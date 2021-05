Nada es gratis en esta vida, dicen los de corazón menos romántico. Es un hecho que, para movilizarse, los aspirantes a ocupar puestos de elección popular (…) necesitan al menos de gasolina…

NO TODO LO QUE BRILLA es oro y las apariencias engañan. Quienes quieran sumergirse en las oscuras y traicioneras aguas de la política, deben tener bien claro eso, ya sea como simples espectadores o como buzos profesionales… AUNQUE EL DELEGADO del CEN del PRI en funciones de presidente, Antonio Lugo, parece que está preocupado -al menos, es lo que deja ver ante candidatos y los militantes que se acercan a las oficinas de ese partido-, en los hechos deja ver lo contrario… Y ES QUE, A PESAR de que los candidatos tricolores están pasando las de Caín con campañas más frías que las patas de un pingüino, el susodicho no se ha movido lo suficiente para atraerles recursos, que finalmente es lo que requieren… NADA ES GRATIS en esta vida, dicen los de corazón menos romántico. Es un hecho que, para movilizarse, los aspirantes a ocupar puestos de elección popular, y quienes forman parte de su séquito de campaña, necesitan al menos de gasolina, o, ya de perdido, hacer escala para hidratarse en alguna tienda, pero, al no haber dinero, están de brazos atados… ESTO HA LLEVADO a que representantes de candidatos se hayan apersonado ya con el delegado y exigirle un verdadero trabajo de gestión de lo que se requiere en Aguascalientes ante el Comité Ejecutivo Nacional y que deje de pretender ser el protagonista de las fotografías y eventos a los que asiste… MOLESTOS, sus correligionarios le han pedido que haga su trabajo de presidente y de delegado del CEN, pues ha transcurrido una semana más y nada más no ven claro… SI BIEN LOS TRICOLORES esperaban austeridad por estar casi en la lona como partido, no pretendían que fuera tanta la pobreza exhibida, en la que quienes están en campaña lo han hecho con sus recursos y suspirando por los viejos tiempos… LA DESESPERACIÓN de los candidatos es tal que más de uno ha amenazado con bajarse de la contienda… PARA CERRAR EL TEMA, hay quienes han dicho que, si bien les entregaron una chequera, ésta no tiene fondos, dejando ver que el PRI no tiene dinero y, que de los 3 millones 300 mil pesos que le tocan por emisión del Instituto Estatal Electoral, dividido entre 28 candidatos, para poco les alcanzará… LAS LONAS y la impresión de toda esa basura que termina volando por las calles también cuesta dinerito… PARA OTROS, la muy cuestionable estrategia consiste en prometer que parte del dinerito asignado a su partido para la contienda será empleado en la adquisición de vacunas. Ésa es su apuesta, aunque esto resulte tan ilegal, barato y electorero como la promesa de repartir tarjetas con apoyos económicos, tortas de jamón o cualquier otra triquiñuela… Y SIGUIENDO CON LAS VACUNAS, un total de 1,550 dosis del biológico anti-COVID fueron aplicadas a médicos particulares de Aguascalientes el pasado viernes en la Jornada de Vacunación, realizada por el Gobierno Federal, a través de la Delegación de la Secretaría del Bienestar… CELEBRANDO ESTE HECHO, el médico infectólogo y ex presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado, Francisco Márquez Díaz, reconoció que fue una jornada muy ágil y acudió a ella –previa notificación– una nutrida suma de profesionales de la salud. La cita fue en las instalaciones de la Décimo Cuarta Zona Militar… EL TAMBIÉN INTEGRANTE del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes detalló que, luego de que se entregaran varias listas, tanto a la Secretaría de Salud Federal, como a la Zona Militar y a la delegación de la Secretaría del Bienestar, las instancias antes mencionadas generaron una lista única del primer contingente de ahora vacunados… TODAVÍA FALTAN alrededor de 800 médicos particulares por recibir el pinchazo, lo cual se espera que suceda la próxima semana…