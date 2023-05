Familia sufre tragedia pues hace días se registró un suicidio a su interior; se trata de una estudiante de la licenciatura de Arte y Gestión Cultural de la UAA.

¿Cuántas colonias dejaron de vigilarse ayer en las horas que permanecieron custodiando a los jefes de Seguridad, en la capital del estado más seguro del país? Eso no se informó

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Junta Local Ejecutiva del INE en Aguascalientes, Verónica Esqueda de la Torre rindió protesta como vocal ejecutiva. La designación fue emitida por la secretaria ejecutiva del Instituto. Verónica Esqueda se desempeñaba como vocal secretaria de la Junta Local en la entidad y sustituye a Ignacio Ruelas Olvera, quien dejó el cargo el 8 de mayo para incorporarse como encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE… FAMILIA SUFRE TRAGEDIA pues hace días se registró un suicidio a su interior; se trata de una estudiante de la licenciatura de Arte y Gestión Cultural de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, identificada como Jimena. Tras su fallecimiento, compañeros de la carrera iniciaron una serie de acciones como la colocación de carteles que muestran el rostro de la joven, así como el de una compañera a la que acusan de haber abusado sexualmente a Jimena, y acusan que la falta de atención en la institución le habría afectado en su estado anímico, al grado de tomar la decisión de quitarse la vida. En redes sociales el caso trascendió y hay acusaciones en contra de personal universitario por supuestamente tratar de ocultar el caso de abuso sexual. Al respecto, la UAA emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Jimena; a la vez, señaló información que no corresponde a lo ocurrido, al enfatizar que los hechos no se registraron al interior de la institución y que no hubo denuncia ante la Defensoría de los Derechos Universitarios u otra oficina pertinente, descartando tratar de ocultar o proteger a alguna persona, El documento firmado por el secretario general, Juan José Shaadi Rodríguez, asegura que se dio apoyo psicológico y tratamiento clínico a la estudiante y advirtió que información divulgada en redes sociales no se apega a la realidad, solicitando empatía y respeto hacia Jimena y su familia. Por su parte la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fijó su postura, en la que expresó su acompañamiento a familiares de Jimena en conjunto con la Defensoría de Derechos Humanos y exhortó a la UAA a hacer lo propio. Hizo un llamado a la casa de estudios y a las autoridades de Gobierno a redoblar esfuerzos en la implementación de medidas de atención, así como a que se realicen las investigaciones conducentes para que se esclarezcan los hechos. Asimismo el organismo estudiantil pidió a la comunidad universitaria que el caso se aborde con genuino respeto y responsabilidad. La familia en duelo, no se pronunció… y merece respeto… VÍA TELEFÓNICA, Ignacio Ruelas comentó a El Heraldo que son buenas noticias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya echado para atrás la primera parte del Plan B, envía el mensaje de que este país se rige por un Estado de Derecho y de este modo garantiza la buena vida y la sana convivencia de los mexicanos. Ahora habrá que esperar por el proceso jurídico de la segunda parte del Plan B… EN PALACIO DE GOBIERNO estuvieron presentes ayer los secretarios de Seguridad Pública Héctor Alfredo Castillo, de Colima; Alvar Cabeza de Vaca, de Guanajuato; Agustín Pacheco Medrano, de Jalisco; José Alfredo Ortega, de Michoacán; Jorge Benito Rodríguez, de Nayarit; Elías Pérez Hernández, de Querétaro; y Arturo Medina Mayoral, de Zacatecas; además de Aída Fabiola Valencia, secretaria técnica de las Conferencias Nacionales de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes; Marco Antonio Vargas, titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro; diputado local, Salvador Ramírez; Rubén Barraza Rodríguez, comandante de la 14a. Zona Militar; David Ramírez Piñón, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; entre otras autoridades. Para salvaguardar su seguridad en tanto participaban en una reunión, hubo decenas de elementos y vehículos de Seguridad Pública, del Ejercito Mexicano y de la Guardia Nacional, así como escoltas sobre la Plaza de la Patria, la calle de los influyentes, Colón y también en Palmira, colmada de unidades oficiales. ¿Cuántas colonias dejaron de vigilarse ayer en las horas que permanecieron custodiando a los jefes de Seguridad, en la capital del estado más seguro del país? Eso no se informó… UNA SUBURBAN con placas de Nayarit buscaban con esmero por calles, estacionamientos y recovecos viales del primer cuadro citadinos, varios patrulleros de la estatal, ayer como a las 4 de la tarde. Ojalá la hayan encontrado, haya sido quien haya sido… EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS Productor, la inflación total, que incluye petróleo, aumentó un 0.20% mensual y un 1.41% anual en abril de 2023. En el mismo mes del año anterior, el índice había aumentado un 0.60% mensual y un 10.50% anual. Los precios de las actividades primarias aumentaron un 0.40% mensual, mientras que los precios de las actividades secundarias aumentaron un 0.39% mensual. Los precios de las actividades terciarias disminuyeron un 0.21% mensual. El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluyendo petróleo, aumentó un 0.65% mensual, pero disminuyó un 1.17% anual. El Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluyendo petróleo, aumentó un 0.03% mensual y un 2.46% anual en abril de 2023, informó el INEGI… POR SU PARTE, el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera pronosticó una inflación del 6.25% para la segunda quincena de mayo, lo que afectará la celebración del Día de las Madres. Se espera que 3 de cada 10 mexicanos tengan dificultades económicas para festejar a sus progenitoras. Los precios de los menús de los restaurantes han aumentado un 10% en el último año, lo que significa que la gente tendrá menos presupuesto para comprar regalos como joyas, ropa o flores. El especialista recomendó para este día comprar en comercios establecidos para hacer válidas garantías, cambios y devoluciones si es necesario. Aprovechar las promociones y descuentos que ofrezcan las tiendas. Además, buscar cupones o códigos de descuento en línea, no endeudarse y usar habilidades creativas para crear regalos significativos y económicos como un álbum de fotos, una canción o un poema…