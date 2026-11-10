De naranja a guinda y con línea directa, la coordinadora de la Defensa de la 4ª Transformación, Nora Ruvalcaba, dio rueda de prensa este lunes para confirmar el salto de varios perfiles de Movimiento Ciudadano a Morena.

Tras safari en Bosques del Prado, la Profepa confirmó el aseguramiento de un cachorro de león africano de unos ocho meses que viajaba muy campante asomándose por las ventanas de una camioneta.

SUBIDO DE ÚLTIMO MINUTO al tren del rechazo, el presidente del Consejo Estatal Empresarial, Roberto Díaz Ruíz, se sumó a la postura contra el incremento al Impuesto sobre la Nómina del 2.5 al 3% planteado en la Ley de Ingresos del Estado para 2027, luego de un primer encuentro donde la autoridad estatal y las cúpulas empresariales —incluyendo al Grupo de Industriales y al Consejo Coordinador Empresarial— sólo coincidieron en que no están de acuerdo y en posar para la foto testimonial, dejando ver que al margen de negociación todavía le cuelgan algunas semanas; con esto, el CEEA se añade al coro de inconformes donde ya cantan el GIA, el CCEA, MAEN y el CLIA, todos firmes en su rechazo al aumento del ISN… DE NARANJA A GUINDA y con línea directa, la coordinadora de la Defensa de la 4ª Transformación, Nora Ruvalcaba, dio rueda de prensa este lunes para confirmar el salto de varios perfiles de Movimiento Ciudadano a Morena, fichando a Walter Schadtler Contreras, regidor de Jesús María; Juan Carlos Alba Muñoz, regidor de Pabellón de Arteaga; a la diputada suplente y excandidata Jenny Campos; a los activistas LGBTQ+ Daniel López García y José Alfredo Herrera Moreno; a la excontendiente a diputada Linda Judith Gutiérrez Castañeda, y a Luis Felipe Collazo Rivas, José Luis Pedroza, Vanessa de Jesús Mendoza Cervantes, Raúl Reséndez Rentería, Laura Macías y Daisy Daniela Palacios Díaz; ante esto, cuestionado sobre si les dará “línea” a los nuevos correligionarios con cargo en cabildos, el dirigente estatal guinda, Gilberto Gutiérrez, admitió sin tapujos que sí, buscando curarse en salud para que no le salgan respondones y terminen votando del lado blanquiazul en decisiones polémicas, no sin antes augurar más desbandadas de alto nivel que —ojalá— no terminen en simple llamarada de petate… COLÁNDOSE EN EL PODIO de los más careros, Aguascalientes figuró entre las ocho regiones del país con las estaciones de servicio que registran los márgenes de ganancia más elevados en la comercialización de diesel, según reveló el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, durante su informe de este lunes en la mañanera; al detallar el «Quién es Quién en los Combustibles» del 27 de octubre al 2 de noviembre, la dependencia federal balconeó a una sucursal de OXXO Gas ubicada en la avenida Aguascalientes número 3805, en la capital del estado, la cual despacha el litro a 27.99 pesos con un jugoso margen de ganancia de 2.36 pesos, mérito más que suficiente para asegurar su nada honroso lugar entre los ocho establecimientos con los precios más elevados de todo el territorio nacional… CON EL TABACO ILEGAL encendiendo focos rojos, la discusión sobre el aumento al IEPS del tabaco trae bajo el brazo una consecuencia directa para el pequeño comercio de Aguascalientes al disparar el mercado ilegal, ya que frente a cajetillas legales que rebasan los 100 pesos, la ANPEC advierte que las versiones pirata se consiguen desde 15 pesos; esta abismal diferencia no sólo abre un boquete al contrabando y a la vigilancia sanitaria por la venta de productos sin control de fabricación, sino que sacude las finanzas de las tienditas de abarrotes de las colonias, donde el tabaco representa hasta una cuarta parte de sus ingresos directos e indirectos, desplazando ventas hacia canales informales y reviviendo viejos vicios como la venta de cigarros sueltos y el fácil acceso de menores, dejando sobre la mesa la pregunta de cuánto producto ilegal circula realmente en la entidad y qué operativos reales se implementan, pues subir gravámenes eleva los precios pero jamás sustituye la vigilancia ni garantiza mejores servicios de salud… ENTRE CARRETERAS CALIENTES y promesas legislativas, el senador panista Toño Martín del Campo se reunió con transportistas y sus familias de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Tepezalá y Cosío para escuchar sus quejas sobre los riesgos que enfrentan a diario en las vías de comunicación; aunque el legislador sostuvo de entrada que Aguascalientes es un estado seguro, reconoció los pendientes y prometió que desde el Senado continuará empujando iniciativas y exigiendo a la Federación que refuerce la vigilancia y protección en las carreteras para blindar a quienes dependen del traslado de mercancías y de su labor cotidiana… TRAS SAFARI EN BOSQUES DEL PRADO, la Profepa confirmó el aseguramiento de un cachorro de león africano de unos ocho meses que viajaba muy campante asomándose por las ventanas de una camioneta Ford F-150 roja, interceptada por elementos del Grupo Motorizado Centauro de la Policía Municipal en la calle Sierra de la Canela tras varios reportes ciudadanos; el operativo terminó con la detención de Marcos “N”, José “N” e Ian “N” al no poder acreditar la legal procedencia ni la posesión del felino, quedando los tres a disposición de la FGR, mientras que el animalito fue enviado en depósito temporal a un PIMVS autorizado por la Semarnat para quedar bajo resguardo ambiental… ABRIENDO LA JUGADA a favor del deporte, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al fomento deportivo podrán acceder a recursos públicos para detonar programas de salud preventiva, prevención de adicciones, rescate de espacios públicos y desarrollo infantil, gracias a la reforma a la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado plasmada en el Decreto Número 637 del Periódico Oficial; la modificación a la fracción XIII del artículo 3 y la adición del artículo 36 E consagran al deporte —incluyendo el social y el adaptado— como un asunto de interés social prioritario para la coordinación y el financiamiento institucional, eso sí, bajo la condicionante de que las asociaciones civiles deberán cumplir estrictamente con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas… SALIENDO DEL SÓTANO administrativo con puro avance, el municipio de Tepezalá se agenció el primer lugar estatal al registrar el mayor salto anual en desempeño municipal entre los 11 ayuntamientos de la entidad, logrando un 21.34% en los resultados de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2026 del INAFED, según le notificó formalmente el coordinador general del organismo federal, Raúl Armando Quintero Martínez, a la alcaldesa Leticia Olivares Jiménez; la edil presumió el logro en redes sociales como fruto del esfuerzo de su equipo para mejorar la gestión pública, lo que además le valió una invitación directa a la ceremonia de entrega de reconocimientos programada para este próximo 3 de diciembre…