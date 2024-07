Hoy le dicen a Luis Salazar y a Arturo González si les alcanzó o no para ser representantes populares.

Que no haya carpetazo en el caso del asesinato del empresario Luis Aizpuru Marchetti, se exige desde la iniciativa privada.

NO CUMPLIÓ EL PAN coaligado en “Fuerza y Corazón por Aguascalientes” con la difusión mínima del 50% para candidatas mujeres en diputaciones locales y curiosamente, en estos tiempos de defensa de la equidad y las cuotas de género, no hubo una sola voz femenina ni mucho menos masculina que reclamara esa omisión que en otra circunstancia sería “gravísima”, pues pese a ello el triunfo del PAN-PRI-PRD se dio prácticamente en automático. El dato saltó desde el Instituto Estatal Electoral en la presentación del informe sobre la pauta paritaria en radio y televisión de los partidos políticos durante las pasadas campañas electorales locales. En sesión extraordinaria virtual, el Consejo General detalló que se emitieron más de 50 promocionales para las candidaturas a Diputaciones Locales y Ayuntamientos… REVIRÓ A LOS ECONOMISTAS el titular de Sedecyt y en otro dato que “mate” las observaciones vertidas por los profesionales en el sentido de que aquí la Inversión Extranjera Directa se desplomó en el primer trimestre del año, Esaú Garza de Vega destacó que ahora mismo hay una cartera de 47 proyectos de inversión en análisis, pero además, en lo que va de la actual administración estatal se han anunciado inversiones por 1,740 millones de dólares y la generación de más de 12 mil nuevos empleos… a ver si con eso dejan de observar los datos de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal… HOY LE DICEN A LUIS Salazar y a Arturo González si les alcanzó o no para ser representantes populares. El Tribunal Electoral del Estado llevará a cabo este miércoles su décima séptima sesión pública a las 11:00 horas y resolverá el tema de la asignación de regidurías y diputaciones pluris, en asuntos promovidos por estos personajes en contra del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y con el magistrado Néstor Enrique Rivera López como ponente. Además, se analizará una denuncia por vulneración al interés superior de la niñez, presentada por Movimiento Ciudadano contra Amisadai Castorena Romo y otros, con la magistrada Laura Llamas al frente del caso… NO SUFREN NI SE ACONGOJAN con el apuro de las reformas de la 4ª Transformación en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Y es que al tratarse de un organismo autónomo del Poder Judicial, los alcances de la iniciativa que impulsa Morena desde el Congreso de la Unión, no tendrían afectación en la asignación de magistraturas, de acuerdo a las versiones preliminares que se analizan en San Lázaro. A este tribunal aún lo mantiene atareado el poner punto final a los juicios heredados de la Sala Administrativa en materia de agua potable, que la ciudadanía interpuso en su momento contra los abusos de la concesionaria. La cuestión no es tanto el pleito, sino el cumplimiento de las resoluciones, pues el despacho que está llevándole estos asuntos a Veolia, tiene ánimo de conciliar, pues para dar por concluido el juicio se tienen que entregar pagos o realizar devoluciones, lo que aún cuando a veces implica montos de poca cuantía, tienen que ser liberados desde oficinas centrales, que ya no se encuentran en Aguascalientes… QUE NO HAYA CARPETAZO en el caso del asesinato del empresario Luis Aizpuru Marchetti, se exige desde la iniciativa privada, independientemente de que el crimen registrado el jueves de la semana pasada haya sido producto de una supuesta confusión que derivó en balacera entre criminales y agentes ministeriales, y la inopinada presencia del empresario quien iba armado, y había salido en motocicleta para comprar en una tienda de mini súper cercana a su domicilio. Alzó la voz el presidente del Consejo Estatal Empresarial, Antonio Robledo, y expuso que se trataba de un hombre plenamente reconocido como persona pacífica, dedicada de lleno a sus negocios, por lo cual es necesario que todo el asunto quede libre de cualquier duda, sobre lo que ocurrió en esa fatídica noche… NO DEJAN DE INQUIETAR los números de incidencia delictiva reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en relación a personas asesinadas o lesionadas con arma de fuego en el primer semestre del año, tomando en consideración que de enero a junio se acumularon 101 hechos de violencia en los que se registró el uso de armas de fuego, donde la buena fortuna permitió que 72 personas no perdieran la vida y sólo resultaran lesionadas, al verse involucradas en agresiones a balazos. El asunto de que si se trata de pleitos, ajustes de cuentas o ejecuciones entre personas que andan en malos pasos, la zozobra es igual… MIENTRAS ESPERAN EL CAMIÓN, -lo cual implica invertir un buen rato-, a partir de esta semana, los 180 mil usuarios del transporte urbano tendrán en qué entretenerse. Se trata del Chat YoBot que han lanzado la Coordinación de Movilidad y la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital como herramienta que permite a los usuarios poner quejas, consultar el saldo de sus tarjetas y hacer comentarios en tiempo real. Si les contestan o no, es lo de menos, por lo menos la espera se hará más ligera…