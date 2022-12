En la antesala de la presentación del nuevo helicóptero, las fuerzas policiacas estatales tuvieron que soportar más de tres horas de pie en la Isla San Marcos…

Al actual funcionario municipal se le impone una multa consistente en 50 unidades de medida y actualización, y la inscripción en el Catálogo de Sujetos Sancionados del Tribunal Electoral…

IMAGINE POR UN MOMENTO que usted es convocado a una cena o comida en casa de alguno de sus familiares o amigos. En la reunión, se abordará un asunto importante y usted, como el resto de los invitados, llega a la hora en la que fue citado… PASAN MINUTOS, medias horas, horas completas y usted y el resto de los requeridos hacen una larga antesala, sin que nadie les explique qué está pasando. De la plática circunstancial se pasa al estrés y la incertidumbre… FINALMENTE, tras prolongada e incómoda espera, aparecen los anfitriones, quienes sin más ni más dan por iniciado el encuentro. Resulta que los señores de la casa aprovecharon para ir a hacer “otros pendientes” en lo que llegaban usted y el resto de los amigos… SI LA IMPUNTUALIDAD resulta una desconsideración en el ámbito de lo privado, en las esferas públicas adquiere sus propias dimensiones y manda señales que demeritan la imagen de quienes gobiernan… LA EXCEPCIÓN a la regla, es cuando una contingencia justifique el retraso y se informe con claridad y oportunamente sobre la naturaleza del mismo… EL DÍA DE AYER, en la antesala de la presentación del nuevo helicóptero, las fuerzas policiacas estatales tuvieron que soportar más de tres horas de pie en la Isla San Marcos… MÁS CÓMODOS pero no por ello menos molestos, invitados de los diversos sectores y corporaciones, así como medios de comunicación también tuvieron que apechugar y esperar viendo los relojes buena parte de la mañana… Y ES QUE, el helicóptero “Fuerza 1” no se veía en el horizonte de Aguascalientes debido a que, como otras aeronaves, no pudo despegar de la Ciudad de México hasta que se disipara un banco de niebla que generó caos en la navegación aérea… FINALMENTE, ya con un cielo despejado y bajo rayos solares cálidos y más que cálidos, la aeronave aterrizó en Aguascalientes casi a las 12 del medio día, levantando una ola de polvo y agua que regaló una ligera “empanizada” a los ahí congregados… PARA COLMO, los ánimos comenzaron a inquietarse porque los minutos transcurrían y sencillamente Tere Jiménez no llegaba… LA GOBERNADORA apareció en escena casi hasta la una de la tarde, para encabezar un evento de recibimiento que duró 20 minutos… EL SECRETARIO de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado, Kike de la Torre, comentó que ante el retraso del helicóptero, se optó por modificar la agenda de la gobernadora… BAJO ESE ARGUMENTO, la mandataria se movió a otros eventos que ya tenía programados y de ahí la razón de su llegada tardía, demasiado tardía a una ceremonia de bienvenida que de por sí ya arrastraba un largo aplazamiento… PARA NO HACER el cuento más largo todavía, en el evento, la titular del Ejecutivo Estatal adelantó que viene otro paquete de apoyo a las policías Estatal y Municipal, que permitirá la homologación de salarios, bonos especiales para los mejores elementos e inversiones para la compra de patrullas que serán repartidas entre los 11 municipios del estado… ESTA TANDA también incluye la adquisición de tecnología, la construcción de las dos puertas de acceso al estado en el lado oriente y poniente… EN TEMA APARTE, el Tribunal Estatal Electoral sesionó y acreditó la infracción relativa a violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida únicamente a Omar Alejandro Valdés Reyes, a razón de que las manifestaciones emitidas en contra de la parte denunciante, la invisibilizaron, desvalorizaron y denigraron como mujer en el ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el fin de menoscabarla o anular sus derechos de ejercicio al cargo… ASÍ LAS COSAS, al actual funcionario municipal se le impone una multa consistente en 50 unidades de medida y actualización, y la inscripción en el Catálogo de Sujetos Sancionados del Tribunal Electoral… EN SU MOMENTO, se procederá además a integrar su nombre en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como la medida integral de reparación… TENEMOS NOVEDADES acerca de la negociación entre dirigentes empresariales y el Gobierno del Estado sobre el incremento del Impuesto Sobre la Nómina, mismo que en la propuesta original se planteaba en 2.5% de la nómina para generar un incremento real de 25% en esta carga tributaria… SE LOGRÓ CONOCER que se presentaron algunas propuestas que estarían enfocadas en la posible asignación de apoyos directos desde las cámaras, algo que ya se venía usando años atrás, y que era bien visto por los empresarios para el fortalecimiento de las agrupaciones empresariales… CON ESTE MECANISMO, se estimularía el empadronamiento de empresas a las cámaras, dando una aspirina contra uno de los principales dolores de cabeza de los organismos hoy en día… DEL MISMO MODO, se considera que asociaciones civiles con enfoque de seguridad pública afines a organismos empresariales también podrían ser receptores de recursos enfocados en acciones de seguridad pública, como una de las banderas que se han manejado para el incremento del ISN… DESAFORTUNADAMENTE, ya no queda mucho margen de aquí al próximo jueves, y la percepción empresarial, es que las autoridades hicieron el primer movimiento y eso los pone en una situación de desventaja ante un Congreso Estatal que votará el paquete económico sin modificaciones… PESE A QUE HUBO cuchicheo sobre las posturas de los principales grupos empresariales, el tema se ha logrado llevar a la mesa del diálogo e incluso se advierte que las grandes empresas estarían prácticamente en la sintonía para elevar impuestos, con todo y que el ISN es factor de decisión de instalación de nuevas empresas o ampliación de inversiones… QUIEN QUIERA provocar la risa de Dios, solamente tendrá que contarle sus planes. A final de cuentas, se sumó la determinación de todos los cabildos de los gobiernos municipales para que no se avalaran las modificaciones de edad permitida y estudios análogos al Derecho por parte del Congreso del Estado… ESTA PROPUESTA tenía la intención de modificar los perfiles de elegibilidad del fiscal y de magistrados del Poder Judicial. Vaya que esta nueva polémica puso en evidencia la falta de operación política que en los tiempos de antaño era de admirarse, y ante lo cual el gremio de los abogados lanzó un grito silencioso… EL ASUNTO, además provocó jaqueca y asombro a los jurisconsultos.