No se preocupe, si el pasado lunes 2 de mayo no presentó su declaración anual, aún puede declarar ante el Servicio de Atención Tributaria sin recibir multa.

Moros con tranchete ve el dirigente de MORENA Aguascalientes, Eulogio Monreal, y se atrevió a señalar que, en la recta final del periodo de campañas en la entidad, se avecinan los días más intensos, lo cual, definitivamente, no es el descubrimiento del hilo negro.

UN GRAN RESPIRO para el empresariado resultó la Feria de San Marcos, sostuvo la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Erika Muñoz Vidrio al calificar de exitosa la verbena de este año. Indicó que todas las marcas MEMAC estuvieron presentes en el Pabellón Industrial de la Feria, además de que algunas socias participaron con sus stands, lo que fue una oportunidad, porque lograron cerrar contratos con empresarios de otros estados. “Ha sido muy buena la participación de esta edición y nos ha generado buena economía”. Sobre el ausentismo laboral generado, Muñoz Vidrio dijo que las socias de MEMAC no se vieron afectadas por dicho fenómeno. “La enseñanza que nos dejaron estos dos años de pandemia fue que vamos apretados en el tema económico y estar de la mano con nuestros colaboradores, apoyándolos, hasta ahorita; no nos han reportado empresarias que haya habido ausentismo por este motivo. Sabemos que algunas personas se emplean de manera eventual en esta temporada, pero dentro de las empresas en el personal fijo que tenemos no hemos tenido este conflicto afortunadamente"… NO SE PREOCUPE, si el pasado lunes 2 de mayo no presentó su declaración anual, aún puede declarar ante el Servicio de Atención Tributaria sin recibir multa. Es importante recordar que las sanciones van desde los mil 400 hasta los 17 mil 370 pesos. Por cada obligación presentada fuera del plazo o por incumplir requerimientos, pueden tener una sanción de hasta 34 mil 730 pesos. Las multas deben ser pagadas en tiempo y forma, de lo contrario, se puede hacer acreedor de sanciones adicionales. De acuerdo con el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales… VEN CON RESERVA los comercios el Plan del Gobierno Federal que anuncia el control de los combustibles y los precios controlados, pues viven una dinámica económica difícil en lo general, dado que enfrentan una inflación que se ofrece agresiva y fuerte, señaló la presidenta de ACOCEN, Guadalupe González Madrigal. “Sabemos que a veces el control de los precios nos lleva a inflaciones desmedidas cuando ya se liberan los precios, y no siempre son la solución de paso acertadas. Habrá que verlo con cautela, pero lo cierto es que los precios están subiendo día con día, no hay precio que vaya para atrás”. Indicó que estamos en una época de inflación fuerte y, mientras no haya más producción de todas las cosas, lo que aumente el efectivo y el Gobierno Federal cambie esta dinámica de destinar los ingresos a proyectos que desafortunadamente se ha comprobado que no redundan en el beneficio de nuestra economía, “no le vemos mucha mejoría en lo que se está proponiendo, tal vez como medidas emergentes de inmediato puedan funcionar, pero también hay que pensar a la larga, porque ya tenemos experiencia de otros sexenios”… HA INVITADO A LOS MAESTROS el Instituto de Educación de Aguascalientes a participar como tutores de otros docentes a través del Proceso de Reconocimiento a Funciones de Tutorías en Educación Básica ciclo escolar 2022-2023. Las actividades a realizar tienen la finalidad de fortalecer los conocimientos y competencias del personal docente y técnico docente que ingresaron recientemente al sistema educativo, durante sus dos primeros años. Del 23 al 27 de mayo, los aspirantes deberán generar una cita para su registro a través de la plataforma electrónica http://usicamm.sep.gob.mx. El registro permanecerá abierto del 23 de mayo al 24 de junio y se llevará a cabo de manera virtual, para ello, las y los docentes deberán ingresar a http://reconocimiento.iea.edu.mx. Los participantes podrán consultar los resultados a partir del 18 de agosto de 2022 en http://reconocimiento.iea.edu.mx… Pero señaló que ante el repunte que ha mostrado su candidata, Nora Ruvalcaba, el nerviosismo en sus contrincantes es cada vez más evidente al grado de que han emprendido una campaña sucia que, como otros partidos han señalado también, consiste en la eliminación de propaganda al retirar lonas o espectaculares de su candidata. Insistió en que hay nerviosismo en los partidos y campañas contrincantes, por lo que invitó a sus correligionarios a no caer en provocaciones y seguir trabajando junto con su candidata para consolidar el proyecto de transformación en Aguascalientes, cosa que cada vez es más tangible gracias a las mediciones que muestran un claro repunte de MORENA sobre sus contrincantes, dijo don Eulogio… SERÁ ESTA MAÑANA cuando arriben las boletas electorales que se cruzarán, anularán o inutilizarán en la jornada electoral del próximo 5 de junio. El material será resguardado bajo un fuerte operativo de seguridad desde las instalaciones de los Talleres Gráficos del Estado, ubicadas en Ciudad Industrial hasta las inmediaciones del IEE. Y, para ello, estará todo un séquito integrado por el Secretario Ejecutivo del IEE, Sandor Ezequiel Hernández Lara, así como las Consejerías Electorales del Consejo General, Zayra Fabiola Loera Sandoval, Mariana Eréndira Ramírez Velázquez y José de Jesús Macías Macías… SE RINDIÓ HOMENAJE PÓSTUMO en el Palacio de Bellas Artes, con el título Dolores Castro, una vida de poesía y enseñanza a la maestra y humanista Dolores Castro Varela, en el que participaron las poetas Coral Bracho y Marianne Toussaint, la escritora y académica Gloria Vergara, Javier Peñalosa Castro –hijo de la escritora– y el poeta y guionista Javier Peñalosa M., el poeta David Huerta y la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Lucina Jiménez. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes recordaron el legado cultural de la poeta, ensayista, novelista y docente mexicana. En presencia de familiares, amigos y alumnos, así como de la directora general del Inbal, Lucina Jiménez; de la subdirectora general de Bellas Artes, Laura Ramírez Rasgado –quien participó como moderadora en la ceremonia–; y del director del Instituto Cultural de Aguascalientes, Carlos Reyes Sahagún, la ceremonia inició con una introducción a la vida y obra de Dolores Castro, quien falleció el pasado 30 de marzo…

