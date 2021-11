El terrible accidente en el cual una persona perdió la vida al caer de un camión urbano en movimiento, es una muestra de que las condiciones en el servicio siguen sin mejorar.

MAÑANA PAGAN EL AGUINALDO, en su primera parte, a pensionados y jubilados del ISSSTE, según informó ayer el propio instituto. Además, el pago de pensión correspondiente al mes de noviembre de 2021 para los 1.2 millones de jubilados y pensionados en el país, se realizó el pasado 29 de octubre. El otorgamiento de la pensión para este sector de la derechohabiencia, está garantizado y se cumple conforme a la normatividad correspondiente… EL TERRIBLE ACCIDENTE en el cual una persona perdió la vida al caer de un camión urbano en movimiento, es una muestra de que las condiciones en el servicio siguen sin mejorar, luego de que ese tipo de malas prácticas cometidas por choferes de las pesadas unidades son más comunes de lo que se creé. La demora entre el paso de una ruta a otra, la demanda de los usuarios y las unidades de poca capacidad, hacen que al final de cuentas las personas literalmente arriesguen su vida para poder llegar puntuales a sus encomiendas. Autoridades de Movilidad, habían indicado que los camiones urbanos no podrían circular con las puertas abiertas, situación que no se ha respetado, pues esa escena es común en la Ruta 50, donde en horas pico los camiones van totalmente llenos; la misma dependencia comprometió, a inicios de noviembre, que en 90 días el servicio habría superado sus pendientes y más vale que se apuren porque ya solamente les quedan 53 días y no se advierte ningún cambio para bien… DE ESPALDAS SE HAN IDO personas físicas que se acercaron al SAT para tramitar su Registro Federal de Contribuyentes por primera vez, y se encontraron con que ya estaban inscritos y alguien más está utilizando su información en asuntos fiscales. En lo que va del año, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha detectado tres o cuatro casos de esa naturaleza en Aguascalientes y bueno, el asunto tiene solución pues se procede a través de esta instancia a hacer las aclaraciones correspondientes para que nadie más tribute con los datos que les corresponden a otras personas… MATRIMONIO IGUALITARIO… VA. En conferencia de prensa, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera, acompañado de los diputados Sanjuana Martínez Meléndez y Emmanuel Sánchez Nájera, dio a conocer la iniciativa de reforma al Código Civil del Estado a fin de que se reconozca el matrimonio igualitario de conformidad con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2019. Destacaron que si bien este tema ha estado en agenda del PRD desde hace 6 Legislaturas, en esta ocasión se cuenta con las condiciones para garantizar su aprobación y se tiene una propuesta detallada, cabildeada con la sociedad civil organizada y con las fuerzas políticas con el fin de ser dictaminada y aprobada en el Pleno. “Se trata de una reforma al Código Civil para darle cabida al matrimonio igualitario, son modificaciones con un contenido importantísimo de fondo”. De esta manera señalaron que se modificarían tres artículos: el 143, que habla de la exclusividad de que el matrimonio solo puede darse entre un hombre y una mujer; esto se llevaría a tratarse de la unión legal entre dos personas sin determinar su género o identidad; el 144, que sostiene como fin del matrimonio la perpetuidad de la especie, cambiándose a la ayuda mutua e igualdad entre ambos cónyuges; y la derogación de la fracción séptima del 153, toda vez que es violatorio de los derechos humanos al ser un impedimento de matrimonio tener una enfermedad de transmisión sexual, enfermedad crónica o incurable, contagiosa o hereditaria, aunado a la infertilidad. “En la práctica no es funcional ya, porque se aplica por amparo, por eso queremos que ya esté garantizado en el Código Civil para que se salvaguarden los derechos de todas las personas”. Iván Sánchez Nájera afirmó que esta propuesta busca romper con la discriminación, al permitir reconocer sus derechos a aquellas personas que tengan una condición distinta a la que especifica la actual norma, “quienes tengan una enfermedad de transmisión sexual o VIH, alguna condición crónico-degenerativa o mera infertilidad por ley no pueden contraer matrimonio, con esta reforma le daríamos certeza jurídica a todas ellas”… TRONARON contra CCAPAMA y Veolia, vecinos de la calle Guadalupe por la falta de agua potable en la zona, pero el alcalde Leonardo Montañez Castro salió al quite y explicó que en ese rumbo se hicieron reparaciones del pozo de Altavista, el cual ayer lunes debió entrar en funcionamiento. El compromiso fue que a partir de ayer iría llegando de modo gradual el agua conforme entrara nuevamente a la red, pero además el primer edil dijo que estará supervisando que se cumpla con el compromiso de la empresa concesionaria…ajá… COMO QUIEN GOZA DE AUTORIDAD, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Aguascalientes del Partido Verde, Omar Camarillo, llamó al Gobierno del Estado y en especial a la Secretaría de Obras Públicas por la contaminación auditiva, estética y atmosférica, a causa del retraso de las obras viales en la zona norte de la capital y pidió a la autoridad estatal mayor celeridad ya que también está ocasionando molestias a la ciudadanía y pérdidas económicas a los comercios que se encuentran en estos lugares; “si es necesario que se trabajen las 24 horas los siete días de la semana, que se haga”… no, pues ya dijo… PARA PROMOVER la producción artística local y fomentar las donaciones para la rehabilitación y tratamiento de niños, la Coparmex, Galería Mondo y Fundación Teletón organizan una primera edición de foro y exposición para el próximo jueves 11 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en el CRIT Aguascalientes. El presidente de Coparmex Aguascalientes, Juan Manuel Ávila Hernández, expresó que para la iniciativa privada hay más ámbitos de interés que el meramente productivo o comercial, pues el empresariado también participa en cuestiones culturales, deportivas, educativas, filantrópicas o sociales. Sin embargo, expresó que apoyar artistas, es también una forma de incentivar la economía. Por su parte, el director del CRIT Aguascalientes, Eduardo Gama Abuasale, se mostró complacido en que se haya considerado el espacio del Teletón para emprender actividades culturales con causa social y aprovechó para mencionar que este año sí tendrán evento de recaudación presencial el próximo 4 de diciembre, aunque se cuidarán los aforos por cuestiones sanitarias…