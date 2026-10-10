La cuarta transformación abrió su ventanilla virtual para registrar aspirantes a las candidaturas… ¡perdón!, coordinaciones municipales, y Martha Márquez ya levantó la mano…

ESTE SÁBADO HABRÁ humo blanco, o quizá más humo que acuerdos, en el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. Irma Patricia Muñoz de León entrega la estafeta tras tres años y una fractura que dejó como recuerdo al Consejo Estatal Empresarial, alimentado por las salidas de la Unión Ganadera, Canacar y CMIC, aunque esta última volvió al redil… y a pagar cuotas. Nora Cardona suena con respaldo de Coparmex, pero Raúl Chávez tampoco piensa quedarse mirando desde la barrera. La disputa, dicen, no es solo por la silla principal: podría reacomodar todo el tablero empresarial. Habrá que ver si terminan coordinados o cada quien jalando para su molino… LA CUARTA TRANSFORMACIÓN abrió su ventanilla virtual para registrar aspirantes a las candidaturas… ¡perdón!, coordinaciones municipales, que suena menos electoral. Martha Márquez ya levantó la mano por Aguascalientes, mientras este sábado podrían aparecer nuevos nombres cobijados por el profesor Manuel de Jesús Bañuelos, veterano de las batallas políticas desde los ochenta. El registro permanecerá abierto hasta el 18 de octubre y se espera una lluvia de interesados. Pero en la capital parece circular una regla no escrita: la posición sería para una mujer. Ahí figuran Ivonne González, Martha Márquez y Alejandra Peña. Así que habrá codazos, sonrisas y mucha defensa de la transformación… y de las aspiraciones personales… CON EL SILBATAZO ELECTORAL rumbo a 2027, Javier Luévano Núñez, dirigente estatal del PAN, salió a repartir recomendaciones: respetar las reglas, jugar limpio, escuchar al ciudadano y presentar propuestas serias. Durante la sesión del Instituto Estatal Electoral, aseguró que la voluntad popular debe estar por encima de los intereses partidistas. Todo un catálogo de buenos propósitos que, en temporada electoral, suele tener mucha demanda. También expresó confianza en los árbitros y pidió integridad a los competidores. Ahora falta comprobar si, cuando comiencen los codazos por las candidaturas, todos recuerdan el reglamento o terminan buscando la letra chiquita para justificar sus propias jugadas políticas… EN VILLA JUÁREZ todavía no estrenan Ayuntamiento, pero aspirantes a mandar ya sobran. Diez ciudadanos desfilaron ante el Congreso durante la segunda jornada de entrevistas para conseguir uno de los siete lugares del Concejo Provisional Municipal. La diputada Beatriz Montoya Hernández, acompañada por Lucía de León Ursúa, Ana Gómez Calzada y José Trinidad Romo Marín, informó que las comparecencias terminarán el 12 de octubre. Después vendrá la selección, incluida la codiciada presidencia, con el visto bueno del Pleno. Los elegidos administrarán el nuevo municipio del 1 de enero al 14 de octubre de 2027. Poco tiempo para gobernar, pero suficiente para estrenar escritorio, responsabilidades y seguramente algunos dolores de cabeza… CIRCULAR POR AGUASCALIENTES en horas pico ya parece deporte extremo, pues entre las 7:00 y las 8:30 de la mañana, y nuevamente a las 14:00 horas, el Segundo y Tercer Anillo, junto con las salidas a Zacatecas y Calvillo, se convierten en largos estacionamientos. Los fraccionamientos crecen como hongos, pero las vialidades no se multiplican por arte de magia. Súmense automovilistas que cambian de carril como si jugaran carreras, semáforos aparentemente enemistados y un transporte público que todavía tiene pendientes. Construir puentes y ampliar avenidas ayuda, pero sin planeación urbana y mejores alternativas de movilidad, pronto habrá que salir de casa con desayuno, comida, cena y mucha paciencia… EN EL SECTOR SALUD no basta con recetar paciencia, porque las recetas tampoco se surten solas. Francisco Márquez Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, recordó que las protestas del IMSS no se resuelven únicamente mejorando salarios. También hacen falta medicamentos, personal suficiente, instalaciones dignas y presupuesto, ese ingrediente milagroso que suele escasear cuando llega la hora de repartir recursos. Aunque el Colegio no mete cuchara directamente en los pleitos laborales, sí advierte que médicos y pacientes necesitan condiciones adecuadas. Alimentación, educación, seguridad, justicia y salud deberían encabezar las prioridades gubernamentales. Porque de poco sirve tener doctores bien pagados si deben atender sin insumos, o edificios relucientes donde faltan manos. Al final, la salud pública necesita algo más que discursos y buenas intenciones… HABLANDO DEL IMSS, pues ya decidió ponerle mayor atención a la salud mental, porque no todos los males se curan con paracetamol y una incapacidad. Reforzó sus protocolos para detectar ansiedad, depresión y señales de riesgo suicida desde las Unidades de Medicina Familiar. Cuando existe peligro inmediato, el paciente es canalizado a urgencias; en otros casos, recibe seguimiento especializado en Psicología, Psiquiatría o Trabajo Social. También recordó que dispone del teléfono 800 2222 668, opción 4, para brindar orientación y apoyo en crisis. Una medida necesaria, porque cuidar la mente merece tanta atención como cualquier otro padecimiento, sin esperas ni indiferencia… ABRIÓ UNA VENTANILLA el Infonavit para quienes sueñan con casa propia y dejar de pagar renta, ese gasto que llega puntualito cada mes. El módulo de Viviendas del Bienestar funciona en El Barranco, San Francisco de los Romo, desde el 6 de octubre, de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 17:00 horas. Los interesados deberán tener seis meses de antigüedad laboral, ganar entre uno y 2.9 salarios mínimos mensuales y no contar con crédito hipotecario. Ahí explicarán requisitos y procedimientos. Ahora falta que las cuentas cuadren, porque conseguir vivienda suele requerir algo más que entusiasmo y buena voluntad.