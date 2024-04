¿De cuándo acá se le llama “no caer en provocaciones” a no responder señalamientos concretos y fundamentados sobre realidades?, preguntó ayer públicamente el periodista y escritor Pablo Hiriart.

Un intenso trabajo de organización han emprendido en la Universidad Autónoma de Aguascalientes para la apertura del nuevo BachUAA en Rincón.

RENDIRÁ PROTESTA este miércoles el nuevo consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria Maderera en Aguascalientes, organismo empresarial, que retoma actividades, como una de las actividades más arraigadas en el sector económico de manera histórica y fuertemente vinculada al sector de la construcción. Este organismo atravesó por diversos momentos complejos, y hoy se busca una reactivación como gremio organizado. Para ello se tiene preparado un evento a las 19:00 horas en la sede estatal de la Canaco, ubicada en Avenida Tecnológico… ¿DE CUÁNDO ACÁ SE LE LLAMA “no caer en provocaciones” al no responder señalamientos concretos y fundamentados sobre realidades?, preguntó ayer públicamente el periodista y escritor Pablo Hiriart en su columna “El fondo del debate” del periódico El Financiero, al declararse sorprendido porque los analistas políticos de renombre nacional, confiables todos, dice, vieron la noche del domingo ganar a Claudia Sheinbaum, particularmente porque “no cayó en provocaciones”. ¿De cuándo acá mentir a sangre fría es “no caer en la provocación”? continúa al cuestionar que incluso para las personas mejor informadas tiene más valor negar la realidad que exhibirla. En ello refiere la falta de respuesta a los señalamientos por la caída del tren en la Línea 12 del metro, con 27 muertos, a falta de mantenimiento. Como tampoco la hubo cuando Xóchitl Gálvez la acusó de delitos puntuales como “negligencia criminal”, menos aún a la alusión de que por negligencia y desdén por la salud provocaron el desabasto de medicinas y la muerte de un cuarto de millón de mexicanos que no debieron morir por la pandemia. Sheinbaum atacó con descalificaciones que no se preocupó por fundamentar, agrega Hiriart al tiempo de subrayar que los analistas la vieron ganar el debate. Y remata: no lo dicen de mala fe ni para quedar bien con nadie. Eso piensan, eso vieron, eso opinan… usted, ¿qué vio?… NADIE GANÓ… y las candidatas y el candidato quedaron a deber en el primero de tres ejercicios programados, señaló la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Irma Patricia Muñoz de León. Consideró que hubo ausencia de propuestas concretas y sustentadas por parte de las candidaturas, porque hay una exigencia de manifestar de manera clara la viabilidad de sus promesas de campaña. La dirigente empresarial cuestionó que el primer debate deja sin palabras, porque no se cubrieron las expectativas, sin darse respuestas claras a las preguntas que realizó la ciudadanía, las cuales fueron puntuales con temas que interesan a la sociedad en general, como la salud, la educación, y la seguridad. Lamentó que los contendientes se dedicaron la mayor parte del tiempo a eludir las respuestas, cambiando de temas en cuestiones específicas y abordando aspectos que no tenían referencia algunas con los temas propuestos… CON LA MISMA CANTALETA de que la inseguridad no se oculta ni se minimiza, el secretario de Seguridad Pública estatal, Manuel Alonso García, subrayó que el combate a la criminalidad genera reacciones de grupos delictivos a los que se está enfrentando. El jefe policial señaló que Aguascalientes cuenta con instituciones de seguridad sólidas, que están actuando sin amedrentarse de las respuestas que puedan realizarse en repercusión por las detenciones u operativos que se implementan. Resaltó que la estrategia de seguridad está funcionando con la coordinación interinstitucional que se realiza desde mesas de trabajo, con un modelo que funciona de manera adecuada como la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. Argumentó que la estrategia de seguridad no se enfoca en una guerra contra los criminales, pero tampoco se puede echar para atrás cuando surge alguna acción delincuencial… UN INTENSO TRABAJO de organización han emprendido en la Universidad Autónoma de Aguascalientes para la apertura del nuevo BachUAA en Rincón de Romos para que pueda abrir sus puertas en un lapso de cinco meses, lo que está tomando como punto de referencia la opinión de los jefes de departamento de los bachilleratos, ya existentes en la ciudad capital… EL AGUA ES UN RECURSO VITAL y el desarrollo de cualquier sociedad. Su uso eficiente y responsable es fundamental para garantizar su disponibilidad a largo plazo. En este sentido, la gestión del agua en la industria juega un papel crucial, ya que representa una parte significativa del consumo total. En el evento del Instituto Tecnológico de Aguascalientes en el que se firmó el acuerdo de colaboración de diversos entes para el Laboratorio Nacional de Agua Limpia y Saneamiento, Manuel Soyiro Ando, Director de Infraestructura de Minith México, abordó la problemática del uso del agua potable en las empresas y destacó la importancia de implementar medidas para su conservación y aprovechamiento adecuado. Una de las iniciativas clave mencionadas por Ando es el uso de las llamadas «líneas moradas». Estas líneas, que transportan agua tratada, ofrecen una solución innovadora para reducir el consumo de agua potable en la industria. Su versatilidad permite su aplicación en una amplia gama de procesos industriales, desde el lavado de vehículos hasta la refrigeración y la galvanoplastia. El objetivo de promover el uso de estas líneas a nivel estatal es claro: reducir de manera rápida y significativa el estrés hídrico, contribuyendo así a la conservación de este recurso tan preciado. Al reutilizar el agua tratada, se minimiza la extracción de agua de los mantos acuíferos, lo que a su vez ayuda a preservar los ecosistemas naturales y a mitigar los efectos del cambio climático. Además de su impacto ambiental positivo, el uso de las líneas moradas también ofrece beneficios económicos para las empresas, al reducir sus costos operativos y mejorar su eficiencia en el uso de recursos…