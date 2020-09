Ayer al mediodía, integrantes de barras y colegios de abogados, aseguraron a este medio, que preparan un amparo, para impugnar el fíat notarial del ex funcionario estatal que está a punto de comenzar a dar fe pública.

CON BENEPLÁCITO, –hasta fiesta quería hacer– recibió el presidente del Colegio de Notarios Públicos de Aguascalientes, Guillermo Ballesteros Guerra la noticia de la designación de los dos nuevos notarios públicos para el Estado que recayeron en Ricardo Martínez para la notaría pública número 6 y en Jesús Santana García como notario número 61. Dijo que así se llenan los huecos que estaban pendientes, además de considerar que se hizo lo correcto, acorde a lo que señala la Ley del Notariado del Estado de Aguascalientes. “El señor gobernador ha hecho las designaciones en personas que realmente no hay nada que se les pueda impugnar, son personas honorables y que se ha hecho con toda anticipación y no se dan las cosas a la salida, sino en base a los lineamientos que marca la Ley del Notariado. Eso a mí me da mucho gusto”. Asimismo, dijo que ayer el nuevo notario número 6 Ricardo Martínez, designado en lugar de Joaquín Cruz Jr., acudió a hacer una visita de cortesía a la oficina del presidente del Colegio de Notarios. “Vino a saludarme, lo que me parece una cortesía extraordinaria para poder incorporarse al gremio de los notarios y al Colegio de Notarios de Aguascalientes”… SIN BENEPLÁCITO, por su parte, más de un par de abogados que tienen años trabajando, buscando arrimarse a buen árbol en los gobiernos pero hasta ahora no les ha llegado el tan anhelado premio de asignación de alguna notaría pública, ya dijeron que volverán a alzar la voz para exigir que se acelere la reforma a la Ley de Notarios Públicos y se acabe la entrega de Fíats a amigos, familiares y dejen de ser herencia; insistirán en que se hagan exámenes de oposición y evaluaciones permanentes para garantizar que los titulares de la fe pública cuentan con la capacidad para brindar este tipo de servicios a la comunidad. Consideraron que de las 4 entregadas hace unos días, una de ellas sería fácilmente impugnable, precisamente la del contador público, con segunda carrera de licenciatura en Derecho, pero sin ejercer, Luis Ricardo Martínez, ex titular de la SEFI y de SEDEC, y no es sólo por estar identificado con la actual administración, sino porque en los hechos no tiene ningún otro mérito que el favor político. No obstante, habrá que ver hasta dónde estas palabras de algunos abogados avanzan, pues luego son solo llamaradas de petate y el curso continúa, en tanto que al paso de los días, todo vuelve a la normalidad. Ayer al mediodía, integrantes de barras y colegios de abogados, aseguraron a este medio, que preparan un amparo, al menos para impugnar el fíat del ex funcionario estatal antes citado… a ver si no le responde a la Sala Administrativa antes de que ésta dé recibido y dé cauce a la demanda de nulidad; y es que a veces esas cosas pasan… UNA MÁS DE LA CMOV; que para garantizar un servicio seguro a los usuarios de los urbanos, ya revisó el total de las unidades solicitadas a las cinco empresas que continúan el proceso de obtención de la concesión SITMA. La coordinadora de Movilidad, Griselda González Morales, se negó a dar el nombre de las cinco empresas y el número de camiones, solo dijo que en la primera revisión, el 80 por ciento de las unidades (¿de cuántas?), cumplieron la revisión física-mecánica, mientras que 20 por ciento incumplió en algunos de los 143 puntos de revisión… POR LA MÁXIMA PENA. En video conferencia de prensa, el abogado Fermín Ramírez García quien lleva el caso de María Magdalena Ramírez Montañez, la menor de 14 años quien fue brutalmente asesinada a golpes por un menor de 15 años en la comunidad de San Miguelito en Jesús María el pasado 16 de enero, dio a conocer que el proceso se encuentra en el desahogo de pruebas, por lo que las audiencias se realizarán los días 21, 22 y 23 de septiembre. Apuntó que está peleando ante las autoridades porque pretenden clasificar el delito como homicidio simple, cuándo debe ser visto como feminicidio. Sin embargo, al no estar esta figura en la Ley de Menores Infractores del Estado, se basa en lo que señala la máxima jurídica de ir a la siguiente ley, en este caso federal, del delito de feminicidio. “La Ley de Menores Infractores de Aguascalientes indica una pena de 5 años, pero a nivel federal el delito de feminicidio indica una penalidad de 40 a 60 años de prisión; el objetivo es que se haga valer la ley, porque fue un feminicidio no un homicidio, y ello sería sin violentar los derechos del menor imputado. El abogado defensor argumentó que los jueces locales no quieren ir más allá de lo que dice la Ley de Menores Infractores y es en lo que se encuentran luchando. Finalmente dijo que aún no hay una fecha de cuándo se pudiera tener la sentencia del caso… COMO UN GRAN GUSTO personal, calificó el dirigente estatal del PRD, Iván Sánchez Nájera que un Juez Federal otorgara un amparo indirecto solicitado por organizaciones civiles para que el Pin Parental no se aplique en Aguascalientes. Afirmó que ésta era una medida que vulneraba el derecho a la educación y al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Mientras que en el plano del Congreso, dijo que fue una votación que deja entrever, como muchas otras, los grandes problemas que hay en el proceso legislativo, tanto de personas que abusan de la confianza de otras, con lo cual al final el Congreso queda mal, “como ha quedado mal en otros temas y tiene que venir la Corte a enmendar la plana de lo que representa la Constitución para todas las personas”… CON DISGUSTO PERSONAL, el dirigente estatal del PAN, Gustavo Báez Leos calificó de preocupante el proyecto de presupuesto planteado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para el próximo año 2020, luego de que le deja un pequeño porcentaje a los estados, el 11% del presupuesto a los estados, el 3% a los municipios. “Tanto presumió AMLO que había recorrido todos los municipios del país, cuando no entiende las necesidades básicas. Está ahorcando a los municipios, preocupante, cómo el crecimiento en algunas áreas específicamente para sus proyectos como el Tren Maya, el manejo del crecimiento de la economía del 4%, matemáticamente no sé de dónde saca esa fórmula”… POR LO MENOS 400 MILLONES de pesos invertirá en 2021 el gobierno de la ciudad para la obra pública; es un mínimo para seguir reactivando la economía de la capital, sostuvo la presidenta municipal Tere Jiménez Esquivel…