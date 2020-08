El Congreso no ha pagado aun la multa que le impuso el ITEA, por negarse a dar información sobre el incremento salarial de la base trabajadora, con el pretexto del Covid, como si el virus atara de manos a las autoridades administrativas para que no transparenten los sueldos. La multa fue de 150 UMAs, es decir de 13,032 pesos; no obstante que la cantidad es irrisoria, el Congreso no ha “palmado”.

Con casa llena y sin susana distancia, abogados agremiados en la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, organizaron un evento cuyo pretexto se desconoce pero que sirvió, sin embargo, para hacer entrega de reconocimientos a personajes como el Fiscal General y la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, no “escapó” a la distinción el muy cuestionado titular del Órgano Superior de Fiscalización.

EL CONGRESO NO HA PAGADO AÚN la multa que le impuso el ITEA, por negarse a dar información sobre el incremento salarial de la base trabajadora, con el pretexto del Covid, como si el virus atara de manos a las autoridades administrativas para que no transparenten los sueldos. Recuérdese que al inconformarse un usuario, por la renuencia del parlamento a responder sobre datos básicos, el ITEA instruyó al Congreso, para que informe cuál fue el monto y/o porcentaje de aumento salarial pactado con el SUTEMA, en favor de sus trabajadores, respecto de los años del 2010 al 2020. La multa fue de 150 UMAs, es decir de 13,032 pesos, ya que el valor individual de la Unidad es de 86.88 pesos. No obstante que la cantidad es irrisoria, el Congreso no ha “palmado”… LOS FALLIDOS PRONÓSTICOS de Hugo López-Gatell en materia del Covid, han fortalecido a los charlatanes, a tal grado que hay gente que cree más en las predicciones de Moni Vidente. Los trabajadores siguen sin entender las disposiciones de Salubridad Federal, que ordenó el confinamiento cuando la incidencia de la enfermedad no era tan alta, y en cambio ahora que estamos entre los países, con mayor incidencia y con una tasa de letalidad muy elevada, tienen que acudir a sus centros de trabajos, desempeñarse en forma presencial, pues la modalidad de “home office”, se redujo significativamente, por lo que hay quienes salen de sus casas con el Jesús en la boca por el temor a contagiarse. Como todavía faltan unos meses para que la vacuna sea una realidad, el cubre bocas debe ser una compañía inseparable, así como el frecuente lavado de manos, aunque este hábito debimos adquirirlo desde siempre, no solo en emergencia sanitaria… EL PORTAL DEL SAT NO TUVO VACACIONES; solo el personal de la dependencia hizo pausa dos semanas de julio pasado y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Aguascalientes detectó que las personas físicas se quejan no tanto por la no devolución de impuestos, sino porque el portal sí consideró hábiles esos 15 días y en consecuencia quienes tenían algún requerimiento y no los presentaron, cuando quisieron el robot del portal lo denegó por estar fuera de tiempo. La Prodecon reportó esta situación a nivel central y el SAT ya está trabajando en esos trámites para darles la oportunidad de cumplimiento… CON CASA LLENA Y SIN SUSANA distancia, abogados agremiados en la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, organizaron un evento cuyo pretexto se desconoce pero que sirvió, sin embargo, para hacer entrega de reconocimientos a personajes como el Fiscal General, Jesús Figueroa Ortega y la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena. Curiosamente, no “escapó” a la distinción el muy cuestionado titular del Órgano Superior de Fiscalización, Francisco Muñoz Castillo que con este acto conoce en pocos días las dos caras de la moneda; por un lado la crítica por no cumplir con cualidades y experiencia para ser Auditor General, y por otro, el respaldo de quienes estarán buscando la forma en que se conserve en el sitio que ocupa ahora, quizá por amistad solidaria, quizá por algún interés particular… LA OSCURA FINALIDAD procedería del presidente de Concaaam, Sergio Delfino Vargas, –según trascendió de sus cercanos, — quien más que el reconocimiento como tal, lo que busca es tener protección legal, ante una posible acusación que se le puede venir encima, pues el rumor es que no salió bien de Pabellón de Arteaga, en donde en esta administración fungió como encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas y Administración. De ser cierto que esa es la intención, habrá que ver hasta donde le alcanzan estas canicas al conocido abogado litigante… LOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN NACIONAL de Organizaciones Sociales para la Prevención del Suicidio trabajarán de la mano con integrantes de algunas Iglesias Cristianas Evangélicas en Aguascalientes, a partir del próximo 14 de agosto en una capacitación y certificación para pastores en donde el enfoque y la información que brindarán tendrá también algunas adaptaciones para observar desde una perspectiva religiosa espiritual el tema del suicidio, según comento el presidente de dicha agrupación, Nefi Jacob Campos Muñoz. Adicionalmente, llevan a cabo capacitaciones y han generado dos certificaciones en lo local pero con una vinculación bimodal a través de plataformas en línea en donde han tenido también a psicólogos, psiquiatras y médicos de otros países como Inglaterra, Estados Unidos, Perú y Bolivia para formar a los médicos y enfermeras en los protocolos de actuación que dicha asociación ha desarrollado para saber actuar ante alguien que presenta una conducta pre suicida… EL PLAN HÍDRICO que diseña la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes con expertos, apuesta entre otros retos, a resolver la necesidad de retener el agua pluvial en las partes altas de la ciudad y frenarle su velocidad para que no descienda y venga a inundar las partes bajas capitalinas. Un aspecto innegable es el crecimiento de la mancha urbana y eso implica que los escurrimientos sean mayores al quitarse la zona natural del campo que suele ser las áreas de permeabilidad… EVALUARÁN a aquellos profesores que obtengan en los siguientes días una plaza definitiva para el ciclo 2020-2021, esto ocurrirá una vez que haya condiciones sanitarias para acudir de manera presencial, y de acuerdo al resultado aprobatorio de esa evaluación se les concederá la plaza de manera definitiva y se les basificará. Si no la aprueban se les permitirá concluir el ciclo escolar, pero se les recogerá para ser concursada para el siguiente año lectivo, informó el director de Servicio Profesional Docente, Ulises Reyes Esparza…

¡Participa con tu opinión!