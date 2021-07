660 millones de pesos recibirá Leonardo Montañez Castro en caja para cubrir los 2 meses y medio de gestión, correspondientes al año en curso, informó el tesorero municipal Alfredo Martín Cervantes García,

DOS AUTOMÓVILES serán rifados por el gobierno de la ciudad el próximo 26 de julio, entre los contribuyentes puntuales del Impuesto Predial. El sorteo tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Atención Municipal en punto de las once horas y será transmitido en vivo a través de las redes sociales del Municipio de Aguascalientes. Los afortunados recibirán los premios el jueves 29 de julio. Los contribuyentes participantes lo harán con el número de su cuenta predial, de los inmuebles registrados ante el Municipio de Aguascalientes. El listado de cuentas participantes será publicado el lunes 19 de julio en la página web del Municipio http://www.ags.gob.mx. Ante la presencia e intervención del Notario Público No. 9, Jesús Armando Ávila Guel, se imprimirán los boletos que se depositarán en una urna que será sellada por el Notario y se abrirá al momento del sorteo… 660 MILLONES de pesos recibirá Leonardo Montañez Castro en caja para cubrir los 2 meses y medio de gestión, correspondientes al año en curso, informó el tesorero municipal Alfredo Martín Cervantes García, quien comentó que el proceso de entrega-recepción de la administración municipal costará 3 millones de pesos y empezará el próximo mes de agosto… REGRESARON PARA LA RECTA FINAL del gobierno municipal capitalino, José Juan Sánchez Barba, como titular de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal. A Jaime Durán Padilla, lo mandaron al frente de la Oficina de Atracción de Inversiones. Enrique de la Torre se reincorpora como secretario de Comunicación Social, y Carmen Noemí Herrada Campos, como directora del Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes. Así que a partir del lunes 12 se les volverá a ver por Palacio Municipal… SON 160 MIL personas la meta de vacunación para el sector etario de 30 a 39 personas, comentó el súper delegado federal Aldo Ruiz Sánchez, quien estimó que la próxima semana continuará la Jornada Nacional de Vacunación para los habitantes del municipio capital mayores de 30 años y mujeres a partir de 18 con al menos nueve semanas de embarazo. Para ello se espera que llegue el martes próximo, o quizá antes, un nuevo cargamento de vacunas que permita proceder en ese sentido… DAR VUELTA A LA PÁGINA, es la petición que hace Pedro Gutiérrez Romo, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, quien pidió a la planilla inconforme con la actual mesa directiva de la cúpula empresarial, se una en buenos términos al trabajo realizado por Raúl González Alonso, que en días pasados obtuvo el respaldo de un número importante de entes empresariales. La desunión en el sector productivo, no abona en lo absoluto para buscar apoyos públicos que pudieran apoyar para la generación de empleos, advirtió… MORENISTAS EN CONTRA DE LA CONSULTA del próximo primero de agosto, se pronunciaron militantes del partido en el Gobierno Federal al considerar que la ciudadanía no participará. Los inconformes expresaron que en todo caso se podría hacer una consulta virtual incluso vía WhatsApp en la cual con un mecanismo de seguridad las personas pudieran enviar su respuesta, sin necesidad de que se trasladen a buscar una casilla especial de las cuales se habrán de instalar en todo el país… EL QUINCENARIO a la Virgen de la Asunción será público en los próximos días a través del tradicional cartel oficial que presentará el Obispado de Aguascalientes, donde adelantaron que se trata de un programa emblemático a la patrona del Estado con el que en breve dará comienzo la cuenta regresiva de tan importante celebración… 400 PLANTAS de la especie Agave sp. y Prosopis laevigata (mezquites), fueron plantadas aquí en el marco de la celebración del Día del Árbol y el Mes del Bosque a iniciativa de la Comisión Nacional Forestal que programó actividades de reforestación simbólica en todo el país, atendiendo todas las medidas sanitarias por la COVID-19. Durante la jornada de reforestación participó personal de la Conafor, personal y alumnos del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, Segob, Profepa, Conanp, Conagua, Proespa, SSMAA, IMBIO, Sader, PC Estatal y el Instituto Tecnológico de El Llano… MIENTRAS QUE LA CARRERA por la gubernatura ha tomado su cauce desde el día uno después de las elecciones del 6 de junio con el destape de Toño Martín y la visita de la alcaldesa y próxima diputada federal, Tere Jiménez, en visita con Marko Cortés, causando revuelo por la conocida intención de buscar la gubernatura, el desfile hacia la dirigencia nacional del PAN no ha cesado y en estos días estuvo por allá el diputado local electo, Max Ramírez, quien, se presume, podría ser el siguiente dirigente albiceleste, aunque así como él hay otros interesados en la silla que ahora ocupa el diputado Gustavo Báez, quién tiene los dedos cruzados para ser nombrado notario público… Y HABLANDO DE NOTARIOS, una nueva impugnación por parte del gremio se presentó ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, ayer. En el gremio de abogados el tema fue recurrente y es que, de nueva cuenta Arturo Orenday, la hizo, inconformándose por el nombramiento de la más reciente notaría a favor de Siomar Estrada, a quien se le critica porque no se decide entre dedicarse a magistrada o a notaria… LA EXTRAÑARÁN. Luego de que la administración estatal vendió la montaña Rusa Tsunami, que alguna vez fue el atractivo principal de la Feria de San Marcos, se generaron reacciones entre personas amantes de los juegos mecánicos, quienes se han expresado a través de redes sociales incluso desde el extranjero. Por medio de redes sociales, seguidores de juegos mecánicos expresaron su parecer, al lamentar el fin del Tsunami, considerada en su momento una de las montañas rusas más selectas en todo el mundo. Desde Alemania, el usuario de redes sociales Elko Bóhm, expresó “triste pero cierto. El Thriller llega a su fin”. Otros cometarios más, lamentaron que a las autoridades actuales simplemente no les importara mantener en buenas condiciones el atractivo mecánico, así como otras posturas más en las cuales expresaban que había interés de que fuera donada para algún parque de atracciones en Europa…