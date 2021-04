Sean serios, por favor, mandó decir Luis Fernando Landeros a los candidatos en campaña; recomendó que denuncias, señalamientos e imputaciones en las redes sociales, mejor las lleven ante la autoridad.

NI SUS LUCES. Hace una semana ya que iniciaron las campañas electorales para las diputaciones federales, pero resulta que, como regularmente ocurre, solo los abanderados de partidos más “grandes” son conocidos, aunque en esta ocasión ni siquiera ellos han salido a relucir, con eso de que están haciendo campañas diferentes, es poco “el ruido” que llegan a hacer. Ante esto, y con la intención de que los ciudadanos conozcan a quienes pretenden ser legisladores federales, el Instituto Nacional Electoral, ha compartido el enlace http://candidaturas.ine.mx para que al menos por esa vía, los ciudadanos puedan conocer nombres y semblanzas de los aspirantes a ocupar una curul en la cámara baja del Congreso de la Unión. Para este cargo son 10 partidos los que presentaron candidatos en lo individual y hay dos coaliciones, además de independientes, entonces el número de aspirantes es vasto, por lo que la invitación es a que se haga la consulta en esa liga y entonces conocer a los 24 candidatos propietarios y otros 24 suplentes de los que buscarán ser diputados de mayoría relativa, además de otros tantos que buscarán la plurinominal… PARA UN VOTO informado, también el INE se ha dedicado a promocionar las distintas propuestas de los partidos políticos nacionales, pues sus plataformas se encuentran registradas para consulta pública en la liga http://bit.ly/3cVFnSw… TRASCENDIÓ… que Claudia Santa Ana, ex directora general del Instituto Cultural de Aguascalientes, enfrenta dificultades para cobrar su liquidación, y parece que ahora vive en carne propia lo que ex empleados durante su gestión, e inclusive, algunos proveedores padecieron, como es la tardanza para recibir el dinero correspondiente. Al interior del ICA se dice que el problema radica en el área de administración, donde presuntamente hay la instrucción superior de no pagarle la liquidación conforme a la Ley. Y ha sido esta situación por lo que la ex funcionaria, que siempre fue polémica y cuestionada por empleados de la Casa de la Cultura por su proceder hacia ellos, ahora está renuente a firmar documentos de programas cuyo presupuesto autorizó pero siguen frenados por falta de recursos. La situación aquí es que el historiador, Carlos Reyes Sahagún, aparentemente no ha hecho los movimientos necesarios para que se le liquide como corresponde a la ex funcionaria y que se destraben los recursos para los proyectos pendientes, y si bien, ha mejorado supuestamente el ambiente laboral, no es suficiente para hacer caminar a la institución cultural del estado… SEAN SERIOS, por favor, mandó decir Luis Fernando Landeros a los contendientes en el proceso electoral en curso. Recomendó que las denuncias, señalamientos e imputaciones que se lanzan entre sí a través de las redes sociales, sean llevadas ante las autoridades correspondientes y se formalicen. Expresó que tanto partidos como candidatos en caso de percibir cualquier infracción por parte de sus contrincantes, la documenten y presenten de manera formal ante las autoridades electorales en lugar de lanzar acusaciones informales a través de las redes sociales. De esta manera, considera, se evita generar un escenario electoral no deseable al eliminar el ruido de los dimes y diretes, y se proporciona al electorado información más precisa para que se pueda emitir un voto más consciente… MÁS DE 2 MIL 200 personas que integran al personal médico privado en Aguascalientes siguen a la espera de recibir su primera dosis de vacuna antiCOVID, informó el médico infectólogo y ex presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes, Francisco Márquez Díaz. Dijo que el lunes pasado se entregó un nuevo listado a las autoridades, al ser la tercera o cuarta ocasión que les piden dicha lista. Informó que la nueva lista entregada no incluye exclusivamente a médicos, sino también a enfermeras, dentistas y técnicos o licenciados en distintas áreas de la salud como optometristas, rehabilitadores, químicos, técnicos de laboratorios, técnicos de Rayos X, recepcionistas y hasta cajeros de las clínicas y hospitales privados en la entidad. “Todos esos rubros aparecían en un formato de Excel que nos dieron para llenar y durante la Semana Santa nos la pasamos buscando; solicitaron esto el Miércoles Santo a la 1 de la tarde. Fue una labor titánica de estar buscando a las personas y muchas no tenían información porque habían mandado a descanso a su personal”… INFLACIÓN. De acuerdo al más reciente informe del Banco de México, durante el mes de marzo la inflación anualizada alcanzó una tasa del 4.67%, la cual se sale del objetivo de Banxico que es de 3 +/- 1, lo cual es una inflación alta, informó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. El especialista detalló que tan solo en marzo la inflación aumentó 0.83%, es el índice más alto desde hace 22 años y donde destaca el aumento en los hidrocarburos, sobre todo el gas LP que incrementó un 5.21% en este mes pasado y en lo que va del año ha aumentado un 18%. También otros productos que subieron fue el limón un 25.41%, el transporte aéreo un 22% y el huevo un 8.5%. “Tenemos una inflación alta que se sale de las estimaciones del Banxico, por ello en la pasada reunión no disminuyeron las tasas porque esto alentaría más a la inflación. Hay que tener cuidado y seguir observando estos índices que afectan directamente a la canasta y al bolsillo de las familias”… LA ESPERA, DESESPERA. El secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Normando López Meixueiro informó que los trabajadores federales están a la espera de la autorización de préstamos al ISSSTE a fin de que dicha institución de Seguridad Social tenga más capacidad en cuanto a servicios médicos y en cuanto a medicinas, “que es lo que estaba agotado y ya a través de la petición que el líder nacional Joel Ayala Almeida, se está proponiendo que el ISSSTE tenga mayor presupuesto para que no carezca de medicinas”…