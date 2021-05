Los preventivos capitalinos mejor se prepararon ayer ante la realización de una marcha, también feminista, pero que esta vez fue silenciosa, organizada por la Brigada Centinela en honor a víctimas de feminicidio y que cerró con la colocación de una ofrenda en la Exedra, todo en paz.

Ha rechazado la mayoría de los candidatos participar en los debates oficiales organizados por el IEE y pese a ello, los que no se desaniman en continuar con su proyecto de participación ciudadana son los dirigentes del CCEA y de la Coparmex, que hace años organizan este tipo de encuentros.

TRABAJAN PARA REACTIVAR las bases de taxis que dejaron de funcionar el año pasado con motivo de la contingencia sanitaria. El presidente de la Sociedad Unidos de Operadores de Taxis de Aguascalientes, Francisco Javier Pacheco Méndez, recordó que antes de marzo de 2020 había 22 bases de radio taxi en Aguascalientes y en la actualidad apenas suman 4 de ellas que lograron seguir prestando servicio a empresas o particulares, pero al menos se observa una mejoría para retomar una quinta base y de ahí hacer todo lo posible por ir recuperándolas todas… MÁS VALE PREVENIR dice el refrán, y recordando los sucesos del pasado 8 de marzo cuando una marcha feminista tuvo como corolario expresiones violentas y hasta vandálicas en el Centro Histórico, pues los preventivos capitalinos mejor se prepararon ayer ante la realización de una marcha, también feminista, pero que esta vez fue silenciosa, organizada por la Brigada Centinela en honor a víctimas de feminicidio y que cerró con la colocación de una ofrenda en la Exedra de la Plaza de la Patria, todo en paz. Una vez concluida los elementos y las unidades que aguardaban en alerta en la calle Palmira, se retiraron con sigilo y con los escudos antimotines que tenían preparados… POR LA MAÑANA dominical, hubo otra parada pero al norte de la ciudad, fue con integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO en Aguascalientes quienes en caravana de automóviles circularon por la avenida Miguel de la Madrid desde la Torre de Terzetto hasta el municipio de Jesús María. De acuerdo con Juan Carlos Martínez, coordinador de FRENA, la intención fue invitar a la población en general a no votar por MORENA en las próximas elecciones, “porque de lo contrario hay la amenaza de que este partido y el presidente López Obrador lleven al país al comunismo, lo cual sería muy negativo para todos”. Cabe hacer mención que Víctor Alférez, quien fue el que inició dicho movimiento de FRENA en Aguascalientes, presentó su renuncia como coordinador en el estado el pasado 14 de abril y fue nombrado Juan Carlos Martínez como nuevo representante de dicho movimiento en la entidad… BAJARON LOS HECHOS VIALES contra ciclistas en más del 50%, comentó Josafat Martínez de Luna, alcalde de la Bicicleta para el estado de Aguascalientes pero, han subido con automotores y peatones lamentablemente. “A nivel nacional nos ponen en 4º o 5º lugar como Estado y somos la única entidad que ha bajado las estadísticas en más de un 50% en lo que va del año, según el INEGI”, detalló. De acuerdo con el activista, esto es atribuible al trabajo que las distintas organizaciones ciclistas han realizado en el fomento y uso de la bicicleta mediante campañas como “Yo soy un auto menos”, el “Día Mundial Sin Auto” y al promover la publicación del Manual Ciclista. “Con la llegada de Mobike a Aguascalientes y aunque después se fue de la ciudad, pero mandó un mensaje a la población de que ponía en la mente de los conductores que hay otro tipo de transporte alternativo y por ello bajó, a eso se lo atribuimos, eso es impresionante”… INTEGRAN UN LISTADO de los maestros de instituciones particulares que por una razón u otra no fueron vacunados en la jornada para el sector educativo que se llevó a cabo a finales de abril y principios de mayo. El presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Particulares del Estado, Héctor Sánchez Espinosa, comentó que sus 280 colegios continúan integrando un padrón actualizado de su personal educativo vacunado y sobre quienes faltan para que puedan recibir el inmunológico lo más pronto posible, ya que no pudieron aprovechar la primera etapa al estar fuera de la ciudad o bien algunos no demostraron que eran trabajadores de colegios particulares… HA RECHAZADO LA MAYORÍA de los candidatos participar en los debates oficiales organizados por el Instituto Estatal Electoral y pese a ello, los que no se desaniman en continuar con su proyecto de participación ciudadana son los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex, que desde hace varios años han organizado este tipo de encuentros para dar la oportunidad de que los abanderados de las distintas fuerzas, presenten y confronten sus propuestas de campaña, pero, si al del IEE pocos han asistido, qué se puede esperar de los no oficiales. Aunque el deseo es que esas mesas de debate de la iniciativa privada, sean exitosas, porque eso significaría que la ciudadanía podría tener oportunidad de conocer no sólo las propuestas, sino las reacciones de candidatos, ante lo que no les parece de sus contrincantes. Por lo pronto, esta semana continuarán los debates entre candidatos a diputados locales por parte del IEE, y el CCEA en coordinación con la Coparmex, ultiman detalles para convocar a participar en los organizados por ellos para los días: 18 de mayo tentativamente para que se presenten los aspirantes a candidatos locales. Para el 20 de mayo una primera ronda de candidatos a presidentes municipales y para el 26 la segunda parte de ellos. Por lo que respecta a los diputados federales, hasta el momento se tiene previsto solamente uno a realizarse el 18 de mayo y sería con los aspirantes al Distrito 1 Federal, con la esperanza de que logren convencer a los abanderados por los distritos 2 y 3 de todas las fuerzas políticas en contienda. Lo que no debe dejar de resonar en las cabezas de los coordinadores de campaña de los candidatos, sobre todo los que temen que se presenten a debatir para que “no la rieguen”, es que los electores ahora están más atentos a los acontecimientos, y el evitar la participación de los abanderados en algún debate, en poco abona a la democracia, a la participación ciudadana, pero además, hace quedar mal a aquellos que deciden no hacerse presentes. La situación es que la ciudadanía ahora es más observadora y sabe a conciencia, que mediante el voto se castiga o se premia a los candidatos. Y es que mientras las autoridades electorales promueven que los ciudadanos acudan a votar el 6 de junio, pareciera que los candidatos piden lo contrario, al no presentarse a debatir, al no dar la cara ni confrontar propuestas, y peor aún, cuando en los últimos días varios se han enfrentado en campañas negras que en poco ayudan al interés de lograr una votación importante…