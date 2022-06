Anhela que la próxima gobernadora lo incluya en su gabinete al frente de la Policía Estatal, Antonio Martínez Romo, quién con ojos brillosos mencionó que sería un honor trabajar al lado de su ex jefa.

Acerca de sumar a Movimiento Ciudadano a la coalición “Va por México” de cara a la elección presidencial de 2024, Noel Mata llamó a dicho partido político a hacer un lado sus diferencias como lo han hecho en la coalición “Va por México”.

CASO OMISO habrían hecho seis establecimientos que según la Dirección de Reglamentos, incumplieron con la Ley Seca decretada con motivo de la jornada electoral. Dos antros, un restaurante y tres tiendas de abarrotes se saltaron las reglas y fueron sancionados con el pago de 12 a 35 mil pesos dependiendo del tiempo que se excedieron en la venta de alcohol… El Comisario aseguró conocer muy bien la operación dentro de la Policía Estatal, pues durante años trabajó en ella y cuenta con el conocimiento de caminos y carreteras, también dio clases a policías estatales por lo que hay afinidad con los elementos…EL MISMO SUEÑO rondaría las noches de Jaime Beltrán Martínez quien con más discreción se limitó ayer a celebrar que el gobierno de la ciudad dio buen resultado en la jornada electoral. “Hicimos gala, el alcalde Leonardo Montañez y su servidor de la experiencia para dar un buen blindaje en toda la administración”, expresó. El funcionario detalló que sólo recibió un par de quejas de manera extemporánea, que obedecieron exclusivamente al calor de la elección. “Podemos decir que el balance es bueno, tenemos un saldo blanco, respecto al proceso electoral y todos los procedimientos especiales sancionadores que pudieron haberse presentado, eso demuestra un ayuntamiento maduro y responsable para con la ciudadanía, que le da tranquilidad respecto al uso de los recursos públicos, que no fueron mal utilizados”. Beltrán Martínez no descartó la posibilidad de que funcionarios municipales se cambien de palacio y formen parte del gabinete de Tere Jiménez, una vez que inicie con su administración. “Hay que tomarnos las cosas con calma, el domingo recibirá su constancia de mayoría y ya veremos qué es lo que estará sucediendo en los próximos meses, tiene una ardua tarea porque es un tiempo corto, tendrá que ir armando todo su esquema, estoy seguro de que platicará con Leo, verán qué es lo mejor para el municipio, para el Gobierno del Estado y ya en su momento iremos viendo si se requiere hacer algún cambio aquí en palacio municipal”, expresó… EN EL PAN, el presidente del Comité Directivo Estatal, Javier Luévano Núñez dijo que el resultado de esta elección para la gubernatura será motivo de análisis y reflexión para cada uno de los partidos políticos que participaron. Detalló que haciendo una comparativa con el escenario que se tuvo en 2016 donde se compitió con 11 alcaldías y el Congreso del Estado, las variables fueron muy distintas y en esta ocasión sólo se tuvo la elección de la gubernatura sola. “Creo que en esa parte, trabajaremos todos los partidos, ganamos todos los municipios, la mayoría como PAN, otros con la ayuda de la coalición, pero es contundente. Para nosotros nos deja de inició qué vendrá en 2 años para ir trabajando”… A DEFENDER AL INE, adelantó el diputado federal y coordinador de los legisladores blanquiazules federales por Aguascalientes, Noel Mata Atilano al opinar respecto de la reforma electoral que habrá de discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados por lo que dijo que su partido habrá de defender a la institución que representa el INE, como un organismo autónomo que ha costado mucho a los mexicanos en la construcción de la democracia en el país. “Ya lo vimos en esta elección, donde el árbitro fue imparcial e hizo su mejor trabajo, entonces desde el Congreso habremos de defender a esta institución que tanto ha aportado al país y nos ha costado construir a las distintas fuerzas políticas. Si hay algo qué mejorar, buscaremos que se mejore. Habremos de defender a esta institución como INE”… Y ACERCA DE SUMAR a Movimiento Ciudadano a la coalición “Va por México” de cara a la elección presidencial de 2024, Noel Mata Atilano llamó a dicho partido político a hacer un lado sus diferencias como lo han hecho en la coalición “Va por México” dado que las fuerzas que estuvieron compitiendo en procesos electorales anteriores, hicieron a un lado las diferencias. Encontramos los consensos y sobre eso construimos proyectos y logramos resultados positivos para el caso de Aguascalientes. Movimiento Ciudadano tiene que hacer el gran esfuerzo de hacer a un lado sus diferencias ideológicas y encontrar las coincidencias y trabajar de la mano para el 2024 para un mejor futuro para el país”… NO LES HA QUEDADO CLARO a los diputados que el matrimonio igualitario ya no es un tema de debate, sino de aplicación inmediata, señaló la representante de la Asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba respeto de la más reciente discusión que tuvo lugar en el Congreso del Estado sobre este tema. “Debería de estarse garantizando ya, aprobando y no seguir con discusiones bizantinas ni moralistas que no están ayudando porque si el Congreso se posicionara justamente desde la perspectiva de los derechos humanos otra narrativa tendríamos en el Estado, que se tomen su foto con la bandera no garantiza derechos”. En tal sentido, dijo que los derechos se garantizan cuando se hacen estas reformas desde la Constitución para justamente hablar del tema. “El matrimonio igualitario ya lo dijo la Corte, le encanta tener un archivo especial de Aguascalientes en todas las acciones de inconstitucionalidad que meten. Deberíamos hablar de otros temas, aquí porque no se habla de temas como el ECOSIG porque aquí no estamos hablando del cambio de identidad, no estamos hablando de la adopción, de garantizar los derechos, el congreso debería de empezar a hacer este tipo de trabajos a favor de los derechos y no solamente tomarse la foto”…

