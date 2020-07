Córtalas, córtalas para siempre habría dicho, eso sí, con mucho respeto, el ex delegado de la Secretaría del Trabajo, Manuel Cortina Reynoso a Felipe Calderón Hinojosa. Asentado hoy en la banca panista y listo para calentar, el panista se hizo el ofendido porque en radiopasillo se le asoció con el expresidente de México en el tren al que ahorita ya todos se quieren subir, pero lo ubicaron en el vagón que no tiene contemplado así que no le gustó, lo cual no significa que no capitalizó.

CÓRTALAS, CÓRTALAS PARA SIEMPRE habría dicho, eso sí, con mucho respeto, el ex delegado de la Secretaría del Trabajo, Manuel Cortina Reynoso a Felipe Calderón Hinojosa. Asentado hoy en la banca panista y listo para calentar, el panista se hizo el ofendido porque en radiopasillo se le asoció con el expresidente de México en el tren al que ahorita ya todos se quieren subir, pero lo ubicaron en el vagón que no tiene contemplado así que no le gustó, lo cual no significa que no capitalizó. Para pronto don Manuel envió cartas a medios, periodistas, familiares, amigos, excompañeros de primaria y demás, asegurando que donde hubo fuego ya no queda nada, pues antes participó y admiró al esposo de Margarita Zavala “hasta el momento que dejó de ser militante panista, para buscar proyectos personales”. Así que ahora todo indica que si se lo topa, ya no vuelve a ser su amigo. Política, política, así es… QUE HUBO MANO NEGRA en el bullicio entre personal del Órgano Superior de Fiscalización y de la Guardia Sanitaria suscitado el martes pasado en la sede de la institución, consideró ayer el diputado Heder Guzmán Espejel quien como presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente, hizo un llamado desde el Congreso del Estado a las autoridades de los distintos órdenes para que dejen trabajar al OSFAGS, pues hay cuentas que necesitan ser revisadas dado que “creemos que hay información que está opaca, ya lo hemos venido diciendo nosotros, y no solamente en el Osfags, sino en otras dependencias que quieren manipular la información. Sobre el tema, el diputado Guillermo Alaníz de León, integrante de la Comisión de Vigilancia, refirió que en todo momento el Osfags puede ser revisado y no sólo por la Guardia Sanitaria sino por otras instancias. Y en este momento de contingencia, es importante salvaguardar la salud de las aproximadamente 70 personas que laboran allí… GENEROSO EN SUS DECLARACIONES de banqueta, Heder Guzmán confirmó respecto de la reforma al artículo 4º de la Ley Estatal de Educación, que sigue generando polémica e inconformidad: “nos metieron un golazo con el tema del Pin Parental, desafortunadamente a quien le encargamos el tema, nuestros asesores, no leyeron bien y nos pasaron un resumen. Fue como ocurrió la votación”… por si alguien tenía dudas. Reconoció el morenista que no es la primera vez en que los asesores pasan mal las iniciativas para su aprobación, lo cual ha provocado que en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación les haya tenido que corregir y observar, sin embargo comentó que son errores de humanos. Ah!, qué asesores y uno equivocado echándole la culpa a los diputados, creyendo que son los responsables de legislar. Vaya una disculpa por tan grave error… HAN FALLECIDO 5 trabajadores sindicalizados de los sectores de autopartes y metalmecánica a causa del COVID-19, informó ayer el dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González. Recalcó que esta situación se dio justo cuando toda la gente estaba en confinamiento y antes de que las empresas reiniciaran las actividades en junio pasado. “A la fecha ya no hemos tenido ningún problema porque hemos hecho prácticamente manita de puerco a todos los compañeros para que se apeguen a los protocolos. Hay quienes se molestan de traer el cubrebocas o de lavarse con frecuencia las manos, pero estamos cuidándolos para que se evite y afortunadamente ha sido positivo la situación de los controles”.

El líder cetemista afirmó que afortunadamente los trabajadores afiliados a la CTM en Aguascalientes han reiterado el compromiso especial de cuidarse entre sí al igual que a sus familias… HASTA EL 3 DE AGOSTO será reabierta la guardería ubicada a un costado del Hospital General de Zona Número 1 del IMSS en la entidad, será la única de las 27 existentes que postergará su reanudación del servicio. Lo anterior luego de que personal administrativo y educadoras, así como personal de cocina reciben capacitación en materia de Protección Civil. De la misma forma el personal de las estancias restantes que comenzaron a operar a partir de hoy, recibieron capacitación sobre la prevención del Covid-19, dentro de los trabajos de la Jornada Nacional de Sana Distancia, labores que fueron llevadas en línea… EN RESPUESTA a los señalamientos contra el Seguro Social por la falta de medicamentos para niños con cáncer. El IMSS en la entidad fijó su postura, indicando que de los 18 pacientes oncológicos pediátricos en tratamiento con quimioterapia, todos son atendidos de manera prioritaria y que en caso de algún faltante para su intervención ésta se reprograma y se realiza a la brevedad posible. Agregaron que el IMSS mantiene una búsqueda permanente de proveedores de medicamentos oncológicos y realiza las compras pertinentes, además de que han conseguido traspaso de medicamentos para quimioterapia de otras representaciones estatales del IMSS como Coahuila, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y la Ciudad de México… EN VACACIONES, el Instituto de Educación de Aguascalientes informa que el servicio para solicitar un duplicado de certificado o Constancia de Estudios de primaria y secundaria el servicio está disponible todo el año, es rápido y sencillo. Los interesados pueden acudir de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, a través de la Subdirección de Control Escolar del IEA, ubicada en la planta alta del edificio central de la dependencia, con domicilio en Av. Tecnológico No. 601, Fracc. Ojocaliente o bien, comunicarse al teléfono 910-56.00 extensión 4109, de lunes a viernes… 20 CREDITOS para vivienda se han otorgado a parejas en unión libre e incluso casados del mismo género, informó el Infonavit Aguascalientes, respecto de sus operaciones durante el primer semestre del año…