«PASO ANCESTRAL DE LA MUERTE», se llama el concurso convocado por el Gobierno Estatal para crear tapetes de la muerte como expresión artística. El evento se llevará a cabo en el Parque Rodolfo Landeros el próximo 2 de noviembre y está abierto a participantes de todas las edades. Para registrarse y obtener más información, funciona el sitio https://forms.gle/N9zTezLK4tiUzdhk7 del 9 al 29 de octubre. Los números de contacto son: (449) 910-20-73 y (449) 490-62-55. La iniciativa busca celebrar y preservar la tradición ancestral a través del arte efímero… CONFIRMÓ EL OBISPADO que el párroco del Cristo Redentor, Samuel Silva, encabeza en Israel a un grupo de peregrinos aguascalentenses por Tierra Santa; hay confianza en que el grupo volverá pronto y bien a la entidad… ANTE EL CONFLICTO ARMADO desatado entre el grupo extremista Hamás e Israel, el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Eulogio Monreal Ávila, informó que el Gobierno de México emitió recomendaciones para los connacionales que residan en aquella nación o para las personas que necesiten viajar hacia allá, a quienes pidió extremar precauciones y estar atentas a las indicaciones de las autoridades locales. Es necesario contactar a la Embajada de México en Israel y solicitar asistencia o protección consular y también pueden visitar el sitio web: www.gob.mx/guiadelviajero. Asimismo, dijo que las personas deben darse de alta en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior para que las autoridades mexicanas puedan contactarte en caso de emergencia. Ello puede hacerse a través del sitio https://sirme.sre.gob.mx/; informó que las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores analizan la manera de regresar cuanto antes al grupo que se fue a una excursión. “Están esperando a que se estabilice la situación y seguramente ese Estado-nación tiene su propia reglamentación y es probable que se hayan bloqueado las salidas. No sabemos esa parte, que es lo que están ahorita, analizando precisamente autoridades de Relaciones Exteriores, por si hay condiciones, con el fin de también garantizar la integridad física de las personas que están allá, o sea, no se trata solamente de que salgan, sino garantizar el mejor momento para que ellos puedan regresar a su país de origen”. Por lo pronto, dijo que el grupo de 40 mexicanos, incluidos los 26 aguascalentenses, están bien, y la propia responsable del grupo afirma que están prácticamente en un lugar seguro. Los mexicanos salieron el 3 de octubre en un vuelo desde la Ciudad de México hacia Estambul en Turquía y de ahí tuvieron actividades en Tel Aviv. El 5 y 6 de octubre tenían una visita a los jardines colgantes de Haifa y visitarían el Monte Carmel. Al día siguiente tenían planificado comenzar su día en Nazaret, para el domingo continuar un paseo en el Mar de Galilea, lo cual ya no se pudo realizar por el conflicto iniciado. El viaje terminaría de manera oficial el 20 de octubre, cuando la expedición saldría de Estambul para llegar a México… EXPO MAEN 2023 se llevará a cabo los días 12 y 13 de octubre en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos. El evento ofrecerá conferencias, foro de proveeduría industrial, negocios B2B, exposición de proveeduría industrial, networking y la participación de cámaras internacionales. Destacados conferencistas abordarán temas como la evolución tecnológica y la electromovilidad en la industria automotriz… EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES ya hay entrega-recepción y la titular ha dicho que la situación de calle que enfrentan los adolescentes les expone a incurrir en delitos de oportunidad como el robo. La magistrada Martha Elba Dávila Pérez señaló que dentro de la incidencia delictiva en este sector poblacional, se considera que los menores infractores cometen delitos en hechos relacionados a vehículos, pero también se encuentran casos de delincuencia organizada. Tras haber sido designada a la materia de Justicia para Adolescentes, indicó que la carga de trabajo en los juicios penales en el caso de menores de edad infractores se mantiene sin rezago. Expuso que los casos en los que se juzga a menores y la imposición de penas a este grupo poblacional requieren un énfasis en la comprensión de las resoluciones que se establecen… EN MISA DOMINICAL, el Obispo Juan Espinoza Jiménez pidió a todos rezar por el Sínodo que realiza el Vaticano, presidiéndolo el Papa Francisco, para que con la participación de obispos, religiosos, laicos, se produzcan muchos frutos a favor de la iglesia, para que sea más misionera en el mundo de hoy. También pidió que se ore por el proceso de elaboración del Quinto Plan Diocesano de Pastoral, que nos guíe para vivir más en la unión, así como un mayor compromiso con la evangelización… SER PUEBLO MÁGICO, VALE. La Secretaria de Turismo, Gloria Romo Cuesta, destacó que en el último año en materia turística en la entidad se pasó de tener 3 a 4 Pueblos Mágicos y el flujo de visitantes incrementó de manera notable. Señaló que esta administración ha colocado al turismo como uno de los ejes centrales y los resultados son evidentes. El flujo de visitantes y turistas ha aumentado considerablemente, convirtiendo a Aguascalientes en un punto atractivo para eventos turísticos, reuniones, deportes y actividades culturales. Dijo que la adición de un cuarto Pueblo Mágico en Pabellón de Hidalgo ha generado un aumento del 123% en las visitas al Museo de la Insurgencia desde su nombramiento. Esto demuestra el valor que aporta el título de «Pueblo Mágico» a un destino y cómo esto puede impulsar el turismo local…