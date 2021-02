Trascendió que la inminente salida de Alfonso Román Quiroz como magistrado de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, una vez que ha cumplido el término de su nombramiento, no va a ser motivo de una fiesta de despedida.

Se perfila Jorge García Betancourt para ser nombrado por el Congreso del Estado como nuevo comisionado de Transparencia; dicen que su designación ya fue operada al seno de la Seggob.

NO HAY NUEVO DECRETO, en lo sucesivo y hasta nuevas indicaciones, las restricciones de movilidad social dependerán del nivel de riesgo que marque el Indicador Estatal COVID, para cada municipio, señaló ayer el gobernador Martín Orozco Sandoval… TRASCENDIÓ que la inminente salida de Alfonso Román Quiroz como magistrado de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, una vez que ha cumplido el término de su nombramiento, no va a ser motivo de una fiesta de despedida. Y es que el ambiente en esa instancia judicial no es precisamente de camaradería, ni mucho menos. Vamos, ni para sesionar se juntan los integrantes del tribunal supuestamente colegiado que preside Enrique Franco Muñoz y se complementa con Rigoberto Alonso Delgado. El resultado es que sobran las inconformidades dentro y fuera de la SAPJE porque no faltan las sentencias que, a falta de acuerdos, llevan un poco de sal, otro tanto de chile y algo más de manteca, en tanto que los justiciables, bueno, pues reciben justicia al contentillo, dicen… LA MARCHA DE LA LEALTAD, conocida como aquel recorrido que realizó el presidente Francisco I. Madero el 9 de febrero de 1913 del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional, escoltado por cadetes del Heroico Colegio Militar durante el inicio del golpe de estado conocido como la Decena Trágica, es un episodio que al nivel de los gobiernos actuales también se manifiesta, aunque no de manera trágica, pero se hacen notar las deslealtades, máxime cuando se acerca el final de un sexenio y éste, encabezado por Martín Orozco, no es la excepción, si bien los efectos que pueden darse los maneja el mandatario a su estilo y a su tiempo, considerando las diferencias y pugnando por fortalecer las coincidencias dentro de su gabinete. Hay quienes aseguran que desde hace meses en la Seggob y sus instancias, los desencuentros son la constante, aunque pudiera ser casualidad pero poco abonan. Ocurrió al inicio de la pandemia con aquella reunión convocada a antreros, con dueños de bares y cantinas, cuando la instrucción fue cerrar por no ser una actividad esencial. Una fue la instrucción y otro el acuerdo al que se llegó con los empresarios de ese giro, y con esto, la crítica de la ciudadanía y sectores productivos, pero también la molestia de los antreros y dueños de cantinas que no entendían bien a bien, la señal que generó polémica. Finalmente la pandemia ha avanzado sin control, el problema con estos lugares sigue siendo el mismo y se les tiene que llamar la atención constantemente para que acaten los protocolos… EN FECHAS recientes se da con el tema de la elección del comisionado de Transparencia, cargo para el que se ha acordado dar el nombramiento al actual director Jurídico del Municipio Capital, Jorge García Betancourt. Quienes saben de estos procedimientos, aseguran que esto fue operado desde la Secretaría General de Gobierno, con la intervención tanto del titular Juan Manuel Flores Femat y el subsecretario Manuel Cortina Reynoso. De los méritos para ello, bueno, están en cartera y en su momento saldrán a relucir, si es que los hay, desde luego… EN SESIÓN de la Comisión de Asuntos electorales del Congreso, que preside la diputada Mónica Becerra Moreno, se aprobaron reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Estado para determinar el mecanismo que deberá seguirse para presentar una iniciativa ciudadana ante el Poder Legislativo. El proyecto deberá entregarse al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el cual tendrá que cumplir con los requisitos establecidos y una vez recibida la propuesta, el presidente dispondrá de un plazo de 24 horas para darla a conocer al Instituto Estatal Electoral, organismo que a su vez contará con un término de 30 días hábiles para determinar la validez de las firmas que se requieren para presentar el proyecto, equivalentes al menos del uno por ciento del padrón electoral. También se contempla la figura del Presupuesto Participativo, en el que ciudadanas y ciudadanos que así lo soliciten, podrán emitir sus opiniones respecto a proyectos de obra pública en materia deportiva, cultural, recreativa, de seguridad pública y desarrollo sustentable. El dictamen se remitirá a la Junta de Coordinación Política para que delibere su inclusión en el apartado de asuntos por desahogarse ante el Pleno Legislativo… EL INEGI INFORMÓ que en el primer mes de 2021 el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, registró un incremento de 1.04% frente al mes precedente y de 5.22% a tasa anual. En igual mes de 2020 disminuyó 0.45% mensual y aumentó 1.05% anual. Los precios de las Actividades Primarias ascendieron 0.71% y los de las Actividades Secundarias 1.63%, en tanto que los de las Actividades Terciarias fueron menores en 0.01% a tasa mensual.…