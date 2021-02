El 75% de las nuevas profesiones que exige el futuro estarán relacionadas con TICs, Big Data e Inteligencia Artificial, sostuvo el presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Otto Granados Roldán.

Sigue atorada la petición de aumento salarial para los choferes del transporte público urbano, señaló Roberto Mora Márquez y refirió que siguen en espera, toda vez que, debido a los problemas por la pandemia, los presidentes de las diferentes líneas no se han reunido para tratar dicho tema.

EN SESIÓN ORDINARIA de carácter protocolaria, la Comisión de la Juventud del Congreso, que preside el diputado Gustavo Báez Leos, le tomó la protesta de ley a Jaime Enrique Randolph Madrigal y a María Guadalupe Aguilar Mendoza, quienes a partir de hoy inician funciones como integrantes del Consejo Estatal de la Juventud de Aguascalientes, tras haber sido designados dentro de la convocatoria que emitió el órgano legislativo… ¡AY! QUÉ NERVIOS… Este martes a partir de las once de la mañana, el PRI a través de la Comisión Estatal de Procesos Internos, dará a conocer la declaratoria de validez del proceso interno para la selección y postulación de candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales. De acuerdo a la convocatoria, se realizará la correspondiente entrega de constancias para que sus candidatos puedan contender en la elección Constitucional del próximo 6 de junio; el evento será en el edificio sede de la avenida López Mateos… De las 18.9 millones de solicitudes de patentes, registro de marcas y diseños industriales en el mundo en el año de 2019, solo 20 mil 371 se relacionan con México, mientras que Asia concentra el 66.8 por ciento, Norteamérica el 19% y Europa 10.9 por ciento. De las 18.9 millones de solicitudes de patentes, registro de marcas y diseños industriales en el mundo en el año de 2019, solo 20 mil 371 se relacionan con México, mientras que Asia concentra el 66.8 por ciento, Norteamérica el 19% y Europa 10.9%. Aquí, la UAA tiene registradas 16 patentes en materia de salud y esa institución está entendiendo hacia dónde va el mundo, mencionó el exgobernador Granados… YA HAY CONSEJO Asesor del Colegio de Economistas, está integrado por ex presidentes del colegio, profesionistas con experiencia en el campo económico, así como representantes de instituciones públicas o privadas relevantes en el campo de la economía, informó Eneida Góngora, integrante de dicho consejo. “El objetivo fundamental es opinar y apoyar a las acciones del Colegio de Economistas y que éstas puedan trascender en la misma sociedad y tener comunicación y vinculación con los diferentes medios que componen nuestro hábitat, con el fin de generar opinión en el ambiente económico que estamos viviendo y los efectos que tienen la pandemia, las reformas que presenta el ejecutivo, o congresos en relación a temas tan importantes como el electoral, el energético y la educación, entre otros”… FUNDAMENTAL consideró Fernando Gómez Esparza que ante la Reforma Energética que presentó el Ejecutivo Federal se analice y genere la confianza suficiente a través de mesas de diálogo que se están haciendo entre los mismos generadores que invirtieron grandes cantidades de recursos no solo en Aguascalientes, sino en otros estados, “para que de una manera conjunta puedan llegar a acuerdos importantes en cuanto a la renta de la misma transmisión porque parece ser que fueron en condiciones muy ventajosas para los particulares, pero así fueron y por lo tanto se tienen que respetar”. Consideró que, si quieren llegar a un acuerdo, "no tendría que ser a través de una iniciativa como la que se está presentando, que prácticamente es una reforma energética, sino en un acuerdo en mejores condiciones para las partes"… CON DATOS DEL INEGI, de acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, información que proviene de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En enero se vendieron al público en el mercado interno 81, 203 unidades, lo que representa una disminución del 22.6%, respecto al mismo mes de 2020. La producción total de vehículos ligeros en México, fue de 278, 711 unidades. En enero se exportaron 223, 533 vehículos ligeros y para el mismo mes de 2020 se reportó un total de 238 749 unidades exportadas, presentando una variación negativa del 6.4 por ciento… EN ENERO DE 2021, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el INEGI y el Banco de México mostró un avance mensual desestacionalizado de 0.3 puntos. En el mes de referencia, se observaron alzas mensuales con datos ajustados por estacionalidad en los componentes que evalúan la situación económica presente de los miembros del hogar, la situación económica actual y futura del país, y la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables. En contraste, el rubro que capta la percepción sobre la situación económica esperada dentro de doce meses del hogar registró una disminución mensual… SEGÚN LA ENCUESTA Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO), con información de 32 ciudades del país, sobre las percepciones de la situación económica actual del hogar, se situó en 38.4 puntos, lo que significó un incremento mensual desestacionalizado de 0.3 puntos. El componente relativo a la opinión sobre las posibilidades en el momento actual por parte de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para efectuar compras de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos avanzó 0.7 puntos respecto al nivel de diciembre de 2020…