QUE LOS DIPUTADOS no hablen de lo que desconocen, dijo “con todo respeto” el secretario de la Secretaría de Seguridad Pública, Manuel Alonso García, en relación a las expresiones realizadas por el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… Y ES QUE EL perredista no se quedó con las ganas y soltó algunos comentarios en relación al aseguramiento de armas largas y otros dispositivos por parte de la Guardia Nacional en el municipio de Rincón de Romos. El legislador de Pabellón de Arteaga manifestó su preocupación de que no se tuviera participación conjunta de instancias federales y locales… EL JEFE POLICIACO refutó el comentario asegurando que la coordinación y confianza existe, pero que en esa ocasión una unidad de la Guardia recibió el reporte y acudieron de manera inmediata a atender una denuncia anónima sobre las actividades sospechosas en un domicilio… SE ALISTAN PREPARATIVOS para la visita del aspirante presidencial Marcelo Ebrard a realizarse el próximo miércoles. Algunos se la creen y otros no tanto, pero el otrora secretario de relaciones exteriores ha manejado una línea de distanciamiento del denominado “oficialismo presidencial” y también ha lanzado picantes insinuaciones sobre la amenaza latente de “dados cargados”. Ya veremos qué tiene que decir en nuestra tierra el segundo en las encuestas para ser ungido… LO CIERTO ES QUE ante la aparición de una figura visible y reconocible en la oposición con la incursión de Xóchitl Gálvez, se complicó en cierta medida el escenario para las “corcholatas. El ascenso público de la hidalguense también representó un refrescante aire para los amantes de la “grilla” y vino a ponerle pimienta al tema del relevo presidencial…. ESTA PIEDRA EN EL ZAPATO de los seguidores del tlatoani tabasqueño se suma a las turbulencias propias de la batalla interna, que es dura y real, y cuya definición seguramente les ha de espantar el sueño, al menos a los precandidatos punteros… ASUNTO QUE HA COBRADO importancia en las últimas semanas es el de la extorsión de la que han sido víctimas algunos aguascalentenses… SOBRE EL ASUNTO, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Erika Muñoz Vidrio, afirmó que Aguascalientes sigue siendo un estado seguro donde ella y sus compañeras, por fortuna, no han sido objeto de este tipo de delitos. Tampoco el “cobro de piso” con su tenebrosa mano ha tocado a este club de empresarias… SIN EMBARGO, el asunto que sí las tiene con el “Jesús en la boca” es el de la inseguridad en las carreteras que confluyen a nuestra entidad… “PARECE QUE LA ESTRATEGIA de seguridad la van a tener que mejorar porque no está funcionando. Desconocemos si es falta de personal, si es falta de policías, porque también no es sencilla la labor que realizan. No sabemos si son suficientes, pero es evidente que sí hace falta más presencia y sobre todo esta estrategia que no ha funcionado”… DEL MISMO MODO, Muñoz lamentó que al presidente Andrés Manuel López Obrador le dé risa cuando suceden este tipo de eventos. “Eso es una ofensa, es una ofensa para ti que estás perdiendo la vida de tu familia (…) Yo creo que sí haría falta que reconsideraran también esta estrategia que no ha funcionado”, remató… EN TANTO, la presidenta de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada del Estado de Aguascalientes, Carmen Dena Escalera, afirmó que hoy en día son pocas las viviendas en las que existen sistemas de protección electrónicos y alarmas, lo cual hace que el robo a casas habitación sea una constante… POR LO ANTERIOR, hizo un llamado a darle importancia a aprovechar la tecnología existente, cada vez más accesible, para la prevención de este tipo de delitos. Consideró que no hay que dejar todo el paquete en manos de las autoridades, pues es imposible que éstas puedan abarcar la seguridad de la cantidad de negocios y viviendas existentes… A OJO DE BUEN CUBERO, Dena Escalera estimó que sólo el 40% de los inmuebles cuentan con algún sistema de seguridad electrónico, y de estos, la gran mayoría ya son obsoletos o ya no funcionan… PARA TERMINAR, dijo que ostentar este tipo de instrumentos no funciona como disuasivo contra los asaltantes, y recordó que ya existen sistemas que permiten el monitoreo del hogar desde un teléfono celular…