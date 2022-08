Se conjuró la huelga en el Hidalgo; el Sindicato Único de Trabajadores del nosocomio llegó a un acuerdo con las autoridades estatales, según informó su titular, Francisco Araiza Méndez.

Si le sirve de consuelo, debe saber que, de acuerdo con información del INEGI, por segundo mes consecutivo el estado de Aguascalientes registró tasas de inflación menores al promedio nacional.

MÁS DE 138 MIL pruebas PCR para casos sospechosos de Covid-19 ha aplicado el Laboratorio Estatal de Salud Pública del ISSEA en lo que va de la pandemia, se informó… SE CONJURÓ LA HUELGA EN EL HIDALGO; el Sindicato Único de Trabajadores del nosocomio llegó a un acuerdo con las autoridades estatales, según informó su titular, Francisco Araiza Méndez. Señaló que a pocas horas de que terminara el emplazamiento a huelga que se interpuso ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, el organismo sindical pudo negociar con los directivos del Hospital Hidalgo, el ISSEA y con el Gobierno del Estado, para conseguir las mejoras y los cambios que se habían solicitado previamente mediante un pliego petitorio. Aprovechó para aclarar que el sindicato nunca ha pretendido afectar a la sociedad ni paralizar el servicio médico del hospital; “pero siempre antepone la defensa de los derechos laborales”. Eso sí, se guardó para sí y sus afiliados porcentajes, montos y características de los acuerdos logrados para mejorar el CCT y las prestaciones rumbo al 2023… CUMPLIÓ 56 AÑOS el Centro de Seguridad Social del IMSS en Aguascalientes promoviendo el bienestar de la población, a través de cursos y talleres encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas que cursan con alguna enfermedad, o bien, que desean conservar la salud e incrementar sus años de vida saludable. La directora de esta área, Alma Rocío Márquez Esqueda, señaló que desde la creación de este centro se ofrece capacitación para el trabajo, alfabetización, actividades recreativas, deportivas y culturales que incluyen clases de natación. Además se dispone de un programa académico dirigido a quienes desean desarrollar alguna habilidad productiva… PARA SUMAR ESFUERZOS, recursos y capacidades, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Procuraduría Agraria firmaron un convenio de colaboración en el marco del Censo Agropecuario 2022, el cual establece las bases de colaboración para reforzar el operativo censal que se realizará del 19 de septiembre al 30 de noviembre de 2022… SI LE SIRVE DE CONSUELO, debe saber que de acuerdo con información del INEGI, por segundo mes consecutivo, el estado de Aguascalientes registró tasas de inflación menores al promedio nacional, teniendo para julio pasado un incremento de precios del 0.62% que lo ubica en el lugar 11 entre las entidades con las tasas más bajas y menor a la inflación del país de 0.84%… EN SEDEC, el titular, Manuel González, celebró que de acuerdo al reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor, del propio INEGI, la tasa anual de inflación en Aguascalientes se ubicó en 7.35%, menor que la del mes anterior cuando se registró 7.60% y debajo también del incremento nacional de 8.15% respecto a julio de 2021, la tasa más alta en los últimos 22 años… MÁS ALLÁ DE NÚMEROS, la realidad es que los productos con mayor incremento mensual en sus precios fueron el huevo, papa, cebolla y naranja con el 8.31, 11.96, 13.79 y 15.51%; mientras que los de mayor reducción en sus precios fueron el pollo, jitomate, aguacate y uva, que registraron disminución de 2.07, 5.02, 8.9 y 16.81%, respectivamente… MUY A FUERZA y de forma extemporánea, fueron aprobadas las cuentas públicas de la administración de Rincón de Romos, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Apenas el pasado 29 de junio, se había convocado a los integrantes de cabildo para que se sesionaran y llevaran a cabo la aprobación de las cuentas públicas, sin embargo, al no existir información suficiente para sus respectivos análisis, en su momento la presidenta de la Comisión de Hacienda, Deyanira Escalera, determinó posponer dicha sesión. Por lo anterior, fue necesario convocar a una sesión extraordinaria para aprobar las cuentas también de abril, mayo y junio, es decir, en una sola sesión las cuentas públicas del primer semestre del año, sin embargo, en la sesión celebrada la tarde del pasado lunes y previo a su comienzo, se determinó que únicamente serían aprobadas las cuentas del primer trimestre… EL PRD en Aguascalientes rechazó el posible acuerdo que el presidente López Obrador pretende emitir para concretar la militarización de la Guardia Nacional que, constitucionalmente, es un cuerpo civil de policía. Su presidente, Iván Sánchez Nájera, destacó que en reiteradas ocasiones, cuando el ejecutivo nacional no logra la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, busca generar un marco jurídico alterno que responda a sus intereses, violentando el Estado de Derecho y a las instituciones civiles. Razón por la cual el PRD considera urgente que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la Controversia Constitucional interpuesta por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, el pasado 20 de junio de 2020, en contra del Acuerdo Presidencial por el que se ordenó disponer hasta el 27 de marzo de 2024 de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020. «Demandamos al presidente de la República que respete la Constitución y destine los recursos necesarios para la profesionalización y capacitación de las policías estatales y municipales, lo cual generará un nuevo paradigma de seguridad porque lo hemos repetido una y otra vez: La militarización de la vida pública no es la respuesta», concluyó el líder perredista… seguramente ya le llegó el mensaje al presidente… SESIONÓ la Asociación de Mujeres Empresarias Líderes en América Latina y el Caribe, durante la cual su presidenta, Angélica Ortega Treviño, detalló que existe el interés de abrir nuevos capítulos internacionales; además se habló de la importancia que tienen las mujeres en los diferentes sectores económicos. En ese sentido, la empresaria señaló que “hay muchos sectores que se creían exclusivos para los hombres y ahora las mujeres participan activamente en ellos”; Angélica Ortega mencionó que actualmente AMELAC cuenta con 38 socias activas y se pretende cerrar el año con 55; entre los sectores representados por la asociación destacan: el de salud y belleza; mecánica automotriz, psicología, fotografía, restaurantero y de bienestar… ACTUALIZÓ SU SISTEMA informático la Secretaría de Finanzas para el servicio de consulta del monto a pagar por acumulación de adeudos, canje de placas, cambio de propietario, alta de vehículo nuevo o usado, así como la baja de unidades, entre otros. Los interesados deben acudir a las oficinas de la dependencia con factura y número de placas del vehículo para solicitar sin costo al departamento de presupuestos un estimado del monto a pagar, quienes lo entregarán en mano mediante una consulta en el sistema informático. El horario de atención para este procedimiento es de lunes a viernes, de las 08:00 a las 15:00 horas; en Avenida de la Convención de 1914 esquina con Alameda, o bien, al teléfono 449-910-2525, extensiones 2535 y 2573…