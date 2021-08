Despotricó la senadora por Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, contra el presidente del CEN del PAN, Marko Cortés Mendoza, al querer ser juez y parte en la contienda por la renovación de la dirigencia nacional del partido.

Que los baches registrados prácticamente en toda la ciudad, provocados por las lluvias, han comenzado a causar estragos en el sector turístico, aseguró el titular del área, Jorge López.

EL CARDENAL Y ARZOBISPO de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, celebrará hoy, al filo del mediodía, la misa del presbiterio que forma parte del programa general del Quincenario de la Virgen de la Asunción. Si bien esta celebración se contempla originalmente para el 15 de agosto, lo cierto es que se tuvo que cambiar debido a que la fiesta central patronal cae este año en domingo, día en que los sacerdotes deben atender sus parroquias. Lo que aún no está confirmado en el programa de las fiestas religiosas, es quién oficiará la misa pontificia del domingo 15 de agosto, a las 10 de la mañana; no obstante que el tiempo está prácticamente encima no se ha definido si vendrá a ello algún obispo y, en su caso, quién sería… DESPOTRICÓ la senadora por Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, contra el presidente del CEN del PAN, Marko Cortés Mendoza, al querer ser juez y parte en la contienda por la renovación de la dirigencia nacional del partido. “En sesión de consejo nacional el sábado fue algo muy penoso porque lo que se le pedía a Marko Cortés es que no fuera juez y parte, que no estuviera ahí, siendo árbitro de una contienda en la que va a participar, entonces hubo oídos sordos y ante eso no hay más que luchar”. Lamentó que a nivel nacional el PAN se está convirtiendo en lo que tanto criticó de otros partidos en el pasado, por lo que espera que dicho personaje reflexione y si decide participar, se retire de la dirigencia nacional “porque es obviamente un ejercicio antidemocrático y si no va a participar, pues adelante, que le levante la mano a la próxima presidenta o presidente del CEN”. Destacó que ella en su caso apoya a Adriana Dávila para que sea la próxima presidenta y la calificó como una mujer valiente. “Los principios del PAN dicen que primero es México y hoy hay una dirigencia del PAN que no prioriza al país, sino prioriza esa dirigencia, ese pedazo tan pequeño en que han convertido al PAN, vamos por el rescate de México y trabajando por Aguascalientes”. Cuestionada sobre la ampliación que solicitó Gustavo Báez Leos para continuar al frente de la dirigencia del partido en Aguascalientes, Márquez Alvarado aclaró que tras la reunión del pasado viernes donde la Comisión Permanente votó a favor, es algo estatutario, que ya se ha hecho en otros estados. “No es algo igual de grave que lo que quiere hacer Marko Cortés, porque Gustavo Báez se queda para ser árbitro de la contienda 2022, entonces no hay ningún problema, lo que se quiere evitar es un desgaste previo a la contienda por la gubernatura, eso lo establecen los estatutos, no hay nada ilegal y quien está inconforme quizá es quien a lo mejor quería ser el presidente del PAN en el Estado”. Aclaró que en este caso, hasta que pase la elección de 2022, se emitirá la convocatoria de renovación de la dirigencia estatal para que los interesados puedan competir sin ningún problema. “Creo que lamentablemente se han visto más unas decisiones entre los palacios y quedando un poco de lado la figura del partido”… CON RETRASO DE DOS AÑOS, el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado (Coteduvi), espera la buena voluntad de legisladores para ser reformado tal como se estableció en 2016 tras la actualización de la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual dictó que a más tardar en 2018 tendrían que estar reformadas las legislaciones estatales. Pero no, aquí no sucedió eso pues a los diputados no les importó incumplir, ellos estaban más ocupados en otros temas. Así que ahora la expectativa es que los legisladores entrantes asuman esa responsabilidad y hagan la chamba pendiente… EL CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL de Aguascalientes se encuentra a la espera de que el Instituto de Educación establezca la estrategia para hacer labor preventiva con la población joven en las escuelas respecto a las sustancias psicoactivas tanto legales e ilegales, si el trabajo será presencial, virtual o mixto, y de esta manera se pueda diseñar una propuesta de trabajo en las escuelas, especialmente las secundarias… ESTA MISMA SEMANA establecerá, por su parte, la Unión Nacional de Padres de familia su posicionamiento sobre el regreso a clases, y esto lo hará considerando el contexto nacional, incluido Aguascalientes, que ahora ha subido a semáforo epidemiológico amarillo y requiere que la ciudadanía colabore en el cumplimiento de los protocolos para cuidar su salud… APUESTA POR EL COMERCIO DIGITAL la Cámara Nacional del Comercio, al considerarla como la mejor opción para que los negocios prácticamente de todos los giros puedan trabajar incluso en medio de las adversidades ocasionadas por la pandemia de COVID-19. Su presidente, Humberto Martínez Guerra, detalló que hasta la fecha han ofrecido más de mil capacitaciones a dueños de puntos de venta, para que puedan sacarle provecho a las nuevas tecnologías, como son las redes sociales y apps especializadas en ventas. La idea, es que en un futuro sea mayoría el número de establecimientos ligados a ventas por internet, tal y como sucede en otros países… QUE LOS BACHES registrados prácticamente en toda la ciudad, provocados por las lluvias, han comenzado a causar estragos en el sector turístico, de acuerdo al titular del área, Jorge López, quien precisó que varios establecimientos involucrados en el mencionado sector, han solicitado la intervención de su dependencia para que sus peticiones de mejora en calles y avenidas afectadas sean escuchadas. Por lo anterior, el funcionario hizo un llamado al municipio para que haga frente a la problemática de los baches, tras indicar que existen recursos y equipamiento, siendo falta de voluntad lo único que está pendiente… SERÍA LETAL NUEVO CONFINAMIENTO, ha dicho el vicepresidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Jael Pérez Sánchez, pues no hay condiciones para que en Aguascalientes se registre luego de que pasó a semáforo amarillo para los próximos 15 días debido al incremento en las hospitalizaciones por COVID-19. “Me parece que no hay condiciones económicas para un nuevo confinamiento, seamos realistas. Creo que va a ser difícil que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales hagan un nuevo confinamiento, ya que sería como un golpe letal para la economía”. Consideró que para ello va a ser muy importante el avance que se tenga en la vacunación de las personas, ya que a pesar del aumento en los contagios, la severidad de la enfermedad puede disminuir y por ende que no haya tantas hospitalizaciones. “La decisión no es sencilla, pero al menos en Aguascalientes considero que no va a haber un tercer confinamiento ni a nivel nacional, habrá una política de confinamiento”…