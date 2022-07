Aquellos que constantemente revisan el pronóstico del tiempo y que desean lluvias deberán de seguir esperando…

PARA LOS PANISTAS de cepa en Aguascalientes, el deceso de Don Gastón Guzmán Díaz representó una sensible pérdida… EL DISTINGUIDO LEONÉS asentado en nuestra entidad, compitió en 1986 por la presidencia municipal y luego por una diputación federal. Logró un curul en el Congreso de la Unión en 1989 y fungió como Procurador de Protección Ciudadana, antecedente de la CDHEA… EN EL CUARTEL de los azules, ubicado en la Avenida Independencia, ayer se llevó a cabo un homenaje póstumo en el que con un minuto de aplausos se reconoció sus aportaciones al partido político y donde estuvieron presentes sus familiares… LO QUE NO SE APLAUDE, al menos por parte del empresariado local, es la extinción de la Policía Federal, uno de los golpes en la mesa del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus primeros días de gobierno… Y ES QUE, para Raúl González Alonso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la entidad, la desaparición de dicha corporación obedece “a un formato torpe”, que ha traído como consecuencia, en amplias zonas del país, un vació de fuerzas federales… POR SI FUERA POCO, consideró que desde su creación y hasta la fecha, la Guardia Nacional no ha presentado áreas de oportunidad que impliquen para la ciudadanía una mejor seguridad… COMO GELATINA que no termina de cuajar, esta fuerza federal carece de suficientes elementos a la altura de las circunstancias y le falla la coordinación con otras corporaciones, lo cual, para González es más que evidente al dirigir la mirada en los estados vecinos… LO QUE ES EVIDENTE para toda suerte de consumidores, lo mismo de monedero chico que coleccionistas de tarjetas doradas, es que la inflación sigue desbocada… EL ANALISTA FINANCIERO e informante recurrente de este diario, Gerardo Sánchez Herrera comentó que la inflación alcanzó ya el 7.99% en la segunda quincena del mes de junio… EL FENÓMENO, que avanza tan rápida e inconteniblemente como niño gordito en tobogán, ha llegado a tan altos niveles, en buena medida, por el incremento en los precios de los alimentos de la canasta básica… LO QUE EL ESPECIALISTA augura, es que el Banco de México terminará por tomar medidas extraordinarias en su próxima reunión del mes de agosto… LA BOLA DE CRISTAL de Sánchez pronostica que la tasa de referencia se ubicará en 75 puntos base, lo que provocará que otras tasas de interés se ubiquen en 8.50%… “SERÁN TASAS LACERANTES que ofenden mucho, tanto al consumidor como al productor”, por lo que recomendó a los fanáticos de las deudas pensarle bien antes de meterse en camisa de once varas y altos intereses… SIGUIENDO con las artes adivinatorias y las predicciones del futuro, aquellos que constantemente revisan el pronóstico del tiempo y que desean lluvias deberán de seguir esperando, pues el anticiclón que circula por el norte del país y otros factores mantendrán los paraguas en casa… EL CALOR NO CEDERÁ, pues las temperaturas en la entidad estarán rondando, al menos para los próximos días, los bochornosos 30 grados centígrados, aunque algunos nublados ocasionales podrían hacer la refrescante diferencia… LO QUE MARCA la diferencia cuando de poner negocio se trata, es el conocimiento, y esa es la apuesta del gobierno que encabeza José Antonio Arámbula López en territorio chicahual… EL PROPIO ALCALDE fue quien entregó a un grupo de emprendedores los reconocimientos una vez que concluyeron una serie de cursos encaminados a no errarle y a tener los colmillos bien afilados a la hora de planear, montar y poner a trabajar unidades productivas… LOS PARTICIPANTES no desembolsaron un centavo para participar en esta capacitación, aún cuando en el mercado este proceso tiene un valor de más de 30 mil pesos… EL SECRETARIO de Desarrollo Económico de dicho municipio, José Guadalupe Valtierra, ponderó el apoyo que para tales fines se recibió desde el Gobierno del estado mediante la SEDEC… EN MÁS DE LO QUE sucede en nuestros municipios, ayer se formalizó relevo en dirección de Seguridad Pública en Pabellón de Arteaga… LA CORPORACIÓN ahora es encabezada por Miguel Ángel Pérez Macías, quien ha fungido como Oficial en la Policía Estatal, cuenta con estudios en Criminología y ha recibido varias condecoraciones… A PROPÓSITO de este movimiento en el tablero, el alcalde Humberto Ambriz insistió en que se mejorará el servicio que esta dependencia ofrece a los pobladores de aquella demarcación, lo cual, incluye “una renovación de los cuerpos policiacos”…

