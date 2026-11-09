En el Poder Judicial Federal de Aguascalientes todavía no saben si seguirán en paro o regresarán a la normalidad, pero, por lo pronto, todos deberán presentarse a trabajar este lunes…

EN PLAZA FUNDADORES parece que hasta el matrimonio entró en temporada de ofertas: ¡divorcios gratis y sin complicaciones! Pero la promoción no cayó bien entre abogados locales, quienes advierten sobre posibles fraudes y falta de seguimiento por parte de litigantes llegados de la Ciudad de México y Oaxaca. Sergio Delfino Vargas puso el dedo en la llaga: separarse legalmente no es como aprovechar una liquidación. Los organizadores aseguraron tener permiso del Ayuntamiento, con la firma del secretario Enrique García López, pero una cosa es autorizar el uso de la plaza y otra garantizar certeza jurídica. Curioso, además, que en una tierra donde se presume la protección de la familia aparezcan divorcios al por mayor. Nadie cuestiona el derecho a separarse, pero convendría aclarar quién llevará los expedientes. No vaya a resultar que el divorcio sea gratuito y las complicaciones vengan incluidas… Y SI DE ASUNTOS que requieren respuestas claras de las autoridades se trata, otro pendiente se encuentra en el acceso a la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA), donde un socavón de grandes dimensiones convirtió el trayecto a clases en toda una aventura. Estudiantes, docentes y trabajadores tuvieron que recorrer hasta 16 kilómetros adicionales para llegar a las instalaciones. ¡Casi una excursión antes del primer timbre! La rectora Claudia Isabel Zermeño Guardado explicó que el hundimiento fue consecuencia de un fenómeno natural y no de alguna obra. Para evitar caminatas interminables, la universidad rentó camiones y utilizó sus propias unidades, mientras las autoridades de Movilidad y el Ayuntamiento entraron al quite. Por fortuna, ya se habilitó un acceso provisional de un solo carril, aunque la reparación definitiva sigue sin fecha. Así que, por ahora, llegar a la universidad requiere paciencia y algo de suerte… EN EL PODER JUDICIAL Federal de Aguascalientes todavía no saben si seguirán en paro o regresarán a la normalidad, pero, por lo pronto, todos deberán presentarse a trabajar este lunes. Así lo pidió Carlos Saucedo Ramírez, delegado sindical, quien anunció una reunión a las nueve de la mañana para decidir qué rumbo tomará el movimiento. Representantes de los órganos jurisdiccionales y de ambos sindicatos revisarán los acuerdos nacionales, aunque la decisión local podría ser distinta. Los trabajadores exigen evaluaciones transparentes y respeto a sus derechos laborales, sin arbitrariedades. Así que la justicia arrancará la semana con una incógnita: ¿se trabaja o se protesta? Por ahora, toca checar entrada y esperar noticias. No vaya a ser que, mientras deciden si hay paro, alguien termine acumulando faltas por adelantarse al veredicto… MIENTRAS EN EL ÁMBITO local persisten asuntos que esperan respuesta, los Obispos de México también tendrán bastante tela de dónde cortar a partir de este lunes, cuando inicie la asamblea general del Episcopado Mexicano. En el encuentro pondrán sobre la mesa la situación de la Iglesia y los problemas que aquejan al país, que no son pocos ni se resuelven con tres padrenuestros. El obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, aprovechó la misa dominical en Catedral para pedir a los fieles que eleven sus oraciones por los participantes, con la esperanza de que las reflexiones y los acuerdos rindan buenos frutos. Y es que, entre tanta preocupación social, seguramente habrá más de un asunto que necesite algo más que ayuda divina. Ojalá que de la reunión salgan propuestas concretas, porque los buenos propósitos, al igual que los sermones, también necesitan llevarse a la práctica… EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN nacional, también hubo buenas noticias para Aguascalientes, y en el gremio notarial ya pueden ir preparando el brindis. Resulta que Fernando López Velarde Pérez, presidente del Colegio de Notarios Públicos del estado, fue elegido vicepresidente de la Zona Centro del Colegio Nacional del Notariado Mexicano para el periodo 2027-2028. Así que ahora tendrá nuevas responsabilidades y compromisos de alcance nacional. Las felicitaciones también alcanzaron a José Luis Leal Campos, quien asumirá la presidencia del organismo nacional. El notariado local celebró ambas designaciones y confió en que contribuirán al fortalecimiento del gremio. Por lo pronto, los nombramientos ya están más que anunciados; ahora falta que los resultados también queden debidamente asentados y firmados… VAYA MOVIMIENTO que tuvo la PROFEPA durante octubre, con 462 liberaciones de animales silvestres en el país. En Aguascalientes, un jabalí de collar decidió darse una vuelta por un fraccionamiento del sur, pero terminó regresando a la naturaleza, en El Llano. Dos halcones cernícalo, lesionados y con amputaciones, quedaron bajo los cuidados de la UAA, mientras dos tortugas casquito siguen en rehabilitación, esperando su alta médica. Y como si faltaran huéspedes inesperados, también aparecieron dos cocodrilos alojados en viviendas particulares, que serán enviados a instalaciones autorizadas en Nayarit. Al parecer, algunos confundieron la ciudad con un zoológico, aunque sin taquilla, cuidadores ni permisos de funcionamiento… EN LAS COMUNIDADES de La Luz y El Terremoto, en El Llano, la SADER anda muy pendiente del maguey, no vaya a ser que tanta planta termine sin comprador. Personal de la dependencia visitó a los productores para ofrecer orientación y buscar mejores oportunidades de comercialización. La intención es que el esfuerzo del campo también se refleje en los bolsillos y no solamente en buenas intenciones. Por ahora, las autoridades prometen acompañamiento; falta ver si los resultados dejan buen sabor de boca, como un mezcal bien servido…