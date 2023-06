Tampoco cesa el asombro ante la actuación impune del crimen organizado en estos parajes, como la operación que fue videograbada por los conductores en la autopista León-Aguascalientes…

LA COSA ESTÁ que arde en carreteras de estados vecinos como Jalisco, Zacatecas y Guanajuato, y no solamente porque las altas temperaturas que se viven en la región convierten estos caminos en auténticas planchas de cocina, sino porque los delincuentes hacen de las suyas con la mano en la cintura… TAMPOCO CESA el asombro ante la actuación impune del crimen organizado en estos parajes, como la operación que fue videograbada por los conductores en la autopista León-Aguascalientes, de ahí que naturalmente haya una reacción de enojo y desconfianza… EL DESCONCIERTO se intensifica luego de que usuarios que transitaron por esta vía horas antes del atraco, advirtieron la presencia de patrullas de la Guardia Nacional y no se explican su desaparición por más de 30 minutos, lo que resulta un tiempo bastante amplio como para llegar al punto donde los delincuentes bajaban estas unidades de un tráiler nodriza, vehículo que también es conocido como “madrina”… ESTE VÍDEO SE SUMA a la serie de evidencias del grave impacto económico que sufren los transportistas por los asaltos a las unidades prácticamente en cualquier tramo carretero… EN TEMA APARTE, el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes efectuará la presentación del Quinto Encuentro Nacional de MiPyMes, en rueda de prensa convocada para el próximo martes 13 de junio a las 10:30 horas en el Salón Fontana del Hotel Alameda… EN MÁS DE LO QUE SUCEDE en los clubes empresariales, en la reciente asamblea nacional de socios Coparmex en la que se efectuaron informes y modificaciones estatutarias, se anticipó que el presidente nacional del organismo empresarial, José Medina Mora Icaza, usará su derecho a reelegirse en el cargo, justo en el periodo donde se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de 2024, como una forma de blindar al sindicato empresarial en una etapa de cambios políticos… DONDE TAMBIÉN SE VISLUMBRAN cambios es en el Poder Judicial del estado, cuyo magistrado presidente Juan Rojas García reconoció las complicaciones de extender la atención del sistema de administración de justicia en los municipios del interior… ESTAS DIFICULTADES se derivan del presupuesto que sería necesario para infraestructura, aunque también se analiza, a decir de Rojas, la posibilidad de realizar “estrategias de vinculación y acercamiento con la cultura de la justicia y la legalidad en las comunidades rurales que se encuentran alejadas de las sedes judiciales”, o dicho de otro modo, que a falta de pan, las tortillas serían buenas… DONDE SE VISLUMBRA un rayo de esperanza y cambio favorable es en materia de respeto a los Derechos Humanos de las personas transexuales… SEGÚN COMENTARIOS de la representante de la Red Hidrocálida de Personas Trans, Susan Muñoz Rodríguez, las detenciones arbitrarias de personas de este colectivo se han reducido entre un 85 a un 90%… “EL TRABAJO ES GRADUAL de ya cuatro años hacia la fecha, pero ahorita lo último que se vio pues sí fue una reducción bastante grande, al grado de que ni en la Feria tuvimos detenciones (…) Ahí era el foco de las decenas, pero es un trabajo en conjunto tanto con Seguridad Pública como con sociedad”… LA ACTIVISTA comentó que la sociedad de Aguascalientes ha tenido un gran cambio y ya no hay gritos, ni expresiones de violencia que se vivían hacia estas personas como sucedía en el pasado, lo cual permite que haya un avance en conjunto… TAMBIÉN INDICÓ que de mucho han servido los cursos en derechos humanos y de respeto hacia la comunidad que han brindado a los elementos de Seguridad Pública Municipal… SIGUIENDO CON LOS FRUTOS que trae consigo el conocimiento, la reflexión y el aprendizaje, la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, capítulo Aguascalientes, Miroslava Viridiana Velásquez Hernández, comentó que recientemente se les hizo una invitación por parte de la Secretaría de Turismo del Estado para recibir capacitaciones y conocer muy bien el destino de Aguascalientes… EN ESTOS PROCESOS FORMATIVOS, los agentes también fueron informados a detalle de las conexiones que se tienen a nivel nacional e internacional. “La idea es invitar al turista a hacer los tours aquí a Aguascalientes”, detalló la representante de los agentes… FINALMENTE, afirmó que con esta acción lo que se busca es promover el turismo también entre quienes aquí tienen su techo y morada. Los locales bien podrían conocer –o reconocer– puntos de interés como los Pueblos Mágicos de la entidad…