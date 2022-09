Algunos de sus homólogos de distintos puntos de la geografía nacional ya han levantado la mano para visitar la capital y ver de cerca el funcionamiento del programa…

HACE ALGUNOS MESES, incluso semanas, nadie lo hubiera imaginado, pero la vida es una rueda de la fortuna y algunas veces se pasa del sótano a la cima… YA RETOMÓ SUS ACTIVIDADES como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, quien sostuvo una reunión con el subsecretario de Seguridad Pública, Jonás Chávez Marín, quien durante varios meses estuvo al frente de la corporación con resultados satisfactorios… EN EL ENCUENTRO también estuvo presente la directora general administrativa, Sandra Monserrat Fernández Romo y el director general de Reinserción Social, Víctor Manuel Herrera de Lira… COMO SUPONE USTED BIEN, la finalidad de este encuentro fue poner al día al otrora detenido y darle santo y seña de todo lo que acontece tanto en los centros penitenciarios en la entidad como en las labores operativas que la Policía Estatal lleva a cabo en coordinación con las instituciones de seguridad federales y municipales… POR CIERTO, que Antonio Martínez Romo, encargado de la seguridad en el municipio capitalino se dijo congratulado de que el jefe policial se encuentre en libertad y detalló que su desempeño a lo largo del actual sexenio ha sido bueno… DEJÓ EN CLARO que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes trabajará de manera coordinada con Sánchez Mendoza… EN MÁS DEL GOBIERNO del Municipio de Aguascalientes, según palabras del propio alcalde, Leonardo Montañez Castro, algunos de sus homólogos de distintos puntos de la geografía nacional ya han levantado la mano para visitar la capital y ver de cerca el funcionamiento del programa en el que reincidentes conmutan sus multas a cambio de servicio comunitario… COMO SE LOS HEMOS informado en su momento, los infractores realizan, por ejemplo, labores de desmalezado y limpieza de espacios públicos… SI NOS REMITIMOS a los días de la Feria Nacional de San Marcos del año en curso, recordaremos que quienes fueron detenidos por causar algún problema al calor de los tragos, también tuvieron la oportunidad de lavar con escobas, jabón y agua las explanadas de la zona ferial… EN TEMA APARTE, el edil aseguró que hoy se tendrá el resultado del peritaje realizado en el puente elevado de avenida Aguascalientes, cerca del fraccionamiento México… DE ESE DOCUMENTO derivarán las acciones a realizarse para lograr dar el mantenimiento adecuado a la obra, en tanto el tráfico continúa a vuelta de rueda por las vías laterales… A QUIEN PARECE abrírsele el camino es a la empresaria Cristy Gutiérrez, pues varias de sus compañeras de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en su capítulo Aguascalientes, la están contemplando como la candidata favorita para ocupar el lugar que Sofía Acosta Jaime está por dejar al frente de este club… LA CONVOCATORIA para este relevo de la presidencia de AMEXME y el consecuente proceso de votación entre las integrantes están, prácticamente, a la vuelta de la esquina… QUIENES APUESTAN por Gutiérrez consideran que cuenta con las habilidades y el liderazgo necesarios para hacer escuchar la voz de este grupo y mantenerlo cohesionado en la nueva etapa que se vivirá en Aguascalientes con el relevo gubernamental… Y SIGUIENDO CON EL CAMBIO de estafeta, no son pocos los directivos y secretarios que ya comienzan a “desmontar” sus artículos personales de las oficinas más importantes del Gobierno Estatal… TAL ES EL CASO de Adriana Jurado Valadez, actual secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), pues en su calendario, está marcado el viernes 30 del mes en curso como el día en el que presentará su renuncia a su encargo… LA FUNCIONARIA nos reveló que se va satisfecha por el trabajo realizado y también reconoció que queda mucho por hacer a favor de los menores, pues la protección formal de sus derechos es asunto que no tiene ni una década… NOS CONFESÓ ADEMÁS que, luego de trabajar casi 20 años en los equipos de colaboradores de Martín Orozco Sandoval, para ella este cierre de sexenio “es mucho más profundo” y por ahora, en el camino, será tiempo de hacer una pausa para reflexionar sobre su proyecto de vida y lo que viene… LO QUE SE VE VENIR en materia de seguridad a nivel federal no tiene nada contentos a las organizaciones ciudadanas –sobre todo a aquellas que enarbolan la lucha por los Derechos Humanos– y a estas se suman más de una asociación de la iniciativa privada… POR LO PRONTO, los empresarios agremiados en la Coparmex en Aguascalientes rechazaron la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional… EL PRESIDENTE de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Manuel Ávila Hernández, condenó la reciente aprobación que se dio en el Pleno de la Cámara de Senadores con la cual validaron las reformas en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, al considerar que lo anterior no es garantía de que los delitos vayan a desaparecer… EL REPRESENTANTE de los patrones no dejó pasar la oportunidad para señalar la incongruencia del actual Gobierno Federal, mismo que anteriormente había criticado las estrategias “militaristas” en materia de seguridad implementadas en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, respectivamente… “VEMOS QUE LA PROMESA de un mando civil no se va a cumplir y es preocupante tal postura. De manera paulatina estamos viendo una militarización de la seguridad. Se requieren policías mejor capacitados y equipados para combatir a la delincuencia y no por medio de esa figura que para eso no fue creada”, sentenció el empresario… EN MÁS DE LO QUE MANTIENE ocupados a los representantes de la iniciativa privada, una comitiva de presidentes de los Organismos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, encabezados por su presidente, Raúl González, realizaron un recorrido en las instalaciones del C-5, en presencia del secretario general de Gobierno, Enrique Morán Faz… EL DIRECTOR DEL CENTRO, Héctor Benítez, explicó los pormenores de control, comando, cómputo, comunicación y coordinación del Centro de Seguridad, Inteligencia y Tecnología, mejor conocido como C-5 en el cual, en tiempo real se monitorean las 24 horas de los 365 días de al año más de 2 mil 700 cámaras, ubicadas estratégicamente en todo el estado…