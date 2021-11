Contra la polarización, unidad; y contra las infamias, a dar la cara, señaló anoche el panista Javier Luévano en video mensaje difundido en redes sociales. Y es que hoy se llevará a cabo la sesión del Consejo Político Estatal que ratificará la planilla que encabeza el calvillense como el nuevo CDE del PAN.

En MORENA no hay semana en que las encuestas no se hagan presentes, el lunes dan por ganador a un suspirante, el martes surge el otro, y así se van por días de la semana, y por ahora al parecer falta el séptimo que pretenda tener la bandera morenista para completar la semana de ‘encuestitis’.

A LA INSURGENTES se trasladará hoy el Miércoles Ciudadano; el formato itinerante lo encabezará el alcalde Leonardo Montañez a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, además del horario vespertino de las 4 en adelante, en avenida Belisario Domínguez, esquina con avenida de la Convención… CONTRA LA POLARIZACIÓN, unidad; y contra las infamias, a dar la cara, señaló anoche el panista Javier Luévano en video mensaje difundido en redes sociales. Y es que hoy se llevará a cabo la sesión del Consejo Político Estatal que ratificará la planilla que encabeza el calvillense como el nuevo Comité Directivo Estatal de Acción Nacional y a partir de ello se volcarán esfuerzos y recursos para, primero, definir la candidatura al Gobierno del Estado a favor del grupo político al que pertenece Luévano y, luego, para hacerla ganar en la elección constitucional al Gobierno del Estado. Inicia, pues, una nueva etapa. El no chicahual recalcó, por cierto, que esas voces que enlodan no van a poder con la unidad, más fuerte que nunca, que goza hoy en día el PAN en Aguascalientes. ¿Será?… A LOS JÓVENES CLASE 2003 y remisos que se alistaron en este año 2021, se les convoca para que asistan al Sorteo del Servicio Militar Nacional, el próximo domingo 28 de noviembre, en punto de las 9:00 horas, en la Plaza de la Patria… A CUENTA GOTAS. En el Barrio de La Salud, no hay vacuna contra la influenza en el Centro de Salud, por lo que la gente que llega por el biológico, tiene que regresar al día siguiente, para ver si tiene más suerte, ya que solo están entregando 30 dosis por día, por centro, aunque usted no lo crea. Así de pichicato está el ISSEA… PARA VISIBILIZAR a las personas con discapacidad desde su propia perspectiva, así como propiciar una inclusión integral y efectiva que permita su reconocimiento social, se presentó ayer el Movimiento de Personas con Discapacidad; a este sector se le conmemorará el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo 3 de diciembre, con diversas actividades en Aguascalientes y en todo el país, integrando a personas con discapacidad, familias, cuidadoras/es, amistades y personas aliadas. Este 2021, su eje será la inclusión y el respeto, siendo el lema a utilizarse «Orgullo y dignidad». Por esa razón, en la ciudad de Aguascalientes, se hará una marcha el 4 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, desde las Tres Centurias rumbo a la Exedra, donde se realizará un ‘flashmob’ -evento sorpresa para el público-, con los participantes, según dieron a conocer en rueda de prensa este martes, en las instalaciones que les facilitó la Comisión Estatal de Derechos humanos… LAS CONSTITUYENTES MX FEMINISTAS, la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de Equidad de Género, Mujeres de Avanzada Aguascalientes, Mujeres y Punto, se reunieron ayer con la promotora nacional Indira Sandoval para que en Aguascalientes se homologue la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres. Las dirigentes de mujeres en Aguascalientes tuvieron que esperarla por más de 90 minutos debido a los retrasos de los vuelos en el aeropuerto de México que se cerró por varias horas a causa de la neblina… EN MORENA no hay semana en que las encuestas no se hagan presentes, el lunes dan por ganador a un suspirante, el martes surge el otro, y así se van por días de la semana, y por ahora al parecer falta el séptimo que pretenda tener la bandera morenista para completar la semana de ‘encuestitis’ en las que todos se dicen ganadores. Hasta ahora donde parece que no hay recursos o ha preferido no invertir en encuestas es con el profesor Manuel de Jesús Bañuelos que se basa en la fama que tiene de siempre haber luchado por y con la izquierda y que por tanto, podría representar, según él, muy bien a la 4T; en tanto que el senador Daniel Gutiérrez, calladamente también ha hecho talacha, no a nivel local, pero sí desde el centro, para hacerse notar y decir sí a todo lo que la 4T manda. Mientras que en Aguascalientes los que se dicen más fuertes están por darse “hasta con la cuchara”, pues las fechas de la encuesta y la definición de si irá candidato o candidata están por verse, de ahí que un día Arturo Ávila, otro Nora Ruvalcaba y otro más, Aldo Ruiz, sacan a relucir las encuestas a su favor, nadie sabe ni asegura que las hayan pagado ellos, pero lo ponen en evidencia al difundirlas a través de sus redes o grupos políticos, en tanto que alguien que aparenta ser más discreto, Ricardo Rodríguez Vargas, entre que quiere y no hacer ruido, pero hay quienes opinan que con un mal mensaje público pero bien acomodado para el discurso que trae el gobierno federal de que primero son los pobres, no obstante, para quienes saben de leyendas o historias viejas, identifican a “Chucho El Roto” como el ladrón que daba lo robado a los pobres, por lo que hacerse llamar con el mismo sobrenombre, deja ver que tal vez también sea un ladrón y pretenda resolver todo con abrazos. Al menos fue el comentario de un abogado que de manera irónica interpretó el mensaje y que ahora anda animado a buscar una candidatura independiente, y que está por comenzar a hacer ruido en ese sentido… INTENSA ACTIVIDAD tendrá el personal del Sector Salud del Estado, en especial de la Guardia Sanitaria, durante los siguientes días tras el comienzo del Buen Fin. Conscientes de la gran convocatoria que se dará en negocios durante los próximos días, personal del ISSEA no permitirá que las medidas sanitarias en los mismos sean ignoradas y por lo contrario verificarán que se cumplan a cabalidad para evitar mayores riesgos de posibles contagios por COVID-19. La manera de proceder para todo negocio que sea cometiendo anomalías, van desde apercibimientos, multas económicas y hasta la clausura parcial o total del negocio… UN CONVENIO de colaboración con la empresa Transformación y Transporte S.A. de C.V., suscribió el director estatal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes (Conalep), Enrique Franco Medina, a fin de que estudiantes de los planteles ubicados en Pabellón de Arteaga y Tepezalá puedan realizar sus prácticas profesionales en dicho lugar…