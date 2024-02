Esto ha generado revuelo en relación a que mientras una sala es integrada por solo dos magistrados, la magistrada no interviene en alguna, lo que podría cuestionarse…

EN UN AMBIENTE MARCADO por la expectativa y la necesidad de respuestas concretas, la primera sesión del año del Consejo de la Ciudad se convirtió en el escenario de revelaciones importantes sobre el estado actual y los futuros planes de la administración municipal, especialmente en lo que respecta al manejo del agua y la participación ciudadana… EN LA SESIÓN se contó con la presencia del alcalde, Leo Montañez quien tras varias ausencias a estas reuniones, destacó ahora por la notable falta de asistencia de los regidores, un hecho que, lamentablemente, parece haberse convertido en la norma más que en la excepción… ESTE DETALLE no solo subraya un problema de compromiso dentro del Consejo, sino que también plantea interrogantes sobre la eficacia de la representación ciudadana en estos espacios de decisión que lamentablemente no terminan de cuajar… EL ÚNICO PUNTO en la agenda fue el informe del director de MIAA Jesús Vallín Contreras, quien habló sobre los primeros 100 días de operaciones del organismo, un tema de vital importancia dada la crítica situación hídrica que enfrenta nuestra comunidad. En su informe, Vallín ofreció una visión general de los logros y desafíos del proyecto, aunque dejó varios temas cruciales como el tiempo de respuesta ante las fugas, el desabasto de agua, la recaudación mensual, y las estrategias para incentivar el pago del servicio…. AL PARECER, los integrantes del Consejo no salieron del todo convencidos de la experiencia y de las respuestas del encargado del organismo operador del agua… RESULTA QUE el Comité de Participación Ciudadana del Comité Estatal Anticorrupción en Aguascalientes se pronunció mediante un comunicado emitido viernes por la tarde, en rechazo a las iniciativas de simplificación orgánica presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión, en las que se propone la desaparición del INAI, así como de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción… HACIENDO SU LUCHA, y en creyendo que para el buen entendedor bastan pocas palabras, los integrantes de este organismo plasmaron su firma en el documento, y lo hicieron circular en sus redes sociales, del que podemos precisar que se trató de una simple línea donde se cuestiona que esta intención es un obstáculo al acceso a la información, así como del combate a la corrupción… CON ESTE ESCRITO de una cuartilla, los cinco integrantes tienen por salvada la semana, aunque no precisan si harán algo más al respecto o con eso bastará para expresar su indignación contra los ataques a los organismos públicos autónomos… EN OTRO ASUNTO, el funcionamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado comienza a tomar ritmo, al haberse integrado la totalidad de sus magistradas y magistrados a las sesiones, a excepción de Ángeles Viguerías… Y ES QUE LA MAGISTRADA se mantiene sin responsabilidad jurisdiccional, para enfocarse en su función como integrante del Consejo de la Judicatura… COMO ERA DE ESPERARSE, esto ha generado revuelo en relación a que mientras una sala es integrada por solo dos magistrados, la magistrada no interviene en alguna, lo que podría cuestionarse… LA RAÍZ DEL VERICUETO nos dirige hacia los legisladores locales, quienes en la nueva ley orgánica del Poder Judicial dejaron diversos criterios ilógicos que pusieron de cabeza a la organización de los trabajos entre las magistraturas, empezando por la reorganización de los integrantes de las salas de resolución de impugnaciones en segunda instancia… ES EN ESTA ÁREA donde hay quienes de plano requieren todo el apoyo para entrarle a materias que no son su especialidad. Así que mucha suerte, por si es de su interés recurrir algún asunto en segunda instancia. La va a necesitar en lo que algunos de los integrantes del Tribunal entran en calor… OTRO TIPO DE CALIDEZ es la que se generó la noche de este viernes durante la toma de protesta del nuevo consejo directivo del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes… QUIEN AHORA OSTENTA el bastón de mando del organismo es Oziel Alonso Anguiano Rivera para el periodo 2024… DURANTE EL ENCUENTRO que tuvo lugar en las instalaciones del FICOTRECE, el nuevo presidente comentó que aún hay contadores para rato, aunque evidentemente tienen que evolucionar, por lo que es importante la especialización en distintas materias, de ahí que durante su gestión apostará a la profesionalización y a la certificación… DEL MISMO MODO, Anguiano dijo que seguirán colaborando con el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes y seguirán con los acercamientos hacia las autoridades estatales y municipales… POR LO PRONTO, el líder de los contadores dijo que ya se reunió con la gobernadora Tere Jiménez y con el delegado estatal del IMSS y auguró un año de cercanía y colaboración con distintas autoridades en materia fiscal, administrativa y financiera. “Es parte de la visión y de los objetivos que tiene este nuevo consejo” comentó…. EN TANTO, el delegado del Infonavit, Sergio Armando González Serna, dio a conocer que durante el año 2023 otorgaron 10 mil créditos a las familias de Aguascalientes, lo que representó un aumento del 21.2% en comparación con el año previo… EL FUNCIONARIO Afirmó que la colocación de créditos en el estado generó una derrama económica de 5 mil 629 millones de pesos, lo que representó un aumento de 15.9%. Detalló que del total de créditos otorgados en el Estado: 7 mil 502 fueron hipotecarios y 2 mil 498 fueron para construcción, mejoramiento o ampliación de vivienda… DE FORMA ACUMULADA, durante esta administración, el Infonavit ha otorgado 51 mil 521 créditos en el estado, lo que generó una derrama económica de 24 mil 746 millones de pesos.