Con un incremento del 4.66% respecto al año pasado, la UMA diaria será de 108.57 pesos, a partir del 1 de febrero, de acuerdo a la actualización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Poco sabe de los adultos mayores y sus necesidades Arturo Caldera Flores, encargado de despacho del INAPAM; el pretexto es que todo se canaliza al DIF Estatal porque es donde hay medios para atenderlos.

COMO NUEVO VICARIO JUDICIAL de la Diócesis de Aguascalientes fue anunciado el nombramiento para el Padre Juan Jaime Castillo Torres, por parte del Obispo Juan Espinoza Jiménez. En ceremonia celebrada ayer en el Santuario de Guadalupe, el Padre Jaime hizo su profesión de fe y juramento de fidelidad, comprometiéndose a respetar los derechos de los fieles y a fortalecer la labor del Tribunal Eclesiástico. Este nombramiento, válido por tres años y renovable, le otorga facultades conferidas por el Código de Derecho Canónico, excluyendo aquellas reservadas al obispo diocesano o que requieran mandato especial…. El Obispo enfatizó la importancia del Vicario Judicial en la diócesis, incluso durante sedes vacantes y agradeció al Padre Javier Guerrero por su servicio previo. Con este cambio, se espera dar mayor agilidad a los procesos judiciales diocesanos, especialmente en asuntos matrimoniales… OTROS CAMBIOS en la diócesis fueron la asignación de nuevos decanos en dos parroquias. En el decanato de San José Sánchez del Río, conocido como Bosques, el padre Salvador Vargas. Mientras que. en el decanato de Loma Bonita, San David Roldán, el padre Luis Alberto Quesada… CON UN INCREMENTO del 4.66% respecto al año pasado, la UMA diaria será de 108.57 pesos, la mensual de $3,300.53 y la anual de $39,606.36, a partir del 1 de febrero, de acuerdo a la actualización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores… COMO AGENCIA DE COLOCACIONES arrancó este martes la actividades en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, donde su presidente, Jaime Beltrán detalló que se integran 60 personas, entre los que se consideran, naturalmente los 5 magistrados, 1 persona en apoyo a sus ponencias, y a su vez, 5 personas más por cada ponencia, además de 25 personas que se vieron puestas y dispuestas en el brindis posterior a la instalación del organismo jurisdiccional el lunes pasado. Cada magistrado llegó con gente de su confianza, aunque el magistrado presidente reveló que se tienen contempladas hasta 72 plazas para el nuevo tribunal y todavía no se sabe si se van a ocupar en su totalidad. Así que si es de su agrado, no dude en buscar a Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba, Norma Angélica Morquecho Damasco, David Ángeles Castañeda y María Guadalupe Gallegos de León, y el propio Jaime Beltrán porque andan buscando brazos para fines del mes de enero, momento culmen para que dé inicio la revisión de juicios de nulidad interpuestos por la ciudadanía contra diversos actos de gobierno… PARECE QUE HABRÁ DESBANDADA en el gobierno de la ciudad rumbo a las campañas electorales; parece que el alcalde Leo Montañez ya lo sospecha y ayer reconoció que algunos de sus colaboradores no han tomado la decisión de abandonar los cargos porque aguardan que la comisión del PAN determine quiénes serán los elegidos. Señaló que quienes se inscribieron para cargos de elección popular se encuentran a la espera de notificaciones oficiales que confirmen su papel como representantes en las próximas contiendas. «Estoy seguro de que cuando eso ocurra, habrá varios que presentarán su renuncia», enfatizó el presidente municipal, sugiriendo que la resolución de esta incógnita desencadenará una serie de decisiones al seno del gobierno que encabeza… POCO SABE de los adultos mayores y sus necesidades Arturo Caldera Flores, encargado de despacho del INAPAM; el pretexto es que todo se canaliza al DIF Estatal porque es donde hay medios necesarios para atenderlos. Reconoció que en días pasados encontraron a un adulto mayor que se encontraba en estado de abandono, “prácticamente en los huesos”, pero no hay datos precisos de si ha aumentado la cantidad de abuelos abandonados o no. En caso de haberlos su única tarea es entregarlos al DIF, vamos, esa es la misión que se ha definido la autoridad federal… EL ALCALDE de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz Delgadillo, enfatizó la prioridad de la seguridad pública en su reunión mensual con delegados y comisarios municipales. Destacó los resultados positivos en seguridad, gracias a la colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Policía Estatal. En el primer encuentro del año, se presentó el Plan de Seguridad 2024, que incluye acciones de prevención del delito y la implementación de la Policía Rosa, dirigido a fortalecer la seguridad en todas las comunidades… LAS FICHAS COMIENZAN a colocarse estratégicamente dentro de Movimiento Ciudadano. Gustavo Granados Corzo, presidente del partido, ha dejado entrever algunos movimientos clave que podrían definir el panorama electoral en los próximos meses. Una de las incógnitas es la posible participación de Lorena Martínez, quien, según Granados, tiene las puertas abiertas en el partido naranja. Sin embargo, aún no se ha concretado su decisión. El entorno electoral se encuentra en una etapa formal de pre-campañas, y los distritos federales ya están en plena actividad. Destacan perfiles como Luz Camila Guerra por el distrito local III, Anayeli Muñoz por el distrito federal II y Ulises Reyes Esparza ex titular del IEA por el distrito local I. Aceptó haber sostenido conversaciones con la ex priista Lorena Martínez. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre y la decisión final se posterga hasta marzo, cuando se podrán registrar formalmente los candidatos. Finalmente aseguró que él también tendrá participación en las elecciones locales, aunque no reveló su posición…