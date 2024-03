Mariana Ávila Montejano detalló que en materia de feminicidios en el estado este año van 6, pero la autoridad únicamente abrió la carpeta de 3 y los otros tres no son reconocidos como tal…

El asunto en lo mediático surge de una filtración, que no es la primera que surge de una corporación para exhibir a elementos de otra corporación…

NI MANUEL M. PONCE se salvó… TAL Y COMO SE ESPERABA, en el marco de la Marcha del Día Internacional de la Mujer en Aguascalientes, la Exedra no quedó exenta de pintas en sus muros, en la parte baja de la columna e incluso el propio busto de Manuel M. Ponce en parte trasera de la Exedra, así como el piso de la misma. Cabe hacer mención que las pintas a favor del aborto y la colocación de cartelones sobre deudores alimentarios, violentadores, violadores y demás fueron hechos desde el arranque de la marcha sobre la avenida López Mateos en las estructuras de concreto, sobre los paraderos de camiones urbanos y en los postes. Mientras que en las ventanas del Palacio de Gobierno y en la puerta principal también fueron colocados más cartelones de violadores y violentadores… INCLUSO TRAS LA LLEGADA del contingente a la Plaza, y ya en la Exedra, al grito de “Fuera hombres”, hubo un par de sujetos que estaban sentados observando el movimiento de las mujeres, que, al no moverse, fueron corridos tras arrojarles aerosol con el que hacían las pintas. Al ver dicha acción, las Mujeres Policías del cuerpo de Seguridad Municipal entraron a poner orden, sin embargo, una elemento fue rociada en la cara con aerosol también, lo que provocó que llegaran refuerzos y se llevaran a una de las chicas responsables, únicamente para calmarla y tiempo después fue soltada en el mismo lugar de los hechos, sin que pasara a mayores… LO QUE NO FALTÓ fueron los bailes, las batucadas y hasta los integrantes del Frente Nacional por la Familia, los cuales estuvieron custodiando en todo momento las entradas a la Catedral, unos con rezos del rosario y otros con cartelones a favor de la vida y en contra del aborto… EN ESA MISMA LÍNEA, el Observatorio de Violencia Social y de Género llevó a cabo acciones directas para visibilizar la existencia de una política simuladora y sin acceso a la justicia para la mujeres, informó su presidenta, Mariana Ávila Montejano, quien detalló que las acciones que se realizaron en las primeras horas del día en diversos puntos de la ciudad fue la colocación de mantas con la leyenda: “El país de los otros datos, el estado de los supuestos suicidios, ni una menos”, y que estuvieron afuera del edificio del Congreso del Estado, el Palacio de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, en la Glorieta del Quijote, el Teatro Aguascalientes, y en el cruce de las avenidas José María Chávez y la avenida Aguascalientes donde está el Puente Bicentenario… ADEMÁS, DETALLÓ que en materia de feminicidios en el Estado, el año pasado el Observatorio documentó 14 muertes violentas que tendrían que estar siendo investigadas como feminicidio y este año van 6, pero la autoridad únicamente abrió la carpeta de 3 y los otros tres no son reconocidos como tal y la Fiscalía los catalogó como suicidio y accidentes. “Es la misma constante el no querer iniciar las carpetas de investigación en base al protocolo que ya está vigente desde el 2017, pero que además a nivel nacional desde el 2009 el Estado mexicano está obligado”, finalizó… POR OTRO LADO, el Gobierno de Aguascalientes celebró ayer 8 de marzo el papel fundamental de las mujeres, compartiendo videos inspiradores. Destacan Andrea Barba González, por su proyecto sobre insuficiencia renal; Cecilia, voluntaria en educación; Angélica Salinas, líder en tecnología; la doctora Alma Rodríguez, trasplantadora de órganos; Belinda Gámez, emprendedora deportiva; Esther Esparza, empresaria gastronómica; Gloria Romero Durón, educadora destacada; Pily Martínez, por su positivismo; Sabrina Ávalos, ingeniera en construcción, y Ana Soria de la Policía Rosa, entre otras. De igual modo se resaltó la lucha por la igualdad y la eliminación de la violencia de género, reconociendo los avances y desafíos hacia la equidad…. QUIENES RESALTARON también la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento femenino, pero en los procesos electorales en curso, fueron las tres figuras destacadas en el ámbito electoral de Aguascalientes, Laura Llamas, magistrada del Tribunal Electoral del Estado; Brenda Castrejón, vocal ejecutiva del INE en Aguascalientes; y Clara Beatriz Jiménez, presidenta consejera del IEE… LAURA LLAMAS enfatizó la necesidad de juzgar con perspectiva de género para eliminar las desigualdades y discriminación, apuntando hacia una igualdad sustantiva. Destacó el papel de las mujeres como forjadoras de la democracia y la importancia de su participación en la toma de decisiones… POR SU PARTE, Brenda Castrejón resaltó la solidaridad entre las autoridades electorales femeninas y la importancia de continuar impulsando los derechos aún pendientes, como la paridad de género en todos los cargos, especialmente en la democracia interna de los partidos políticos… MIENTRAS QUE, Clara Beatriz Jiménez subrayó la importancia de la paridad de género y la necesidad de que los partidos políticos postulen a mujeres en posiciones realmente competitivas para asegurar su participación en puestos de toma de decisiones y dirección… QUEDA DE MANIFIESTO que más allá de los resultados que arroje la investigación en contra de dos elementos de la Fiscalía del Estado por su probable participación en la venta de drogas, la actuación de elementos de la Policía Estatal para dar con su captura tras actividades de inteligencia genera un choque entre ambas corporaciones y no resultaría extraño que quizás de pronto, elementos de la Policía Ministerial encuentren alguna conducta ilícita en algún elemento de la Secretaría de Seguridad Pública… EL ASUNTO EN LO MEDIÁTICO surge de una filtración, que no es la primera que surge de una corporación para exhibir a elementos de otra corporación. En lo jurídico, se advierte que, en los elementos de integración de la carpeta de investigación, solo en el caso de unos de los agentes de investigación podría procesarse penalmente. Lo curioso del asunto es que uno de ellos era un recién egresado de la recién estrenada Universidad de la Policía, mejor conocida como UNIPOL… SE PUSO GUAPO el Patronato de la Feria, pues ha puesto a disposición de las cámaras empresariales estímulos para que puedan instalar stands dentro de la zona ferial con el fin de impulsar su proyección en la Feria, aunque habrá que señalar que no todas las cámaras le entran a la invitación, con todo y que se les otorgan exenciones para participar…