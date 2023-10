Paty Muñoz será la única carta a presentarse en el proceso de elección de dirigente del Consejo Coordinador Empresarial.

SE ACABÓ LA EMOCIÓN en el proceso electoral del Consejo Coordinador Empresarial; y es que finalmente no alcanzó registro para contender Erika Muñoz Vidrio y el registro único fue para Paty Muñoz, por lo que será la única carta a presentarse en el proceso de elección de dirigente del organismo cúpula que se realizará el próximo sábado… ABRIERON AGENDA este lunes el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa y el secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso, con la rueda de prensa conjunta para anunciar con bombo y platillo la captura de un presunto autor material del asesinato del empresario Juan Antonio Álvarez Flores. Sin embargo, entre los reporteros fue notoria la diferenciación del tratamiento de la información de presuntos responsables, pues en esta ocasión se mostraron rostros completos y revelaron nombre y apellido del presunto agresor, en la que además se hizo hincapié en que sí se trata de la misma persona, cuyo rostro fue divulgado tras haberse registrado filmaciones de los rostros de los atacantes y que fueron difundidas minutos después de los hechos. El fiscal dijo que en esta ocasión era diferente por la relevancia del caso y porque ya se tiene en proceso al sujeto y que de ninguna manera se afectaría el debido proceso. Y como no todo es perfecto, la rueda de prensa se tuvo que realizar a oscuras, con sólo algunas lámparas de las cámaras por algunos minutos, al registrarse la suspensión del suministro eléctrico… AL CUARTO PARA LAS DOCE informarán a la ciudadanía si en la transición de Veolia a MIAA tendrá que hacerse un nuevo contrato o servirá el actual. En ese sentido, el alcalde Leo Montañez explicó que están evaluando cuidadosamente esta cuestión y que en dos semanas dará información concreta al respecto. El edil destacó que están siendo respetuosos con la concesionaria y que están trabajando para tomar decisiones informadas. En cuanto a la aplicación utilizada para el pago de servicios públicos, confirmó que, con la entrada de MIAA, habrá aún más opciones disponibles para los ciudadanos. Además de los centros de atención, se implementarán cajeros automáticos del Gobierno Estatal y se está considerando una plataforma digital que permitirá a tiendas de conveniencia ofrecer opciones de pago. Enfatizó que el acceso a la plataforma en línea no será un problema para los usuarios. Respecto a la respuesta oficial a la negativa de continuar con la concesionaria actual, Montañez anunció que se dará durante esta semana. El Ayuntamiento se encuentra dentro del plazo de 180 días que tienen para responder a esta cuestión, el cual vence en los próximos días. Aseguró que el tema se está tratando con la máxima seriedad y responsabilidad. Sobre los nombramientos en el Gobierno Municipal, aclaró que el licenciado Javier Soto, quien actualmente tiene todas las facultades que otorga el Código Municipal, seguirá fungiendo como el secretario del Ayuntamiento durante este proceso… UNA MANIFESTACIÓN anunciaron grupos ambientalistas e integrantes de la Comunidad de “El Malacate”, mañana miércoles 11 de octubre a las 9 de la mañana en la Exedra con cacerolas y pancartas, lo anterior ante la amenaza latente de que sea fraccionada la Loma del Malacate, denunció la activista Zyanya Mora Vallín, integrante de IMEPP A.C. “De hecho ya desmontaron más área, entonces vamos a manifestarnos para que no se autorice el cambio de uso de suelo. Ese nuevo intento de fraccionamiento llamado Ciudadela, es un peligro para la comunidad del Malacate y para los patrimonios que ahí prevalecen”. Afirmó que la afectación es directa debido a que es parte de la Micro Cuenca Cobos-Parga-San Francisco, ya que el ecosistema se rige por el dinamismo del sistema de Arroyos y ese nuevo proyecto se pretende establecer en una zona alta del ecosistema y es un área con muy buena cobertura de vegetación. “En esa zona hay agua por ser una excelente área de infiltración y descarga de agua al acuífero del Valle y justo eso es lo que se acentuaba en Ordenamiento ecológico, por ello es zona de conservación y si le sumamos los demás valores, es incomprensible tanta infame codicia”. Asimismo, dijo que hace unos días fueron colocados letreros en la Loma del Malacate y en varios puntos de los fraccionamientos cercanos a este lugar, los cuales señalan que habrá próximamente terrenos residenciales en venta a 96 meses y dejan el número telefónico de contacto 449 492-52-01 para más información. “En definitiva parece una nueva modalidad de urbanización, creemos que saben bien que los procedimientos para establecer en esa zona nuevos desarrollos se los hemos complicado a los depredadores”… HASTA 30 PESOS llegaría en unos días el precio del kilogramo de tortillas, advirtió el asesor financiero, Gerardo Sánchez. Destacó que este alimento indispensable en las familias mexicanas, se verá impactado por la sequía, ya que desafortunadamente los estados productores de maíz blanco que producen alrededor de 27 millones de toneladas en forma anual, el 72% representa el ciclo primavera-verano que en octubre se empieza a sembrar el maíz, pero desgraciadamente ha impactado mucho la sequía en el 88% del territorio de las entidades que son mayormente productores, como es el caso de Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. “Esto hará que para el ciclo primavera-verano se reduzca 12% la producción de maíz blanco, lo que impactará fuertemente al costo de la tortilla y se verá de 25 a 30 pesos el kilo y es un alimento indispensable para la dieta de los mexicanos”… REVIVIÓ EN PABELLÓN el priista Miguel Ángel Juárez Frías. Ayer, en sesión de cabildo, el alcalde de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz Delgadillo, y los regidores aprobaron su designación como secretario del Ayuntamiento, y de Helí Azael Acero Soto como director de Finanzas y Administración. Ambriz Delgadillo reconoció ampliamente el trabajo de Luis Santana Valadez y el de Carlos Alberto Quezada Sánchez, quienes estuvieron al frente de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Dirección de Finanzas y Administración, respectivamente. El alcalde explicó que, a partir de este día, Luis Santana Valadez lo acompañará en otra responsabilidad para seguir sirviendo a Pabellón, ya que cumplirá con funciones y acciones de tipo político encausadas a fortalecer al Ayuntamiento. Al tomarles protesta, el presidente municipal pidió a los nuevos integrantes de su Gabinete dar seguimiento a los asuntos pendientes de sus respectivas áreas, y dejó en claro que se continuará trabajando para fortalecer las acciones y políticas municipales…