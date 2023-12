En respuesta a preguntas sobre la participación de sus hijos en la campaña, Gálvez defendió su elección de incluirlos…

EN VISITA A AGUASCALIENTES, la precandidata a la presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón Por México” conformada por PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, dejó claro que su perspectiva sobre la situación política y social del país no pasa desapercibida. La polémica mujer se refirió al hartazgo y cansancio que viven algunos mexicanos por el tema de la inseguridad y destacó la migración de personas hacia estados como el nuestro motivada por la percepción de seguridad y calidad de vida que aquí se ofrece… TAMBIÉN HIZO HINCAPIÉ en la necesidad de complementar los esfuerzos locales con recursos federales, señalando la escasez de fondos para los municipios. En particular, la precandidata resaltó la importancia de fortalecer las policías municipales y criticó la falta de recursos destinados a este fin… DEL MISMO MODO, cuestionó la asignación de contratos federales, mencionando casos específicos de presunta corrupción, como la compra de medicamentos en Quintana Roo y la construcción de proyectos como Dos Bocas y el Tren Maya. Gálvez no dudó en señalar la falta de transparencia en los procesos de licitación, destacando la presunta participación de familiares del presidente en la asignación de contratos… YA ENCARRERADA, también expresó su preocupación por el sobrecosto de proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, señalando la ausencia de obras importantes del Gobierno Federal en Aguascalientes… APROVECHANDO que el calendario marcaba el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, la precandidata fue contundente al afirmar que la corrupción en el actual gobierno no ha disminuido, sino que ha dado lugar a contratos millonarios sin licitaciones adecuadas. En cuanto al ámbito político, Gálvez abordó las críticas sobre el supuesto ajuste en su precampaña, argumentando que las campañas se van ajustando a medida que evolucionan y subrayando los retos que enfrenta al competir contra el presidente de la República y la maquinaria política oficial… FINALMENTE, en respuesta a preguntas sobre la participación de sus hijos en la campaña, Gálvez defendió su elección de incluirlos, destacando su apoyo y participación activa, pero aclarando que no ocupan puestos formales ni reciben recursos públicos… MAÑANA LUNES se efectuará la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto de construcción del bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el municipio de Rincón de Romos… SE PREVÉ QUE LA CEREMONIA sea encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, así como la rectora de la institución Sandra Yesenia Pinzón Castro, así como la aún titular del IEA, Lorena Martínez Rodríguez. Una vez con la aprobación del proyecto por parte del Consejo Universitario, se podrá dar marcha a la construcción de la infraestructura educativa, prospectada en este municipio, como el de mayor demanda para la atención a estudiantes de educación media… UN TRAGO AMARGO es el que representa para el sector empresarial la propuesta de ley que se presentó en el mes de octubre para establecer requisitos adicionales a los giros de venta de bebidas alcohólicas, a través de un grupo de legisladores encabezados por el coordinador de la bancada del PAN, Raúl Silva Perezchica… LOS EMPRESARIOS consideran que este proyecto raya en absurdos, e incluso atenta contra las libertades y derechos humanos, bajo la advertencia de que si esta iniciativa se aprueba lloverán amparos de negocios afectados… EL CONSEJO COORDINADOR Empresarial de Aguascalientes puso sobre la mesa un ingrediente más a la intensa agenda del Congreso del Estado para el cierre de su periodo ordinario, en el que se debe resolver el tema de la despenalización del aborto, y la aprobación del presupuesto del 2024… Y ES QUE ESTE SÁBADO en su sesión ordinaria emitieron un posicionamiento de reclamo a la falta de inversión destinada al financiamiento de emprendimientos y negocios a través del recurso que obtiene el Gobierno del Estado con la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina… LOS EMPRESARIOS señalan que las bolsas de financiamiento se quedaron por abajo del 20% de los cerca de 2 mil 500 millones de pesos obtenidos en este año. Este porcentaje es el comprometido con las autoridades, y ahora el sector empresarial busca que sea establecido en ley, más allá del acuerdo de palabra que se tiene con el Ejecutivo, desde la creación de este impuesto. El tema es que este año los programas y convocatorias quedaron en montos muy por debajo de los esperados…