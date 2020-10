El Ayuntamiento de Aguascalientes, en sesión solemne de Cabildo conmemorará el 445 aniversario de la fundación de Aguascalientes y en ese marco reconocerá a hombres y mujeres por acciones benéficas a la sociedad; destaca la adopción de Marcela Martínez Roaro y la distinción especial a la lorenista, Verona Valencia, entre otros.

EN SESIÓN SOLEMNE de Cabildo que tendrá lugar jueves 22 de octubre a las 11:00 horas, se conmemorará el 445 Aniversario de la Fundación de la Ciudad, teniendo como recinto oficial el Teatro Morelos, según lo aprobó ayer en sesión virtual el cuerpo edilicio capitalino. Asimismo, se aprobaron las propuestas de candidatas y candidatos para la entrega de las distinciones que tradicionalmente se entregan en dicha sesión, por sus acciones benéficas a la sociedad, quedando como Visitante Distinguido Katsumi Itagaki, por su prestigioso desempeño diplomático, así como por su invaluable apoyo como Cónsul General de Japón en México, región Centro Bajío Occidente; como Huésped Distinguida, Eva María Gaytán Rojas, por su destacada trayectoria y arduo trabajo como presidenta y fundadora de la asociación Paraíso de Mascotas; como Ciudadana Distinguida, Verona Valencia García, activista en favor de la inclusión de las mujeres en los procesos de participación política, –por cierto, colaboradora de siempre de la exalcaldesa Lorena Martínez–; como Hidrocálida Distinguida a María Teresa Isabel Martínez Mercado, por su amplia trayectoria dentro del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; como Hija Adoptiva, Marcela Martínez Roaro, por su desinteresada labor a favor de la sociedad aguascalentense. Fundadora y presidenta del Centro de Capacitación y Desarrollo Comunitario A. C.; mientras que como Hija Predilecta, María Guadalupe Castorena Esparza, por sus valiosas aportaciones en materia ambiental, organizadora del conocido evento “Cobosfest”; en tanto que como Benefactora de la Ciudad, Roxana del Carmín D’Escobar López Arellano, por su brillante trayectoria como activista y promotora de los derechos de las mujeres… CONTRARIADOS Y CRUZANDO LOS DEDOS se encuentran productores agropecuarios, de la industria en este giro, pero también gente que en lo que es considerado “medio rural” de los 11 municipios estaban emprendiendo con el apoyo de intermediación del Fideicomisos Instituidos con Relación en la Agricultura. Y es que si bien, en el Congreso de la Unión los diputados ya aprobaron la extinción de éste y otro centenar de fideicomisos, pueda ser salvado al llegar con los senadores, pues es un buen esquema de apoyo para continuar en la búsqueda de mejorar la productividad, rentabilidad e industrialización de los productos del campo, consideran que el tener la gestión y mediación con la banca comercial, es un gran apoyo para quienes están comprometidos con la producción de alimentos principalmente… PRODUCTORES LAMENTAN que este gobierno que les prometió el apoyo al campo, resulte que esté retirando todo lo que les puede servir, ha habido recortes y programas eliminados, al menos en Aguascalientes para el sector agropecuario sólo se salvó el programa de sanidad animal y vegetal, de ahí en más, cada quien “se rasca con sus uñas” y ahora resulta también que el Fondo Sectorial de Investigación en materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fototécnicos también será retirado… A POCOS CAMPESINOS HA LLEGADO INFORMACIÓN en lo local, con la preocupación que han presentado los involucrados que o recibían el apoyo de los fideicomisos, y han acusado corrupción, o que los recursos no tenían como destino precisamente a lo que iban dirigidos, sin embargo todo ha sido de palabra y sin demostración de los hechos… CABIZBAJOS ANDAN LOS pequeños productores en el campo, pues ante la falta de lluvia y de agua de la presa Calles para el riego de sus parcelas, muchas de las cuales no están modernizadas, lograron obtener muy baja cosecha de maíz, y es que acusan que desde hace algunos años la Comisión Nacional del Agua les redujo un riego, de ahí que en lugar de 4 riegos ya una vez sembradas las tierras, sólo les han dado 3 y no les ha alcanzado, al menos en esta ocasión, para el desarrollo de los maizales lo que ha inhibido su producción. Piden la intervención de la Comisión Nacional del Agua, revisar la situación y que les devuelvan al menos a 4 riegos por productor para que puedan recuperarse, sobre todo los que no tienen pozo para abastecerse… LUEGO DE LANZARSE la convocatoria para integrar la Comisión de Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la Comisión del ramo del Congreso, que encabeza el diputado Juan Manuel Gómez Morales, emitió el Acuerdo Legislativo en el que se nombran a sus nuevos miembros. De las instituciones de educación superior y de investigación, fueron seleccionados Rosa Avelina Vázquez Carreón, Javier Ávila Mocivaez, Mauricio Zavaleta Macías, Lizzet Arely Juárez Jaimes y Fernando Ramírez Flores. Por parte de las organizaciones de la sociedad civil, Elvia Alicia Jaime García, José Luis Collazo Rivas, José de Jesús Medrano Escobedo y Carlos Hugo Maza Arévalo. Este Acuerdo Legislativo será remitido a la Junta de Coordinación Política, para que a su vez determine incluirlo en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno, y sea votado… EL INEGI PRESENTÓ EL REGISTRO Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados el cual se realiza en acuerdo con las nueve empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones A.C., con información referente a la producción y comercialización de vehículos pesados nuevos en México. En septiembre de 2020, las nueve empresas vendieron 2,231 y 2,059 unidades en el mercado nacional al menudeo y mayoreo, respectivamente. En el periodo enero-septiembre de 2020, se muestra que la producción de vehículos pesados en México se concentra en los vehículos de carga que representan el 97.7% del total; el resto corresponde a la fabricación de autobuses para pasajeros. Para el caso de las exportaciones, destaca Estados Unidos como el principal país de destino con el 94.7% del total de las ventas de vehículos pesados de enero-septiembre de 2020…