean considerados los concubinos como sujetos de este derecho… TAMBIÉN PIDE QUE SE ACLARE que lo alimentos comprenden también la asistencia en caso de enfermedad, los gastos de atención médica, tanto de la mujer embarazada como del concebido y del parto, para garantizar el cumplimiento pleno de pensiones alimentarias y una vida digna de los acreedores alimentarios… VOLVIENDO AL ASUNTO DE LOS COMICIOS, el juego de las encuestas se sigue dando y sólo se las creen aquellos que han pagado por ellas, pues, para el resto de los ciudadanos, estos estudios de opinión son como el ombligo: que ni les sirve ni les estorba… SERÍA MÁS CONVENIENTE que, en lugar de difundir y pagar ese tipo de maromas que sólo sirven para elevar el ego de quienes ya se ven como diputados por primera vez o por reelección –o como presidentes municipales–, difundieran sus propuestas y plataforma, pues el tiempo corre… EN ALGUNOS CASOS, la tarea de marketing político se ve complicada, sobre todo cuando el enemigo duerme en casa… Y ES QUE LA COORDINADORA de la bancada de MORENA en el Congreso del Estado, Natzielly Rodríguez Calzada, afirmó que la gran mayoría de los aspirantes de su partido para puestos de elección popular no simpatizan con el partido… EXPLICÓ QUE DEBIDO a las bondades para la postulación de candidatos, así como la imposición de algunos, han aceptado ser abanderados por ambiciones personales más que políticas y sociales… PARA LA LEGISLADORA, y a ojo de buen cubero, alrededor del 95% de los inscritos como candidatos no pertenece a las filias de MORENA, ni mucho menos comulga con las ideas promovidas por la Cuarta Transformación… RECONOCIÓ que esta situación podría tener resultados adversos para el partido que representa. Eso… está por verse…