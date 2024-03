Con la utilización masiva de los teléfonos celulares, Patricia Muñoz de León hizo la petición de que haya reglas para el uso adecuado de estos dispositivos por los trabajadores…

QUE LA TOTALIDAD de contendientes a la Presidencia de la República están invitados para acudir a Aguascalientes la próxima semana para ofrecer una conferencia en el Congreso Internacional de Nearshoring que se desarrollará los días 13, 14, y 15 de marzo en el Fideicomiso Tres Centurias. El evento dirigido empresarios es organizado por la Concanaco, y hasta el momento sólo se tiene la participación confirmada de Xóchitl Gálvez, mientras que Claudia Sheinbaum está considerada, pero aún está pendiente de que su equipo de trabajo confirme su agenda. Del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se afirmó que también lo esperan, aunque en la publicidad oficial no estaba incluido como conferencista, ni tampoco su fotografía… CON LA UTILIZACIÓN MASIVA de los teléfonos celulares, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Patricia Muñoz de León hizo la petición de que haya reglas para el uso adecuado de estos dispositivos por los trabajadores durante sus jornadas laborales, porque algunos empleados los usan para perder el tiempo y distraerse de sus funciones. Al respecto dijo: “a mí me disculpan, pero los celulares sí afectan la productividad laboral, pues hay casos en los que personas que deben atender a clientes, le dicen a las personas que les den un momento para atenderlos porque están con el teléfono celular”. La dirigente dejó en claro que, ante las reformas laborales, bien valdría llevar este tema a discusión en el Congreso de la Unión, como una problemática que sí afecta al ámbito laboral… POR CIERTO QUE la gobernadora impulsa el uso de líneas moradas para reactivar la gestión del agua, con proyectos en parques industriales a iniciar conexiones en los próximos meses. Estas líneas, diseñadas para el reúso de agua de calidad, enfrentan el desafío de completar conexiones. Los parques industriales, equipados con plantas tratadoras, aplican el sistema terciario para purificar el agua para uso industrial, no humano, reciclando un porcentaje significativo para sus operaciones. La variabilidad en el consumo de agua industrial depende de las demandas específicas de cada industria, siendo un factor relativo… DONDE LA VEN MÁS DURA es en la emblemática Línea Verde y sus camellones, pues la falta de riego ha llamado la atención de la ciudadanía. Estos espacios, destinados a ser pulmones verdes en la ciudad, parecen sedientos de atención, literalmente. En los últimos meses, los residentes de calles aledañas a este espacio han observado con creciente preocupación cómo la vegetación en estos lugares se marchita, dejando un rastro de desolación en una de las áreas verdes más importantes de la ciudad… EL INSTITUTO DE CONVIVENCIA y Desarrollo Línea Verde, responsable de la administración de estos espacios, ha sido objeto de críticas por la aparente falta de atención a este problema. Los ciudadanos se preguntan por qué un proyecto tan relevante para el bienestar ambiental y la calidad de vida de la comunidad parece estar languideciendo. La falta de agua no solo afecta el aspecto estético de estos lugares, sino que también compromete la salud de la flora y fauna que dependen de ellos… RESULTA QUE en el Poder Judicial del Estado tienen preferencias por ciertos alumnos egresados de instituciones educativas, lo que hasta cierto punto, suena adecuado; lo lamentable es que al parecer los criterios de selección están fallando, porque al momento de realizar el trabajo nomás no quedan conformes sus jefes con el apoyo que les brindan para liberar la carga de trabajo. En el sector privado bien podría entenderse que haya favoritismo hacia egresados de ciertas instituciones educativas para ocupar vacantes, pero cuando una institución pública como la UAA tiene perfectamente medido hacia qué centros de trabajo demandan más la contratación de sus egresados, surge el sospechosísimo de que algunas privadas estén tumbándole el sitio de honor a la Máxima Casa de Estudios… ESTE SÁBADO SE ESTRENÓ de manera formal el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Roberto Ramírez, luego de la asamblea interna que tuvo lugar el viernes donde fue electo, tras la conclusión del periodo de 15 meses de la anterior presidenta, Elizabeth Sucre Figueroa. En el marco de la asamblea de marzo del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes fue presentado el relevo. En su mensaje Sucre Figueroa agradeció el apoyo recibido por el gremio empresarial local durante su periodo al frente de la AMHMA.