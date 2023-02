Que vayan a tribunales, recomendó Florentino Reyes Berlié a los particulares que han reportado la emisión de documentos falsos del Registro Público de la Propiedad, expedidos en el tiempo del hackeo.

Que lo dejó solo el entonces gobernador Otto Granados, echó en cara a toro muuuy pasado Alfredo “el Mosco” Reyes. Y es que siguen surgiendo voces con relación al tema del agua en la capital y esta vez el turno fue del ex alcalde capitalino.

SE TRABAJAN más de 270 iniciativas de ley enviadas por las diferentes comisiones del Congreso del Estado y gradualmente esta agenda legislativa se procesa en opiniones a favor o en contra, según la viabilidad de los asuntos, informó el secretario general de Gobierno, Florentino Reyes Berlié. Agregó que la relación con las distintas fuerzas políticas del estado y con el Congreso del Estado está abierta al diálogo, con el propósito de llegar a los consensos y a las soluciones de las problemáticas que se presenten en la entidad. A través de la Secretaría General de Gobierno y de todas las dependencias se colaborará con todas las instituciones, asociaciones, organismos, así como con la LXV Legislatura, a fin de tener buenas relaciones a favor del Estado… QUE VAYAN A TRIBUNALES, recomendó, por cierto, el funcionario Reyes Berlié, a los particulares que han reportado la emisión de documentos falsos del Registro Público de la Propiedad, expedidos en el tiempo del hackeo a esa dependencia. Dijo clara-mente que esos asuntos se deberán resolver entre los afectados y los funcionarios que estuvieron en aquel momento, por lo que los quejosos deberán acudir a las instancias adecuadas para presentar sus denuncias y así el Poder Judicial solucionará los temas; palabras que sonaron a que podría empezar pasarela de exfuncionarios ante jueces… quizá… QUE LO DEJÓ SOLO el entonces gobernador Otto Granados Roldán, echó en cara a toro muuuy pasado Alfredo “el Mosco” Reyes. Y es que continúan surgiendo voces con relación al tema del agua en la capital y esta vez el turno fue del ex alcalde capitalino, quien refutó que se le recuerde de manera negativa cuando se habla de la concesionaria y al estilo de la mayoría de los políticos, señaló que él sólo debe rendir cuentas por lo hecho o no durante su administración que abarcó de 1996 a 1998, de ahí en adelante “cada alcalde es responsable de sus decisiones”. La reaparición en la escena pública del panista que dijo dedicarse en la actualidad solamente a “litigar” y a brindar asesorías legales en materia agraria, se da en los meses clave para la actual administración de Leo Montañez, pues este año se tendrá que implementar un nuevo modelo para la distribución del vital líquido. Arrojado, Reyes Velázquez reconoció la “apertura” que ha tenido el edil para escuchar las voces de la experiencia. Sobre la mesa de trabajo que se pretende construir con ex alcaldes, “el Mosco” Reyes dejó en claro que habrá de realizarse a puerta cerrada, para “decirse lo que se tengan que decir” y dar paso a los acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Por otro lado, pidió no olvidar que la decisión también recaerá en los regidores, en los diputados, en Gobierno del Estado y en la Federación. Agregó que el único que no ha querido entrarle al tema ha sido el Estado y recordó que en su momento el entonces gobernador Otto Granados Roldán lo dejó solo con el paquete. Finalmente y en su defensa dijo que, durante su gestión, la Federación metió las manos y presionó de alguna forma para agilizar la firma del contrato de concesión y así tomar como “conejillo de Indias” al Municipio… EL DEDO EN LA LLAGA puso la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Violeta Sabás Díaz de León, al hablar de la gestión de Omar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes en el marco de la rueda de prensa donde fue denunciado como acosador sexual y quien trabaja actualmente en el IVSOP. Asimismo, dijo que prueba de la presión social en la que se vio envuelto dicho personaje, hizo que una hora antes de rueda de prensa, Fernanda, la chica afectada por el hostigamiento sexual y laboral de la que fue objeto en el IVSOP, recibió una llamada en donde se le dijo que se le iba a reinstalar en su trabajo, a lo cual reconoció que sí regresaría. “Porque es mi derecho y porque al tomar la decisión de renunciar, se me despide, mi trabajo es importante, me despidieron por haber alzado la voz, pero peleo que no es posible que funcionarios de ese tipo estén abusando del poder que tiene e intimiden a mujeres”… LA DIPUTACIÓN PERMANENTE del Congreso del Estado recibió de la legisladora Sanjuana Martínez una iniciativa para reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de ampliar y definir los principios rectores de esta normatividad y mejorar la aplicación de políticas públicas dirigidas a este sector social. La propuesta consiste en incluir en esta ley los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad de los derechos humanos, la debida diligencia, la interseccionalidad, la interculturalidad y el enfoque diferencial a los ya existentes, así como su definición correspondiente para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la justicia y la reparación integral y transformadora… DEBE PRIVAR LA CAUTELA ante los recientes hechos de violencia y surgimiento de mensajes entre grupos delictivos, para evitar psicosis entre la población, sin que se desestimen estos actos, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso. Consideró que se debe actuar con prudencia sobre los mensajes que se generan sin tener claridad sobre sus emisores y sus objetivos, luego de que este miércoles se llevara a cabo una reunión entre dirigentes de la iniciativa privada y funcionarios de diversas dependencias de seguridad pública en el estado, encabezada por el secretario general de Gobierno, Florentino Reyes Berlié… BANDERAZO DE SALIDA dio ayer la rectora de la UAA, Sandra Pinzón, a las prácticas que llevarán a cabo estudiantes de Trabajo Social en las comunidades de Lotes de los Arellano y Lomas de Nueva York, del municipio de Aguascalientes, así como en Tapias Viejas, Jesús María. Son 80 las y los universitarios de 4to y 6to semestre quienes trabajarán un año y medio, y 6 meses, respectivamente, en dichas comunidades, con la finalidad de fortalecer las habilidades, actitudes y conocimientos que requieren como profesionistas en el Trabajo Social. Además realizarán un diagnóstico en conjunto con la población para llevar a cabo proyectos a favor de dichas comunidades…