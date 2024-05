Se sacudió el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de uno de los casos más controvertidos, y “recomendados”, dicen, de su carga de trabajo.

CONTINÚAN LOS DEBATES y ayer se llevó a cabo la tercera jornada del calendario oficial del IEE con la participación, por la tarde, de los aspirantes a la diputación del Distrito IV: Ofelia Villa Silva (PT) y Gabriel Omar Ortiz Díaz (MORENA), con la ausencia y desinterés del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes, del PAN-PRI-PRD, Heriberto Gallegos Serna… PLANTARON en el segundo debate del miércoles al candidato a la alcaldía de Asientos, José Manuel González Mota, quien estaba puestísimo para el intercambio de ideas y propuestas pero sus competidoras no quisieron competir y le sacaron la vuelta al encuentro; ellas son Mercedes Monserrat Morfín Negrete (MC) que había confirmado pero de última hora se retractó, y Dulce María Fernández Ortiz, del PT, que de inicio reconoció que eso de debatir no es lo suyo… SE ESTRENARÁN en la diputación hoy Lorena Edith Carmona Jiménez y Sindi Paola González Rubalcava, para cubrir las vacantes que dejaron legisladores que hoy andan en campaña; la toma de protesta será en el marco de la décima sesión ordinaria del Congreso, hoy a las 9 horas… NO HAY CALMA NI ARMONÍA al norte del estado denunciaron ayer en Movimiento Ciudadano y no se refirieron a la actividad criminal que salpica de la entidad vecina, sino a actos de acosos e intimidación que sufren en el marco de las campañas políticas que, aseguran, sí se están haciendo en esos lares, lo cual está bien saber porque en la ciudad prácticamente no se ven por ningún lado. El caso es que aseguran que están bajo vigilancia de sujetos que los presionan, también reportaron el robo de lonas, acusando a la coalición PAN-PRI-PRD y a Morena de ese actuar. La candidata por el Distrito 9 Lucy Arellano acusó que el robo de lonas está desatado incluso en la capital, al grado que le han quitado el 80% de la publicidad colocada en el sector del oriente de la ciudad capital. De paso, el dirigente de MC, Gustavo Granados, salió a defender a sus candidatos, luego de que el presidente nacional del PRI durante su visita a Aguascalientes les acusara de esquiroles al servicio de la 4a Transformación… SE SACUDIÓ el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de uno de los casos más controvertidos, y “recomendados”, dicen, de su carga de trabajo, al fallar a favor del Gobierno Estatal, y en contra de los propietarios de 86 camiones urbanos, agrupados en la empresa Línea Express a los que negó su incorporación al servicio de transporte público, luego de que inopinadamente se les hizo a un lado del proyecto de la transformación y modernización de los camiones. Y es que los socios de Línea Express que estuvieron bajo control durante muchos años de las rutas 40, 20 y Penal, con unidades usualmente aceptables, fueron de los primeros en entrarle a los créditos de modernización del transporte en la administración encabezada por Martín Orozco, pero luego de nada les valió… EL APAGÓN que afectó a fraccionamientos al norte y oriente de la capital de Aguascalientes no representó un problema para la infraestructura de MIAA, aseguró su director, Jesús Vallín Contreras. Afirmó que ningún pozo se vio afectado por esta situación, que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) atribuyó a un aumento en la demanda de suministro eléctrico debido a las altas temperaturas. El apagón, que duró cerca de una hora, generó preocupación entre los habitantes de los fraccionamientos afectados. Sin embargo, gracias a las medidas de contingencia implementadas por el MIAA, el suministro de agua no se vio interrumpido en ningún momento. Si a alguien le faltó, puede echar la culpa en otro lado… UNA REALIDAD IGNORADA y desconocida para muchos se puso al descubierto cuando elementos de Protección Civil brindaron atención a dos individuos en situación de calle que quedaron atrapados en un caimán de drenaje, donde presuntamente pernoctaban y se intoxicaban. Este incidente pone de relieve la triste realidad de las personas que viven en las calles de nuestra entidad. A menudo, pasamos por alto la existencia de aquellos que no tienen un techo, que luchan día a día por sobrevivir en condiciones precarias y peligrosas. Son invisibles para muchos, pero su sufrimiento y vulnerabilidad son muy reales. El incidente de ayer es un llamado de atención para que no ignoremos más la difícil realidad de las personas en situación de calle en nuestra sociedad. Todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de un mundo donde cada persona tenga un hogar seguro y la oportunidad de vivir una vida digna y plena… DURANTE EL OPERATIVO de vigilancia de la Feria Nacional de San Marcos 2024, que duró 28 días, la Dirección de Regulación Sanitaria suspendió actividades en ocho establecimientos por la presencia de fauna nociva y condiciones higiénicas deficientes. Además, se incautaron 20 litros de mezcal irregular. No se reportaron casos de intoxicación alimentaria ni otros riesgos sanitarios. Faustino Piñón, director del área, explicó que las rigurosas medidas de seguridad sanitaria implementadas del 8 de abril al 5 de mayo contribuyeron a un evento libre de incidentes de salud pública. El operativo comenzó una semana antes del inicio oficial de la Feria, el 13 de abril, y se prolongó hasta el 5 de mayo, con la participación de 61 colaboradores de la Dirección de Regulación Sanitaria y 45 del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Para cubrir los cuatro sectores en los que se dividió la Feria, se emplearon 13 vehículos oficiales. La dirección se concentró en la verificación de alimentos y bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, y en la inspección de los servicios ofrecidos dentro del perímetro ferial, con el fin de monitorear y prevenir riesgos sanitarios…