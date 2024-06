EN TÚNEZ E INDONESIA se crearon dos nuevas misiones, según anunció ayer en la misa dominical de la Catedral Basílica de Aguascalientes, el padre Andrés Pérez Torres, misionero de Guadalupe.

BRILLARON LOS OJOS del presidente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, en el marco de la entrega de constancias de mayoría del Senado a la fórmula de la coalición Fuerza y Corazón por México integrada junto con PRI y PRD.

CONTADOS fueron los diputados locales electos por el principio de la representación proporcional que acudieron ayer a la sede del Instituto Estatal Electoral para recibir su constancia en la sesión que empezó a las 8 de la mañana; estuvo, entre otros, la primera mujer que llega como legisladora y que pertenece a la acción afirmativa del grupo de Indígenas: Irma Reza de la Cruz… HUBO TAMBIÉN 43 designaciones de regidurías para los 11 ayuntamientos y su conformación por la vía plurinominal es la siguiente: Aguascalientes: MORENA: Martha Márquez Alvarado, Gilberto Gutiérrez, Lizette Ivón González, Abdel Alejandro Luévano. MC: Gustavo Granados Corzo, Karla Espinoza Esparza, Juan Carlos Espinoza Esparza. Asientos: MORENA: Ma. de Jesús Torres, Luis Arturo Ortega, Dulce María del Rosario Guardado. MC: Mercedes Monserrat. Calvillo: MORENA: Esmeralda Peralta, Omar Alejandro Morales. PVEM: María Cristina Velasco. MC: Martha Ximena De León. Cosío: MC: Luz María Padilla. PAN: Gricelda Díaz. PRI: Julia Esmeralda Cardona. Jesús María: MORENA: María del Carmen González, Gudelia Mares. MC: Walter Contreras. PVEM: Omar Israel Camarillo. Pabellón de Arteaga: MORENA: Edith Hornedo. PVEM: Cuauhtémoc Escobedo. MC: Juan Carlos Alba. PT: Galisma Elizabeth Moreno. Rincón de Romos: PAN: Yadira Castorena. Candidatura Independiente: Pedro Marmolejo. MC: César Mauricio Palma. PRI: Laura Patricia Romo. San José de Gracia: MC: Mariana Janet Medina, Martín Sánchez. MORENA: Juana Imelda Llamas. Tepezalá: MORENA: Lanier Macías. MC: Karla Adilene Beltrán. MORENA: Casandra Guadalupe Delgado. San Francisco de los Romo: MORENA: Javier de Jesús Martínez Neri, María Fernanda Martínez, Ana Lilia Gutiérrez. MC: Octavio Ramírez. El Llano: PT: Ricardo Pedroza. PAN: Marisol Herrera. PRI: Celeste Martínez Ramos… Invitó a la comunidad a colaborar y conocer las actividades que realizan en 14 países a través de la revista «Almas«. Animó a inscribirse para recibir la revista mensualmente y así seguir de cerca la labor misionera de la Iglesia Católica de México. Agradeció al Obispo por la oportunidad y bendijo a los presentes, ofreciendo sobres para recoger los datos de los interesados… EN LA CELEBRACIÓN, el Obispo Juan Espinoza reconoció por su parte, la participación de los jóvenes en los 17 diferentes decanatos de la diócesis de Aguascalientes. Agradeció su presencia y los invitó a ser agentes de renovación en sus comunidades. Asimismo, aprovechó la ocasión para recordar los próximos aniversarios significativos: 50 años de la pastoral juvenil y 125 años de la creación de la Diócesis… EN BUSCA DE AGUA se acercan a la ciudad ejemplares de fauna silvestre, comentó Julio César Medina Delgado, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, explicando que las altas temperaturas lo están provocando. A pesar de que no se han registrado reportes oficiales de avistamientos de coyotes, mapaches o serpientes en áreas urbanas, es evidente que estos animales están en movimiento, impulsados por la necesidad de sobrevivir en condiciones adversas. Para mitigar este problema, se han implementado medidas en las áreas naturales protegidas. Una de las acciones más destacadas es la instalación de receptáculos biodegradables enterrados y llenos de agua. Esta iniciativa busca proporcionar a los animales un lugar seguro donde puedan hidratarse, crucial en tiempos en que las sequías se han incrementado un 29% desde el año 2000, según datos recientes. Las sequías prolongadas no sólo afectan a la fauna más visible, sino también a especies más pequeñas como los pájaros, que han sido encontrados muertos en las calles por falta de agua. Aunque en las áreas protegidas del municipio de Aguascalientes no se han registrado casos de mortandad, la situación en general es preocupante y requiere un esfuerzo conjunto y continuo… Y es que el dirigente no chicahual es el suplente de Toño Martín y bueno pues si éste legislador reelecto tiene en su camino marcadas algunas pausas pues ni modo, Luévano tendrá que asumir el anhelado cargo, ya qué. Así que estando así de feliz, expresó su reconocimiento y orgullo hacia todos los candidatos por su pasión, entrega y lucha. Señaló que, a pesar de que los resultados no se pudieron disfrutar plenamente en su momento, -porque al IEE se le cayó el PREP la noche del domingo 2 de junio-, los logros obtenidos son motivo de orgullo para los aguascalentenses. Reconoció que este triunfo agridulce no debe detener la lucha continua por el bienestar del estado y del país… YA ENCARRERADO anunció que revisarán la continuidad de la coalición con el PRI y el PRD y a pesar de los éxitos obtenidos, destacó la necesidad de realizar un análisis detallado de la situación actual. «Hay que analizarlo con cabeza fría, analizar los pros, los contras. Debemos ser críticos y objetivos para determinar si continuar en esta senda es lo mejor para el futuro del PAN y para los intereses de Aguascalientes”…