LA PRIMERA PIEDRA del BachUAA Rincón será colocada mañana miércoles 10 de enero a las 11 horas en una ceremonia que encabezarán la gobernadora Tere Jiménez y la rectora Sandra Pinzón. El nuevo plantel estará ubicado prácticamente a pie de la carretera 45 Norte, a la altura de la Unidad Regional de Servicios Educativos en aquel municipio… SE MATERIALIZÓ este lunes el TJA AGS, como se estableció en su imagen institucional al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, con la sesión extraordinaria de inicio de funcionamiento material y jurisdiccional del organismo. Se decidió que su sede fuera ubicada en el Desarrollo Especial Galerías, en un sitio no tan visible, muy cercano a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN y una agencia automotriz. En el evento hubo diputados locales y legisladores federales, así como el secretario general de Gobierno, Florentino Reyes Berlié. Lo más relevante del asunto, es que en la sesión del nuevo Tribunal se estableció una suspensión de términos para todos los asuntos en cartera, con el fin de que se haga la mudanza de algo así como 4 mil expedientes de las oficinas de Juan de Montoro a Galerías. Quizás sea por eso que los magistrados de la Sala no estuvieron presentes, y es que el magistrado presidente del TJA AGS, Jaime Beltrán, reconoció que hay discrepancias con Juan Rojas García porque nadie quiere quedarse con las cajas de archivo muerto o histórico, ya que desde el Poder Judicial dicen que todas esas cajas deben guardarse en el nuevo tribunal, y en este organismo señalan que son propiedad y deben guardarse en las bodegas del Poder Judicial, que aunque tienen miles de expedientes, pueden hacerles lugar en alguna bodega. En relación al personal de la Sala Administrativa, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa dijo que todos permanecerán en el Poder Judicial por su Carrera Judicial; parece que no está enterado aún de algunos perfiles que ya están bajo su mando y que trabajan precisamente en la SAPJE y ya tienen callo en lo contencioso, por lo que bien podrán echarle la mano en el nuevo organismo… SIGUEN LAS INCOMODIDADES por la participación de una funcionaria municipal del área de Seguridad Pública en un video particular que se viralizó en redes y por el que ha sido duramente cuestionada. Ella ya dio su explicación y ordenó bajarlo de la red, no obstante las críticas continúan, como la de Edgar Guerra Blanco, profesor-investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE Región Centro, quien sostuvo que si bien los servidores públicos tienen derecho a una vida privada, su posición y responsabilidades los someten a un escrutinio público mayor que el de cualquier ciudadano común. Argumentó que, en calidad de titular de Seguridad Pública, debería encarnar los principios de derechos humanos, cultura de paz y ciudadanía. Aunque no haya utilizado recursos públicos, la percepción pública se ve afectada, generando dudas sobre su idoneidad para el cargo. Quizá tenga razón, aunque nunca le incomodó el uso de instalaciones, mobiliario y logos oficiales que hace algunos meses hizo quien ejercía la función jurisdiccional en materia electoral en esta entidad, en un activismo social ajeno al cargo que desempeñaba, pero bueno, así pasa a veces y parece que en el caso referido el escrutinio público no aplicaba… SIGUEN PASÁNDOSE la papa caliente para determinar quién pagará el arreglo del pavimento en Ciudad Industrial. El alcalde Leo Montañez explicó que se encuentra en pláticas con la gobernadora, Tere Jiménez, para abordar la urgente necesidad de reparar la deteriorada infraestructura en una vialidad que ha sufrido un considerable desgaste a lo largo de los años. Destacó la importancia de trabajar en colaboración con el Estado para abordar este desafío significativo. La vialidad, que ha sido descuidada en el pasado debido a prioridades financieras en el sector del agua, ahora requiere atención urgente. Dijo que se tiene un presupuesto estimado entre 20 y 30 millones de pesos y explicó que, aunque la vialidad completa necesita atención, se está realizando una evaluación para identificar las áreas más afectadas y determinar si es posible abordarlas inicialmente. La fecha de inicio de las obras -o parches-, dependerá de los procesos de licitación, pero expresó su esperanza de que se puedan tomar medidas durante el primer semestre del año… ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentaron el fanzine “Mujeres que organizan el mundo”, con el objetivo de aportar desde los campos de la sociología y de la antropología herramientas que permitan agudizar su visión en el ejercicio eficiente de intervención social. En este proyecto participaron 38 estudiantes de primer semestre, quienes hicieron uso de reflexiones teóricas y conocimientos adquiridos dentro de la materia “Teorías sociológicas para la intervención Social”, cuyo propósito es capacitar a los jóvenes en el uso de las teorías sociológicas para intervenir de manera óptima en la sociedad. Para el desarrollo del fanzine, los alumnos se introdujeron en el estudio del comportamiento de los grupos humanos, su interacción, instituciones y la estructura que conforman para explicar y transformar las condiciones sociales contemporáneas… FOVISSSTE COMENZÓ el Programa de Reestructura de Unidad de Medida y Actualización a pesos, la cual se notificó a través de una invitación enviada a 40 mil personas con crédito vigente que cumplieron las características necesarias para su adhesión. Para conocer si el crédito forma parte del programa, es indispensable que el acreditado consulte su estado de cuenta en el micrositio: https://goo.su/r73m para lo cual deberá tener registrados sus datos. La población que recibió el aviso y que esté interesada en realizar el cambio de UMA a pesos deberá firmar un convenio modificatorio ante una notaría pública; los gastos de dicho trámite serán cubiertos por Fovissste, con el fin de facilitar el procedimiento y brindar estabilidad y certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias beneficiadas. El Programa de Reestructura de UMA a pesos busca apoyar a las personas cuyo adeudo sea mayor al monto inicial, con vencimiento acumulado equivalente a 6 meses, por diferencias entre su obligación de pago y su descuento de nómina (a excepción de los que se hayan generado por omisión) y quedan exentos aquellos que obtuvieron una quita o un acuerdo especial para liquidar un primer financiamiento…