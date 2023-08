Momentos de mucha tensión se vivieron la mañana de este miércoles en la zona norte de la ciudad, entre el fraccionamiento Bosques del Prado y la UAA, tras el homicidio del empresario Juan Antonio Álvarez Flores.

EN TIEMPO DE FIESTAS patronales, la gobernadora Tere Jiménez se reunió en privado con el Obispo Juan Espinoza Jiménez, con quien abordó temas de interés e importantes para Aguascalientes, según lo difundió la propia mandataria en sus redes sociales… NO SE AVENTURÓ a dar fecha del periodo extraordinario que convocará para formalizar los nombramientos de los nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, la presidenta de la Diputación Permanente, Alma Hilda Medina Macías, no vaya a ser que se la cambien. Pero lo que sí refirió es que Congreso del Estado se involucrará en el proceso de integración de las ternas, porque el objetivo es cuidar las carreras y el prestigio de quienes se conviertan en magistrados de segunda instancia; por ese motivo, la próxima semana se estará reuniendo con la gobernadora… PARA METER AL REDIL a las cooperativas escolares, el legislador Cuauhtémoc Escobedo Tejada propuso una iniciativa de reforma al artículo 22 de la Ley de Educación del Estado a fin de regular la organización, registro, fomento, vigilancia, control y supervisión, de estos negocios con mercado cautivo que por cierto suelen ser muy demandados. El legislador planteó que sea a través del Departamento de Control Patrimonial, el cual coadyuvará con la participación del Consejo de Participación Escolar, mismo que estará conformado por docentes, madres y padres de familia y el director del plantel educativo… Además, de acuerdo con su planteamiento, en el proceso de selección de la persona o personas que operen las cooperativas escolares, el Consejo de Participación Escolar deberá participar en la designación del prestador del servicio. Y con ello dotar de facultades a este Consejo para que vigile la adecuada elaboración de los alimentos, así como la debida transparencia en los mecanismos de selección de proveedores y rendición de cuentas. Suena bien el tema porque crece la versión que refiere concesiones cuestionables en los planteles durante el último ciclo lectivo… MOMENTOS DE MUCHA TENSIÓN se vivieron la mañana de este miércoles en la zona norte de la ciudad, entre el fraccionamiento Bosques del Prado y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tras el homicidio del empresario Juan Antonio Álvarez Flores. El operativo desplegado luego del ataque y huida de dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes terminaron escapando entre las calles del fraccionamiento, incluyó la incursión en algunas viviendas para tratar de dar con los criminales, así como en las instalaciones de un colegio ubicado en el sector, con menores en curso de verano, sin que finalmente se lograra ubicar a los presuntos responsables, es decir, se “pelaron”. Del otro lado, en las instalaciones universitarias, se mantuvieron las clases en orden, sin incidencias, a no ser de la distracción de jóvenes curiosos que estaban atentos a la movilización policíaca en avenida Universidad. Habrá que decir que justamente en estos días de reinicio de actividades en la UAA se implementó un reforzamiento de seguridad en los accesos a las instalaciones con el uso de tarjetas electrónicas que distinguen a quienes son integrantes de la comunidad universitaria. Precisamente, este miércoles estaba programada por la mañana en Palacio de Gobierno una reunión de titulares de distintas corporaciones de seguridad, a la que finalmente no hubo oportunidad de que participaran los secretarios de Seguridad Pública Municipal y la Estatal, ante la imperiosa necesidad de atender de primera mano el lamentable hecho violento, del cual ninguna de las dos instancias salió a dar reporte ni mucho menos detalle alguno… INDIGNACIÓN entre activistas se generó luego de que en la sesión de este miércoles de la sala 1 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se incluyó el tema del amparo promovido por organizaciones para despenalizar el aborto en Aguascalientes. La representante de la asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba dijo que ello les irrita, dado que desde el pasado 28 de junio les han estado mandando a la lista de espera, lo cual “nos pone en riesgo no solamente a quienes hemos promovido este amparo, porque hay una campaña también de criminalizar a nosotras como activistas, como organizaciones, pero también hacia quienes están abortando en Aguascalientes, como las mujeres o las personas gestantes”. Consideró que esto también habla de una incongruencia de los mismos ministros. “El ministro Zaldívar se anuncia en redes como el más aliado y ahora que está en la sala número 1 donde está en lista de espera el amparo de Aguascalientes, no está haciendo nada para impulsarlo. La Corte ya lo ha dicho en el pasado que es inconstitucional que se criminalice desde el Código Penal a quienes abortan. Ya lo ha dicho. ¿Por qué ahora no lo quiere decir? Porque ahora nos está mandando a lista de espera una y otra vez”… MÁS ALTA. El asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera habló del más reciente dato de la inflación a la segunda quincena de julio y que prácticamente quedó igual que en la primera quincena del mes pasado, en 4.79% anualizada. Comentó que hubo un aumento del 0.48 en esta quincena comparado con la primera quincena que fue del 0.24. Destacó que en el caso de Aguascalientes se tiene una inflación mucho más alta que la media a la segunda quincena de julio. “Aquí en Aguascalientes traemos una inflación del 5.65% anualizada, casi 1% más que en la media nacional. Aquí aumentó 0.59 contra el 0.48 de la media nacional”… PARA FORTALECER EL CUIDADO DE MASCOTAS y prevenir su abandono, incluyendo medidas contra dejarlas en vehículos sin supervisión, la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso, que encabeza Jenny López, aprobó reformas a la Ley de Protección a los Animales. El enfoque es erradicar la violencia hacia los animales domésticos. También se avalaron cambios en la Ley de Protección Ambiental para reestructurar la Comisión Estatal de Educación Ambiental, encargada de programas de protección y educación sobre el medio ambiente en el estado…